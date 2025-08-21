El cenote que te llevará a México sin salir de España: está muy cerca de Alicante
Este rincón natural escondido entre montañas es un paraíso de aguas frías y cristalinas.
A solo hora y media en coche desde Alicante y escondido entre los paisajes de la Región de Murcia, se encuentra un rincón natural que parece sacado de la península de Yucatán. Se trata del Salto del Usero y recuerda a los famosos cenotes de México. Rodeado de naturaleza, agua cristalina y paredes rocosas, este lugar ofrece un pequeño paraíso ... y está muy cerca de casa.
Situado en el municipio de Bullas (Murcia), este paraje natural es una formación kárstica modelada durante miles de años por la erosión del agua sobre la roca caliza. El resultado es una cascada que cae en una poza natural, encerrada entre rocas, creando una piscina de aguas turquesas ideal para refrescarse y conectar con la naturaleza. Tanto es así que el Salto del Usero está declarado Monumento Natural, con protección especial desde diciembre de 2022.
Obligatorio reservar antes
Debido a su creciente popularidad y para garantizar su conservación, el acceso al Salto del Usero está regulado mediante un sistema de reservas. Desde el 1 de julio hasta el 12 de octubre, solo se puede acceder habiendo reservado previamente a través de la web oficial.
El precio es de 5 € por vehículo y 1 € por persona, destinados a tareas de conservación. El sistema permite elegir entre dos turnos de visita, con aforo limitado a 70 personas por franja.
Qué tener en cuenta antes de ir
Una vez realizada la reserva, recibirás un bono de confirmación por correo electrónico que deberás presentar en el punto de control. Es importante llegar con al menos 5 minutos de antelación, ya que si no accedes en los 30 minutos siguientes al inicio del turno, tu reserva será cancelada. Si necesitas cambiar la fecha, puedes hacerlo avisando previamente.
Para acceder al Salto del Usero, existen dos opciones de aparcamiento. El primero, gratuito, se encuentra a unos 2 km del paraje, por lo que deberás caminar. También puedes optar por un aparcamiento habilitado a pocos metros del lugar, con un coste de 5 € por coche o autocaravana y 2 € por moto o quad.
Mucho más que un baño
Además de disfrutar del agua fresca en este “cenote murciano”, puedes completar tu escapada descubriendo otros rincones naturales cercanos. En las inmediaciones encontrarás la Fuente del Río Mula, el Río Playica o el Arroyo de Burete, ideales para rutas senderistas o para darse otro buen chapuzón. La zona ofrece también áreas recreativas.
El control de acceso está activo todos los días del 1 de julio al 14 de septiembre, y los fines de semana del 15 de septiembre al 12 de octubre, en horario de 10:00 a 19:00 h. Para cualquier duda o gestión, puedes contactar con la organización por correo electrónico (reservassaltousero@bullas.es) o por teléfono (624 774 438).
Síguele la pista
Lo último