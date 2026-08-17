Nadie lo visita, pero a menos de 2 horas de Granada hay un desierto con dólmenes de hace 5.000 años: un paisaje de otro planeta con 242 dólmenes en un Geoparque Mundial de la Unesco

Gorafe es un municipio de la comarca de Guadix, al noreste de la provincia de Granada, con menos de 400 habitantes según el padrón de 2025. Queda a poco más de media hora de Guadix y a menos de dos horas de la capital granadina, en el corazón de un territorio que en julio de 2020 fue reconocido como Geoparque Mundial de la Unesco: el Geoparque de Granada, 4.722 km² repartidos entre 47 municipios de las comarcas de Guadix, Baza, Huéscar y Montes.

Adriana Fernández

Lo que distingue a Gorafe dentro de ese territorio es un paisaje que no encaja con la idea habitual de Granada. Este rincón de la Depresión de Guadix-Baza estuvo millones de años bajo el mar antes de emerger y quedar esculpido por la erosión de los ríos Fardes, Guadalentín y Guadiana Menor. El resultado son badlands, "tierras malas" surcadas por cañones y barrancos, con estratos rojos, ocres y amarillos que le han dado el sobrenombre popular de Desierto de Los Coloraos. Uno de los registros sedimentarios continentales del Cuaternario más completos de Europa se esconde bajo esa aridez, y sobre ella, hace entre 4.500 y 5.000 años, distintas comunidades neolíticas y de la Edad del Bronce levantaron 242 dólmenes.

Espectacular puesta de sol: el cañón español del desierto de Gorafe revela su esplendor natural / Istock

La mayor concentración de dólmenes de Europa

La Depresión de Guadix-Baza es una cuenca sedimentaria que durante el Terciario y buena parte del Cuaternario recogió los materiales arrastrados por los ríos que hoy siguen modelándola. La erosión posterior, sobre arcillas y arenas poco consolidadas, ha generado cárcavas, chimeneas de hadas y formaciones conocidas como agujas del diablo, además de una paleta cromática que va del rojo al amarillo pasando por el ocre. Esta combinación de fragilidad geológica y valor científico fue uno de los argumentos que llevaron a la UNESCO a declarar Geoparque Mundial, el 10 de julio de 2020, al conjunto de 47 municipios granadinos en el que se integra Gorafe.

Polvo y sueños: un coche eléctrico recorre los impresionantes cañones del desierto de Gorafe / Istock

En 1998 se creó el Parque Megalítico de Gorafe para proteger y dar a conocer un yacimiento que se extiende 20 kilómetros a lo largo del cañón del río Gor, desde Las Angosturas hasta su confluencia con el Fardes. Concentra 242 dólmenes distribuidos en 11 necrópolis, entre ellas Baños de Alicún, La Sabina, Las Majadillas o Llano de Olivares, lo que convierte a Gorafe en una de las mayores concentraciones de túmulos funerarios de Europa. Hay sepulcros sencillos y enterramientos más complejos, con falsas cúpulas, datados entre el Neolítico medio (2800 a.C.) y la Edad del Bronce I (2300-1800 a.C.).

De todo el conjunto, 37 dólmenes están restaurados y 66 preparados para la visita, organizados en tres rutas señalizadas con paneles informativos. La Ruta de las Majadillas es la de mayor concentración y reúne los dólmenes de mayor tamaño. No todo el patrimonio ha corrido la misma suerte: buena parte de los túmulos inventariados han sido saqueados, abandonados o arrasados por la actividad agrícola a lo largo de las décadas, algo que conviene tener presente al recorrer la zona.

El territorio suma otros dos atractivos poco conocidos. Los Algarves es una casa cueva fortificada de origen almohade cuyo acceso, único, estaba protegido por un pozo, un matacán y una rueda de molino que bloqueaba la entrada. Y el Parque Estelar de Gorafe, certificado por la Fundación Starlight, convirtió a este municipio en el primero de Andalucía en obtener esa distinción: sus cielos, casi sin contaminación lumínica, acogen actividades de observación astronómica organizadas periódicamente, en las que participan asociaciones y fundaciones científicas de la zona.

Cómo visitarlo, dónde comer y qué tener en cuenta

El acceso al yacimiento arqueológico y a las rutas de dólmenes es libre y gratuito; no hace falta reservar guía para recorrerlas, aunque conviene llevar agua, calzado adecuado y, si se puede, descargar antes la aplicación móvil que ofrece el propio parque con información de las tres rutas.

Antes de ir, apunta El desierto no tiene fuentes de agua a lo largo de las rutas, la señalización no siempre es completa fuera de los tres itinerarios oficiales y en verano el calor extremo obliga a salir muy temprano por la mañana. Además: no se debe tocar, mover ni retirar nada del yacimiento.

El Centro de Interpretación del Megalitismo, el más grande de la comarca, abre de martes a domingo con dos pases diarios, a las 12:00 h y a las 17:00 h. La entrada tiene un coste simbólico de unos 3 euros, aunque conviene confirmar el precio actualizado antes de viajar. Dentro, una proyección en 3D titulada "Hace 5.000 años..." reconstruye la vida cotidiana de las comunidades que levantaron los dólmenes.

Cuevas en "Coloraos" del desierto de Gorafe, España / Istock

Para comer, Casa Juana Restaurante, en la calle Manuel García Sánchez, es la referencia del pueblo: cocina casera, comedor con una pequeña cueva y, los sábados por la noche, espectáculo de flamenco en vivo. Conviene reservar con antelación, especialmente si se busca coincidir con la noche flamenca.