13 kilómetros hasta el mar en medio de un Patrimonio Mundial de la Unesco: la carretera más bonita de Mallorca y conduce hasta un espectacular cañón excavado en la roca

Carreteras bonitas, estrechas y con curvas hay muchas en España, pero son muy pocas las que pueden presumir de atravesar un paisaje tan singular que está declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Lejos de romperlo, esta carretera se integra completamente en el entorno, formando uno de los enclaves más singulares de la isla de Mallorca en medio del icónico paraje de la Sierra de la Tramuntana.

Una carretera que atraviesa un Patrimonio Mundial de la Humanidad y acaba en una cala preciosa. / Istock

La fama de la carretera de Sa Calobra (MA-2141), conocida popularmente como la serpiente, está más que merecida. Se encuentra al norte de la isla, en el municipio de Escorca. Puede que eso no te diga nada, pero si te decimos que arranca en una intersección de caminos situada entre Pollença y Valldemossa, justo al lado de Sóller o Fortanutx, la cosa cambia. Son algunos de los pueblos más bonitos de Mallorca y la carretera de Sa Calobra, el desvío estrella, sin duda.

Adriana Fernández

Uno de los aspectos más curiosos de esta carretera, adorada por los aficionados al motor en general, es que no une dos pueblos, sino que se trata de un trazado sin salida: es una carretera que desciende desde la carretera principal de la Serra de Tramuntana hasta un paraje idílico en la costa llamado Sa Calobra. Y ahí se acaba. O dicho de otro modo: para salir de allí, hay que volver a hacer el trazado en sentido contrario, y en ascenso.

Conduce hasta un paraje idílico en la costa llamado Sa Calobra, al norte de Mallorca. / Istock

Una fantasía de curvas dentro de un patrimonio mundial

El trazado de esta carretera cuenta con unos 13 kilómetros de descenso desde la carretera MA-10 hasta el mar, con decenas de curvas de herradura y un desnivel que roza los 800 metros. Y lo más maravilloso es que discurre por medio de uno de los paisajes más bonitos de la isla de Mallorca, la Sierra de Tramuntana.

Son más de 13 kilómetros de descenso hasta el Mediterráneo. / Istock / Christoph Huber

Fue diseñada en los años 30 del siglo XX con la intención de integrarla en este paisaje de montaña, en lugar de atravesarlo sin más mediante túneles. Y eso es lo que la hace tan especial y admirada, considerada por muchos expertos como una pequeña obra maestra de la ingeniería de carreteras.

Una de las curvas más famosas es el ‘Nus de sa Corbata’, un momento donde la carretera gira sobre sí misma, trazando un espectacular lazo de unos 270º que la obliga a pasar por debajo de un puente construido sobre sí misma. Al parecer, fue una de las soluciones diseñadas para perder altura sin tener que excavar túneles, tal y como Antonio Parietti, su ingeniero, quería.

La Serpiente de Sa Calobra, la carretera más espectacular de la Sierra de Tramuntana / Istock

La Serpiente de Sa Calobra es una carretera panorámica convertida en el summum del respeto entre paisaje natural y la intervención humana durante siglos: bancales agrícolas construidos con piedra seca, ingeniosos sistemas históricos de captación y distribución de agua, olivares centenarios, pueblos de montaña perfectamente integrados en el entorno y una red histórica de caminos y carreteras que respetan el relieve de la sierra. Es toda esta combinación, que conforma uno de los paisajes culturales mejor conservados del Mediterráneo.

Es uno de los paisajes culturales mejor conservados del Mediterráneo / Istock / Nando Lardi

Premio al final del camino

Además, al final de la carretera se encuentra el Torrent de Pareis, un espectacular cañón excavado por el agua entre paredes de roca que superan los 200 metros de altura. Es uno de los lugares más emblemáticos de la Serra de Tramuntana y uno de los principales atractivos naturales de Mallorca. Para llegar hasta él hay que caminar unos minutos por un túnel peatonal excavado en la roca hasta la desembocadura del torrent. Merece la pena no quedarse en el puerto y buscarlo: es uno de los paisajes naturales más impresionantes de Mallorca.