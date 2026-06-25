Tiene 190 metros y 30 bares: la calle donde mejor se come del mundo está en Pamplona, se le considera la meca del pintxo y está custodiada por una iglesia medieval

A simple vista podría parecer una calle más del centro histórico navarro. Pero basta recorrer sus escasos 200 metros para comprender por qué es considerada por muchos la auténtica capital del pintxo pamplonés. Aquí se concentra una sorprendente sucesión de barras, tabernas y restaurantes donde la gastronomía se vive casi como una forma de expresión cultural. Por la mañana, los vecinos ocupan las terrazas para tomar un café. Al caer la tarde, los grupos de amigos comienzan a enlazar bares en busca del siguiente pintxo y las barras se llenan de pequeñas obras culinarias que mezclan tradición e innovación. ¡Es un plan perfecto!

Las grandes ciudades suelen entregar sus mejores secretos a quien se toma la molestia de alejarse un paso del itinerario oficial. La calle San Nicolás no es un secreto (su fama ya la precede), pero sí es una lección: a veces, lo más grande cabe en 190 metros. Un pintxo en la barra, un vino navarro, y, al fondo, la silueta de una iglesia que lleva nueve siglos mirándolo todo. Situada en pleno Casco Antiguo, conecta la emblemática Plaza del Castillo con la iglesia que le da nombre.

Redacción Viajar

Calles de Pamplona / Istock / littleclie

La iglesia que custodia la calle donde mejor se come en Navarra

Con veintiún bares en solo 190 metros, la calle registra una media de un bar cada 9,04 metros. Guardia de honor de toda esta calle es la Iglesia de San Nicolás, erigida en el siglo XII con función doble: religiosa y defensiva, concebida como bastión militar del Burgo de San Nicolás, uno de los tres que componían la Pamplona medieval.

En 1222, los vecinos de San Cernin incendiaron la iglesia con sus habitantes refugiados dentro. Fue reconstruida y consagrada en 1231, bajo el reinado de Sancho VII el Fuerte. Sus gruesos muros, su torre almenada y su portada gótica con arcos apuntados siguen presidiendo hoy el final de la calle con la solemnidad de quien ha sobrevivido a todo.

La Iglesia de San Nicolás en Pamplona / Istock / Bepsimage

Los mejores restaurantes de la meca del pintxo: qué es el 'juevintxo'

Ir de pintxos ha adquirido la condición de tradición cultural en la vida social de Pamplona, enriquecida en los últimos años con la más alta gastronomía presente en sus barras. El jueves se ha sumado como día oficial de tapeo gracias al juevintxo, la oferta de pintxo con vino o zurito (media caña) que ha conquistado a los clientes. Entre sus barras más reputadas destaca la Vermutería Río, abierta en 1963 por la familia Barberena y elegida Mejor Bar de Pintxos en el XX Campeonato de Pintxos 18/70 Euskadi y Navarra 2025.

Entre sus platos más emblemáticos destaca el "Frito de huevo": es un huevo cocido bañado en bechamel y empanado que preparan con una técnica perfecta. En este local mencionado se han vendido más de 2 millones de unidades desde que instalaron un contador en 2015. ¡Pero hay mucho más! También son imprescindibles La Mandarra de la Ramos, con su clásico frito de pimiento y la vieira gratinada, y Casa Otano, donde el ajo arriero pamplonica es prácticamente obligatorio. El itinerario está hecho, ¡ya solo depende del viajero por dónde se quiera empezar!