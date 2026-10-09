Tiene solo 201 habitantes, pero recibe 60.000 turistas al año: el pueblo de Valladolid con más librerías que bares y una muralla medieval
Inventó en España el turismo de libros y vive de él: cada vecino convive con una librería por cada veinte habitantes. Pero el modelo que lo puso en el mapa pelea hoy por no vaciarse de contenido.
Doscientos vecinos frente a once librerías. Esa es la cuenta que define a este pueblo de Valladolid, que el padrón del INE cerró en 200 habitantes en 2025, y es la que atrae cada año a decenas de miles de visitantes a un casco que se recorre entero en una tarde. El cálculo del Ayuntamiento habla de unos 60.000 turistas al año, aunque no hay estadística oficial que lo mida. Pero hay una cosa que no admite duda, que es la desproporción: más librerías que bares en un pueblo refugiado por una muralla del siglo XII.
Detrás de esa postal hay una historia menos cómoda. Casi veinte años después de aquella apuesta, hay librerías que echaron el cierre, otras que abren de forma intermitente y un debate vecinal sobre si las tabernas y las tiendas de recuerdo están ganando terreno a los libros. Es Urueña, en los Montes Torozos, a unos 50 kilómetros de Valladolid.
Más librerías que bares, y la cuenta sale justa
Once librerías tiene hoy el pueblo, según confirmó su alcalde, Paco Rodríguez San José, en octubre de 2026, con motivo de los veinte años del proyecto. Abren de jueves a domingo, repartidas por calles y corros, y cada una va a lo suyo: libro antiguo y descatalogado, libro de artista, cine, fotografía, cuento infantil, hasta una enoteca-museo del vino. Entre medias, talleres de encuadernación y de caligrafía donde se trabaja a mano.
El origen fue 1992, cuando el librero Jesús Martínez abrió Alcaraván, la primera. Pero el empujón vino de antes: el musicólogo y folclorista Joaquín Díaz había donado al pueblo su colección de libros, pliegos y fonógrafos, y su fundación convirtió a Urueña en terreno abonado. En 2007, la Diputación de Valladolid rehabilitó locales abandonados y se los ofreció a libreros y editores: nacía la primera Villa del Libro de España, siguiendo el modelo de la galesa Hay-on-Wye.
Aquí asoma la grieta. Un lector dejó escrito en un foro lo que se oye en el pueblo: que han cerrado librerías mientras abrían "tabernas y tiendas sin el menor interés", y que mucho visitante entra a mirar "con repugnancia hacia los libros". La realidad de 2026 es más matizada: según el Ayuntamiento, en los últimos años se han recuperado dos locales cerrados para abrir librerías nuevas. El modelo brilla y a la vez se tambalea, y esa tensión es lo que de verdad se palpa al recorrerlo. Lo accionable: ir en fin de semana, cuando están abiertas casi todas, y entrar a comprar, no solo a fotografiar la fachada.
La muralla, el castillo y el Mar de Castilla
Setecientos metros de perímetro amurallado, con el 80% en pie, cierran casi por completo el casco. Es el recinto mejor conservado de la provincia de Valladolid, levantado en el siglo XII, y se recorre por el adarve. Se entra por dos puertas: la del Azogue, de arco de medio punto, al norte, y la Puerta de la Villa, de arco apuntado, al sur. En el extremo sureste, unido a la muralla, queda el castillo, hoy solo murallas exteriores sobre una fortificación que mandó levantar Fernando I hacia el siglo XI.
Desde el lado oeste de la muralla se abre la vista sobre los campos de los Montes Torozos y Tierra de Campos, lo que por aquí llaman el Mar de Castilla: un horizonte de cereal que explica por qué este cerro fue frontera entre León y Castilla. Urueña es Conjunto Histórico-Artístico desde 1975, y la declaración no fue por los libros, que llegaron después, sino por este caserío de piedra medieval intacto.
Cinco museos para doscientos vecinos
Resulta difícil de creer que un pueblo así sostenga cinco museos, pero los tiene. El de la Música reúne la colección de instrumentos del mundo del intérprete Luis Delgado, algunos de materiales insólitos. El Museo del Gramófono, presentado como el primero de España, y el Museo de Campanas, con más de una veintena de piezas, completan el inventario sonoro. El Museo del Cuento expone las creaciones de la artista Rosana Largo, y el Centro e-LEA Miguel Delibes, más de 1.200 metros cuadrados con biblioteca, talleres y sala de exposiciones, repasa la historia del libro y la escritura; ahí está también la oficina de turismo. A ellos se suma el Museo Etnográfico de la Fundación Joaquín Díaz, en la Casa del Mayorazgo, una casona del siglo XVIII; el Gramófono y las Campanas dependen de esa misma fundación, en la calle Real.
La ermita de abajo y la mesa del libro
A dos kilómetros del casco, en un pequeño valle camino de San Cebrián de Mazote, está la ermita de Nuestra Señora de la Anunciada. El propio Ayuntamiento la presenta como el único ejemplar completo de románico lombardo que se conserva en Castilla y León: tres ábsides semicirculares visibles desde fuera y, dentro, una talla de madera policromada del siglo XIII. Desde su puerta se ve la muralla entera coronando el cerro.
El valle da para más de una jornada. En San Cebrián de Mazote, a seis kilómetros, está San Cipriano, una de las iglesias mozárabes mayores y mejor conservadas de España, del siglo X. El monasterio cisterciense de La Santa Espina, con su reliquia de la corona de Cristo, queda a once, rodeado de jardines. Y Tiedra, también cerca, suma un castillo del siglo XIII y campos de lavanda que en julio tiñen de morado los Montes Torozos.
La mesa es de cuchara y horno castellano: lechazo asado, sopa de ajo, platos de legumbre y potaje, tortas de leche y bollos hojaldrados. El sitio de referencia es el Mesón Villa de Urueña, en el corazón del pueblo, que mantiene el menú del día casero y su postre insignia, el "dulce del libro", un pastel con forma de tomo hecho de mazapán, hojaldre y crema; sigue operativo en 2026, con reseñas recientes que lo confirman.
- Todos van a Cataluña por Gaudí, pero pocos saben que su construcción más colorida mira al Cantábrico: funcionó como manifiesto de su pensamiento arquitectónico y hoy se considera una joya del Modernismo
- Se llama el 'Beverly Hills gallego' y es donde pasa el otoño la élite de Galicia: pazos frente a la ría, un templo medieval del siglo X y el arenal urbano más famoso de Galicia
- Entramos en el último pueblo bereber de España, en una Reserva de la Biosfera y declarado Conjunto Histórico-Artístico: está repleto de casas blancas con tejados de arcilla
- El balneario de Extremadura que conserva las termas originales donde se bañaban los romanos: aguas medicinales para la piel y las vías respiratorias en preciosas bóvedas
- El bosque repleto de níscalos y boletus perfecto para recorrer en octubre, considerado 'el paraíso de la micología de España': es uno de los pinares más extensos de Europa
- El último habitante de un pueblo de León, Sergio, sobre lo que pasa en la España vaciada: “Antes en verano la gente venía y se quedaba 15 días o un mes, pero cada vez vienen menos”
- El paseo marítimo más bonito del mundo está en España: una joya de toques modernistas con palmeras y kilómetros llanos pensados para pasear sin esfuerzo
- Buscan voluntarios para vivir gratis en granjas ecológicas de media España: ofrecen casa y comida a cambio de echar una mano en la huerta unas horas al día