En 1987, un embalse sepultó este valle y sus pueblos; 39 años después es el paisaje que llaman "los fiordos leoneses" y se recorre en barco

En el mismo corazón de la montaña leonesa hay un enclave que sorprende incluso a quienes conocen bien el norte de España. Un embalse que se abre paso entre enormes paredes de roca y montañas cubiertas de vegetación, creando una sucesión de brazos de agua que recuerdan a los fiordos escandinavos. Por eso se ha ganado el sobrenombre de los fiordos leoneses, aunque su origen nada tiene que ver con los valles glaciares inundados por el mar: este escenario nació con la construcción de un embalse que anegó hasta nueve pueblos del valle.

Los 'fiordos leoneses': un paseo en barco sobre la memoria de sus pueblos

Es el embalse de Riaño, que está en la Montaña Oriental de León, a unos 95 kilómetros de la capital. Tiene una capacidad de 651 hectómetros cúbicos. La población de Riaño, La Puerta, Pedrosa del Rey, Huelde, Burón, Vegacerneja, Éscaro, Anciles y Salio se vieron afectados. Los pueblos se demolieron en el verano de 1987 y las compuertas se cerraron el 31 de diciembre de ese año. Siete de ellos quedaron cubiertos por completo (Riaño, Anciles, Éscaro, La Puerta, Huelde, Salio y Pedrosa del Rey) y dos en parte, Burón y Vegacerneja, que se reconstruyeron más arriba.

Sara Fernández García

El nuevo Riaño se levantó en una zona más alta y es hoy la puerta de la Montaña de Riaño y Mampodre. Este espacio es Parque Regional. También en el pueblo están el Museo Etnográfico de la Montaña de Riaño, la ermita de Nuestra Señora del Rosario, trasladada piedra a piedra desde La Puerta, y el hórreo de Salio. Monumentos que recuerdan aquella vida de los pueblos que hubo antes de ser sepultados por el agua.

El embalse de Riaño / Istock / poliki

Afortunadamente, hay una experiencia que permite descubrir estos llamados fiordos leoneses desde otra perspectiva: recorrer el embalse en barco. Es probablemente la forma más directa de comprender por qué tantos viajeros comparan Riaño con los escenarios del norte de Europa. El barco sale del puerto deportivo de Riaño, entra por el desfiladero de Bachende hacia los 'fiordos' y sigue por el valle de Anciles. Son rutas de una hora aproximadamente, con la posibilidad de desembarcar en la orilla para empezar sendas a pie.

Rutas de montaña: otra perspectiva más allá del agua

El azul del agua contrasta con las montañas calizas que la rodean, entre las que sobresalen cumbres como el Pico Yordas. En algunos puntos, las laderas parecen caer directamente sobre el embalse y los perfiles de roca emergen entre las aguas como si fueran pequeñas penínsulas. Para contemplar las vistas desde las alturas existen varios miradores que permiten hacerse una idea de sus dimensiones. Uno de los más populares es el conocido como 'Banco más bonito de León', un lugar desde el que sentarse frente a las montañas.

Fauna salvaje El entorno forma parte del Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre, un espacio de gran riqueza natural donde los bosques de hayas y robles sirven de refugio a numerosas especies. Entre sus habitantes más emblemáticos se encuentran el oso pardo y el águila real. En otoño, además, la montaña ofrece uno de sus espectáculos más especiales: la berrea del ciervo. Durante esta época, los bramidos de los machos se oyen entre los valles mientras compiten por atraer a las hembras.

El columpio de Riaño / Istock / Alberfb

Muy cerca, en el mirador de Las Hazas, se encuentra el Columpio de Riaño, una instalación que permite balancearse sobre el paisaje con el agua y las cumbres como telón de fondo. ¡No apto para vertiginosos! Para aquellos que prefieran explorar la montaña a pie también encontrarán buenas opciones para ascender a cumbres como el Pico Yordas o el Pico Gilbo. Eso sí, conviene elegir el itinerario según la experiencia y la condición física de cada persona, ya que no todas las rutas tienen la misma dificultad.