El cenote que te llevará a México sin salir de España: está muy cerca de Alicante

Situado en el municipio de Bullas (Murcia), este paraje natural es una formación kárstica modelada durante miles de años por la erosión del agua sobre la roca caliza. El resultado es una cascada que cae en una poza natural, encerrada entre rocas, creando una piscina de aguas turquesas ideal para refrescarse y conectar con la naturaleza. Tanto es así que el Salto del Usero está declarado Monumento Natural, con protección especial desde diciembre de 2022.