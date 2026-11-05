En 1994, unos arqueólogos encontraron en una sierra de Burgos una especie humana desconocida; 32 años después es el yacimiento más importante de Europa y se visita a pie
Sus huesos llevan marcas de corte, y no de animales: las hicieron otros humanos. Aparecieron en una trinchera abierta para un tren que hoy ya no pasa, a unos 16 kilómetros de Burgos.
En el siglo XX, en una pequeña sierra al este de Burgos, se abrió una profunda trinchera para que pasara un ferrocarril minero. Al cortar la roca dejaron al descubierto, sin saberlo, varias cuevas rellenas de sedimentos, huesos y piedras talladas. El tren dejó de circular, pero las cuevas quedaron a la vista, y a partir de los años sesenta empezaron a llegar los investigadores. Desde 1978, un equipo dirigido por Emiliano Aguirre comenzó a trabajar allí de forma continuada.
En 1994, en una de esas cuevas, la Gran Dolina, aparecieron restos humanos que no encajaban con ninguna especie conocida. Tenían unos 850.000 años, y la cara de uno de ellos, un joven, se parecía sorprendentemente a la de un humano moderno. En 1997, los investigadores Bermúdez de Castro, Arsuaga y Carbonell los presentaron como una especie nueva, Homo antecessor, "el hombre pionero". El lugar es uno de los yacimientos más importantes del mundo y no es otro que la sierra de Atapuerca.
Cómo es la visita
El recorrido empieza en el Centro de Acceso a los Yacimientos, en Ibeas de Juarros, o en el Centro de Arqueología Experimental, junto al pueblo de Atapuerca, según la reserva. Desde allí, un autobús lleva al grupo hasta la Trinchera del Ferrocarril, y el resto de la visita se hace a pie y con guía, durante aproximadamente hora y media. El camino es corto y casi llano, aunque puede resultar difícil para personas con movilidad reducida. Salvo en junio y julio, el sendero va por dentro de la propia trinchera, entre las paredes de roca donde están las excavaciones. Si hace mal tiempo, la visita se puede suspender.
La Sima del Elefante, la cueva más antigua
La primera parada es la Sima del Elefante, que guarda los restos humanos más antiguos encontrados en Europa occidental. En 2007 apareció un diente, y un año después, un fragmento de mandíbula de unos 1,2 millones de años y una falange. En 2022 se anunció el hallazgo de un maxilar de alrededor de 1,4 millones de años, parte de una cara que en 2025 se clasificó de forma provisional como Homo aff. erectus. Junto a ellos se han encontrado huesos de osos, caballos, elefantes y muchas aves, además de herramientas de piedra.
Unos metros más allá está el complejo de Galería, que funcionaba como una trampa natural. Los animales caían por una abertura, y los humanos que vivieron en la sierra hace entre 500.000 y 180.000 años bajaban a aprovechar su carne.
La Gran Dolina, donde apareció la nueva especie
A unos cincuenta metros se abre la Gran Dolina, el lugar del hallazgo de 1994. En su nivel TD6 se han recuperado más de 160 fragmentos de hueso de al menos once individuos de Homo antecessor, de entre 850.000 y 780.000 años. Más del 30 % tienen marcas que indican que fueron manipulados, y son el caso de canibalismo más antiguo conocido. Muchos pertenecían a niños y jóvenes.
En capas más recientes, de entre 450.000 y 250.000 años, la misma cueva conserva pruebas de lo que se considera la caza en grupo más antigua conocida.
Su lugar en la historia de la evolución también ha cambiado. En 1997 se propuso como el último antepasado común de los humanos modernos y los neandertales. En 2020, el análisis de proteínas antiguas de uno de sus dientes llevó a otra conclusión: sería una rama lateral, emparentada con nuestro linaje, pero no un antepasado directo.
La Sima de los Huesos, la que no se visita
La sima más famosa de Atapuerca no está en el recorrido. Se llega a ella por la Cueva Mayor y hay que bajar por un pozo de 13 metros. En su fondo se han recuperado más de 5.500 restos humanos de al menos 28 individuos, de más de 350.000 años, entre ellos el cráneo conocido como Miguelón, el más completo de todos.
Aunque buena parte de lo que se ha encontrado en la sierra se expone en el Museo de la Evolución Humana, en la ciudad de Burgos. La entrada al museo y al Centro de Acceso es libre, mientras que la visita a los yacimientos y al Centro de Arqueología Experimental necesita reserva previa. Todo el conjunto es Patrimonio de la Humanidad desde el año 2000 y es uno de los lugares que todo amante de la historia debería visitar, al menos, una vez en la vida.
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