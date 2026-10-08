En 1994 este pueblo de Burgos se quedó sin su último vecino; 32 años después Los Javis lo convirtieron en escenario para 'La bola negra'

A finales de agosto de 2025, un pueblo de Burgos sin un solo vecino amaneció lleno de gente. El departamento de arte había levantado fachadas de pega sobre las casas en ruina, los bomberos de la comarca asesoraban las escenas con explosiones y cientos de figurantes de los alrededores hacían de población de un frente de la Guerra Civil. Durante unos días, el lugar más vacío de la zona fue el más concurrido.

Capilla en ruinas en el pueblo. / Turismo de Burgos

Los números cuentan lo contrario de esa estampa. En 1950 el pueblo tenía 178 vecinos; en el censo de 1981 quedaba uno solo; hoy, ninguno. Entre medias se fue vaciando como tantos otros de la provincia con más municipios de España, hasta que el último que se quedó, un labrador que vivió solo casi dos décadas, murió en el invierno de 1994. No fue la primera vez que las cámaras llegaron aquí, ni el pueblo ha vuelto a tener habitantes tras el rodaje. Entrtamos en el pueblo de Castil de Carrias, que pertenece al municipio de Belorado, en Burgos.

Sara Fernández García

Diez días de guerra en Las Lomas

El 25 de agosto de 2025, aquí echó a rodar toda la película. No una escena cualquiera: fue la primera jornada de 'La bola negra', el primer día de un rodaje que después se prolongó doce semanas por Burgos, Cantabria, Granada, Guadalajara y Madrid, antes de salir de España. Lo confirma Andrea Álvarez, coordinadora de la Burgos Film Commission: el equipo trabajó una semana en la provincia, en Castil y en el cercano Loranquillo, otro despoblado de Belorado.

Iglesia de Santa María, Castil de Carrias. / Wikicommons

La película que arrancó aquí la firman Javier Calvo y Javier Ambrossi, Los Javis. Parte de un texto que Federico García Lorca dejó sin terminar, cruzado con la obra La piedra oscura de Alberto Conejero, y enhebra las vidas de tres hombres en 1932, 1937 y 2017. Clara Salvador, jefa de localizaciones, explicó que recorrieron Burgos buscando un núcleo ya medio derruido para intervenir lo mínimo. Castil daba el tipo: casas hundidas y tapizadas de hiedra, el aspecto exacto de una localidad castigada por la guerra.

Sobre ese decorado natural, el equipo añadió lo justo para poder destruirlo en cámara. De ahí las fachadas falsas, las construcciones que se hicieron exclusivamente para el rodaje y las explosiones. Quien llegue hoy no verá nada de aquello: el montaje era desmontable y el pueblo volvió a su ruina tras el rodaje. Lo que sí carga ya Castil es un currículum de cine: la película se estrenó el 25 de septiembre de 2026, ganó la Mejor Dirección en Cannes, ex aequo, y representa a España en los Óscar.

Un decorado que ya conocía las cámaras

La piedra caliza de las casas y las galerías acristaladas de tradición burebana son lo primero que se reconoce al recorrer Castil por fuera. Más de medio centenar de viviendas llegó a tener el pueblo; hoy son esqueletos de muro y zarza. En pie resiste la iglesia de Santa María, con el retablo robado hace años, en el expolio que siguió al abandono.

El sitio tiene siglos. Se menciona por escrito hacia 1100, recibió carta puebla en 1326 como villa de señorío y sus últimos titulares fueron los marqueses de Villacastel de Carrias, según el estudio que le dedicó el Boletín de la Institución Fernán González en 2019. Pero lo que atrajo a la prensa nacional no fue su historia medieval, sino un hombre. Florentino González Sáez se quedó solo en el pueblo y El País lo retrató en abril de 1983, en un reportaje titulado "Castil de Carrias, campos de soledad"; también pasaron por aquí revistas como Pronto y Blanco y Negro y hasta la radio. Fue, durante años, el alcalde de sí mismo en el municipio menos poblado de España. Murió en enero de 1994, y con él se cerró el ciclo de vida del lugar.

Castil no esperó a Los Javis para salir en pantalla. Ya había sido plató de Gernika bajo las bombas, miniserie que rodó aquí en 2012, según Diario de Burgos, y figura en las fichas de Sacamantecas y Volver a vivir. Un solo día al año el pueblo recupera gente propia: la Fiesta del Castrillo, el último sábado de agosto, que desde 2000 junta a los descendientes emigrados a Burgos, Vitoria y Bilbao. Conviene recorrerlo por fuera y nada más: las construcciones están en ruina, pueden ser propiedad privada y hay riesgo de derrumbe, así que no se entra en las casas ni en la iglesia. En invierno, el páramo yesífero de Las Lomas trae heladas y viento.

El Camino a un paso y la olla en la mesa

El caparrón, una alubia roja de grano corto que se cuece despacio, es el plato que mejor resume esta esquina de La Bureba. Y se come a tiro de piedra de Castil, en una comarca que da para más de una jornada.

Belorado, la cabecera del municipio, está en pleno Camino de Santiago francés: tiene una Plaza Mayor porticada, la iglesia de Santa María con cuevas excavadas en la ladera bajo los restos del castillo y un curioso Museo de Radiocomunicación. Un poco más allá, Briviesca ordena su casco alrededor de una plaza cuadrada y guarda, en el monasterio de Santa Clara, un retablo renacentista de madera tallada. Y a un paso de Castil está Carrias, el pueblo que le presta el apellido, que sí conserva un puñado de vecinos. La mesa de la zona completa el caparrón con la morcilla de Burgos, con Indicación Geográfica Protegida, la olla podrida y la huerta del Tirón. Para sentarse, el Hostal-Restaurante Cuatro Cantones, en Belorado.

Castil de Carrias figura en el Nomenclátor del INE con cero habitantes. Su imagen, en cambio, ha pasado por Cannes, por Toronto y por las salas de toda España, convertida durante unos días de agosto en el primer plano de la película del año.