Tiene solo 201 habitantes, pero recibe 60.000 turistas al año: el pueblo de Valladolid con más librerías que bares y una muralla medieval

Doscientos vecinos frente a once librerías. Esa es la cuenta que define a este pueblo de Valladolid, que el padrón del INE cerró en 200 habitantes en 2025, y es la que atrae cada año a decenas de miles de visitantes a un casco que se recorre entero en una tarde. El cálculo del Ayuntamiento habla de unos 60.000 turistas al año, aunque no hay estadística oficial que lo mida. Pero hay una cosa que no admite duda, que es la desproporción: más librerías que bares en un pueblo refugiado por una muralla del siglo XII.

Arco de piedra en la muralla de Urueña. / Istock

Detrás de esa postal hay una historia menos cómoda. Casi veinte años después de aquella apuesta, hay librerías que echaron el cierre, otras que abren de forma intermitente y un debate vecinal sobre si las tabernas y las tiendas de recuerdo están ganando terreno a los libros. Es Urueña, en los Montes Torozos, a unos 50 kilómetros de Valladolid.

Redacción Viajar

Más librerías que bares, y la cuenta sale justa

Once librerías tiene hoy el pueblo, según confirmó su alcalde, Paco Rodríguez San José, en octubre de 2026, con motivo de los veinte años del proyecto. Abren de jueves a domingo, repartidas por calles y corros, y cada una va a lo suyo: libro antiguo y descatalogado, libro de artista, cine, fotografía, cuento infantil, hasta una enoteca-museo del vino. Entre medias, talleres de encuadernación y de caligrafía donde se trabaja a mano.

Calles de Urueña. / Istock

El origen fue 1992, cuando el librero Jesús Martínez abrió Alcaraván, la primera. Pero el empujón vino de antes: el musicólogo y folclorista Joaquín Díaz había donado al pueblo su colección de libros, pliegos y fonógrafos, y su fundación convirtió a Urueña en terreno abonado. En 2007, la Diputación de Valladolid rehabilitó locales abandonados y se los ofreció a libreros y editores: nacía la primera Villa del Libro de España, siguiendo el modelo de la galesa Hay-on-Wye.

Aquí asoma la grieta. Un lector dejó escrito en un foro lo que se oye en el pueblo: que han cerrado librerías mientras abrían "tabernas y tiendas sin el menor interés", y que mucho visitante entra a mirar "con repugnancia hacia los libros". La realidad de 2026 es más matizada: según el Ayuntamiento, en los últimos años se han recuperado dos locales cerrados para abrir librerías nuevas. El modelo brilla y a la vez se tambalea, y esa tensión es lo que de verdad se palpa al recorrerlo. Lo accionable: ir en fin de semana, cuando están abiertas casi todas, y entrar a comprar, no solo a fotografiar la fachada.

Urueña, Valladolid / Istock

La muralla, el castillo y el Mar de Castilla

Setecientos metros de perímetro amurallado, con el 80% en pie, cierran casi por completo el casco. Es el recinto mejor conservado de la provincia de Valladolid, levantado en el siglo XII, y se recorre por el adarve. Se entra por dos puertas: la del Azogue, de arco de medio punto, al norte, y la Puerta de la Villa, de arco apuntado, al sur. En el extremo sureste, unido a la muralla, queda el castillo, hoy solo murallas exteriores sobre una fortificación que mandó levantar Fernando I hacia el siglo XI.

Desde el lado oeste de la muralla se abre la vista sobre los campos de los Montes Torozos y Tierra de Campos, lo que por aquí llaman el Mar de Castilla: un horizonte de cereal que explica por qué este cerro fue frontera entre León y Castilla. Urueña es Conjunto Histórico-Artístico desde 1975, y la declaración no fue por los libros, que llegaron después, sino por este caserío de piedra medieval intacto.

Calle de Urueña. / Istock

Cinco museos para doscientos vecinos

Resulta difícil de creer que un pueblo así sostenga cinco museos, pero los tiene. El de la Música reúne la colección de instrumentos del mundo del intérprete Luis Delgado, algunos de materiales insólitos. El Museo del Gramófono, presentado como el primero de España, y el Museo de Campanas, con más de una veintena de piezas, completan el inventario sonoro. El Museo del Cuento expone las creaciones de la artista Rosana Largo, y el Centro e-LEA Miguel Delibes, más de 1.200 metros cuadrados con biblioteca, talleres y sala de exposiciones, repasa la historia del libro y la escritura; ahí está también la oficina de turismo. A ellos se suma el Museo Etnográfico de la Fundación Joaquín Díaz, en la Casa del Mayorazgo, una casona del siglo XVIII; el Gramófono y las Campanas dependen de esa misma fundación, en la calle Real.

Pintoresca calle de Urueña con la muralla al fondo. / Istock

La ermita de abajo y la mesa del libro

A dos kilómetros del casco, en un pequeño valle camino de San Cebrián de Mazote, está la ermita de Nuestra Señora de la Anunciada. El propio Ayuntamiento la presenta como el único ejemplar completo de románico lombardo que se conserva en Castilla y León: tres ábsides semicirculares visibles desde fuera y, dentro, una talla de madera policromada del siglo XIII. Desde su puerta se ve la muralla entera coronando el cerro.

Panorámica del pueblo de Urueña. / Istock

El valle da para más de una jornada. En San Cebrián de Mazote, a seis kilómetros, está San Cipriano, una de las iglesias mozárabes mayores y mejor conservadas de España, del siglo X. El monasterio cisterciense de La Santa Espina, con su reliquia de la corona de Cristo, queda a once, rodeado de jardines. Y Tiedra, también cerca, suma un castillo del siglo XIII y campos de lavanda que en julio tiñen de morado los Montes Torozos.

La mesa es de cuchara y horno castellano: lechazo asado, sopa de ajo, platos de legumbre y potaje, tortas de leche y bollos hojaldrados. El sitio de referencia es el Mesón Villa de Urueña, en el corazón del pueblo, que mantiene el menú del día casero y su postre insignia, el "dulce del libro", un pastel con forma de tomo hecho de mazapán, hojaldre y crema; sigue operativo en 2026, con reseñas recientes que lo confirman.