200 kilómetros de acantilados, faros solitarios y playas salvajes: la carretera más temida de Galicia tiene las vistas de la costa más espectaculares del mundo

Si estás pensando en recorrer la Costa da Morte, ten claro es que no es una ruta para hacer con prisas. La cantidad de faros que aparecen en apenas unos kilómetros de costa es sin duda llamativa y cada uno de ellos bien merece una parada. La clave está en no intentar abarcarlo todo para no saturarte y parar cuando te apetezca siguiendo el orden de la costa, pero te aseguramos que cada uno de ellos tiene su propio encanto.

Costa da Morte, Galicia / Istock / maphke

Durante siglos, este tramo del litoral gallego fue escenario de numerosos naufragios y ganó una fama que sigue conservando (y que le ha dado su temido nombre). Los temporales atlánticos, las nieblas frecuentes, las corrientes y la costa abrupta provocaron muchas muertes mucho antes de que existieran los modernos sistemas de navegación.

Adriana Fernández

La Ruta dos Faros sigue ese mismo borde atlántico entre Malpica y Fisterra a lo largo de cerca de 200 kilómetros, atravesando algunos de los paisajes más conocidos de Galicia y conectando playas, acantilados y cabos que forman parte de la historia marítima española. Este pequeño viaje te ayudará a entener esa relación histórica entre el mar y esta parte de nuestra geografía.

Los faros que dieron nombre a la ruta

Punta Nariga es el faro más moderno de Galicia. / Istock / Nando Lardi

El recorrido comienza junto al Faro de Punta Nariga, en Malpica de Bergantiños, considerado uno de los más singulares de Galicia por su diseño contemporáneo (se construyó en 1995) y por su ubicación sobre un paisaje dominado por enormes bloques de granito.

Poco después aparece el Faro Roncudo, situado en uno de los cabos más conocidos de la comarca. La zona es famosa por la fuerza del mar y por los apreciados percebes que se extraen de sus rocas. Es imposible no hacer una parada aquí para degustar este manjar.

Vista aérea del faro de Cabo Vilán y su sinuosa carretera / Istock / t

Más al sur se encuentra el Faro de Laxe, levantado sobre la Punta da Insua, antes de llegar a uno de los grandes símbolos de toda la ruta: el Faro Vilán. Inaugurado en 1896, fue el primer faro eléctrico de España y se construyó tras varios naufragios ocurridos en este tramo especialmente peligroso de la costa.

La siguiente parada de nuestro recorrido es Muxía, donde el faro comparte protagonismo con el Santuario da Virxe da Barca y con uno de los paisajes más fotografiados de Galicia. Después llega el Faro Touriñán, situado en uno de los puntos más occidentales de la España peninsular.

El Faro de Fisterra es el más occidental de Europa. / Istock / LuisPinaPhotogrpahy

El punto final de la ruta es Fisterra, una localidad que durante siglos ocupó un lugar especial en el imaginario europeo por considerarse el “final del mundo”. Su faro es probablemente el más conocido de todos y sigue siendo hoy uno de los lugares más visitados por viajeros y peregrinos que prolongan el Camino de Santiago hasta el Atlántico.