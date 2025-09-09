Parece Finlandia pero está en España: el bosque a menos de una hora de Madrid que tienes que fichar ya para visitar en otoño
En España hay fiordos y bosques que recuerdan muchísimo a los que salpican el país nórdico.
Lo de Finlandia y sus paisajes son de otro nivel. Un destino único y el más feliz del mundo repleto de lugares mágicos, y no nos referimos solo a los escenarios naturales desde los que contemplar el milagro de las auroras boreales, ni a la original casa de Papá Noel (su hogar, el auténtico, está aquí, en Rovaniemi).
Finlandia tiene el mayor archipiélago del mundo, compuesto por más de 18.000 islas, y es famoso por la riqueza de sus paisajes naturales: desde la región de los Mil Lagos (en realidad son cerca de 20.000) a los bosques de coníferas de la zona del Parque Nacional de Nuuksio, uno de los 35 parques nacionales que hay en el país.
Y aunque es un destino muy popular en invierno, visitarlo en otoño es pura maravilla, tanto por las temperaturas (alejadas de los -25 grados que se alcanzan en época de nieve) como por las horas de luz al día (es cuando tiene lugar el fenómeno del sol de medianoche).
Los paisajes finlandeses que esconde España
Si lo de coger un avión hasta el país nórdico no entra en los planes, al menos a corto plazo, hay lugares en España que, salvando las distancias (y no nos referimos solo a las físicas), recuerdan a los paisajes de Finlandia.
Los fiordos de Arribes de Duero, entre las provincias de Zamora y Salamanca, donde el río fluye entre vertiginosos desfiladeros que recuerdan a los finlandeses; o los de la Ribeira Sacra, a orillas del río Sil. Incluso más cerca, en Madrid, hay un lugar que con la vista, e incluso con el nombre, te lleva de viaje hasta Finlandia.
Se trata de un bosque de lo más singular, formado por árboles procedentes del norte de Europa (como los abetos) y que recuerdan muchísimo al paisaje de coníferas de lugares como Nuuksio, a solo 30 kilómetros de Helsinki. Solo que este está a unos 90 desde Madrid.
El bosque con sauna, lago y embarcadero a una hora desde Madrid
Es el Bosque Finlandés (el nombre ya lo dice todo). Un paisaje natural, al borde un lago que tiene hasta embarcadero. Está en medio del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, en el término municipal de Rascafría.
Lo más curioso de todo es que, además de las especies vegetales, el nombre del lugar hace referencia también a una cabaña que hay en medio del bosque y muy cerca del lago que, en el origen, era una sauna, posiblemente el símbolo más internacional de la cultura finlandesa. La sauna ya no funciona, pero le da un carácter de lo más auténtico al lugar.
Es lugar habitual para hacer una ruta de senderismo, que parte desde el conocido puente del Perdón, junto a la puerta del Monasterio de El Paular. Después, hay que seguir por el camino de Papel y tras una caminata sencilla, a la izquierda irá apareciendo el bosque Finlandés, con la sauna y el muelle abandonado que conduce al lago como protagonistas. Idílico.
Síguele la pista
Lo último