Los 11 únicos lugares de la Comunidad de Madrid donde se verá el eclipse total: gafas gratis, un festival con food trucks y una plaza que hay que reservar

España lleva más de un siglo esperando esto. El último eclipse total de sol visible desde la península ocurrió en 1905, así que nadie que esté leyendo esto lo ha vivido antes, y probablemente nadie lo vuelva a vivir. Lo curioso es que la Comunidad de Madrid, que no suele aparecer en las rutas astronómicas internacionales, se ha convertido de la noche a la mañana —nunca mejor dicho— en uno de los mejores balcones de Europa para verlo. La franja de totalidad entra por el norte y el este de la región, dibuja un pasillo sobre el eje Guadarrama-Somosierra y sale por el Corredor del Henares.

Los lugares de Madrid donde se vera el eclipse total de sol. / Istock

Madrid capital se queda fuera. Ahí conviene no llevarse a engaño: en la ciudad se verá un parcial altísimo, con el disco solar cubierto casi por completo, pero no total. Y como el fenómeno ocurre pegado al horizonte, con el sol ya muy bajo, en la capital el ocaso llegará antes de que el espectáculo termine de desplegarse. Quien quiera ver el sol desaparecer del todo tiene que moverse, y solo hay once sitios oficiales donde eso va a pasar.

Adriana Fernández

Los once pueblos donde el sol desaparece del todo

La lista la ha fijado la Comunidad de Madrid y no admite matices: son once, ni uno más. Esto es lo que dura la oscuridad total en cada uno:

Somosierra : 1 minuto y 29 segundos (el tiempo más largo de toda la región)

: 1 minuto y 29 segundos (el tiempo más largo de toda la región) Buitrago del Lozoya : 1 minuto y 19 segundos

: 1 minuto y 19 segundos La Cabrera : 1 minuto y 11 segundos

: 1 minuto y 11 segundos El Molar : 1 minuto y 1 segundo

: 1 minuto y 1 segundo Meco : 55 segundos

: 55 segundos San Agustín del Guadalix : 53 segundos

: 53 segundos Puerto de Navacerrada : 49 segundos

: 49 segundos Colmenar Viejo : 43 segundos

: 43 segundos Alcalá de Henares : 41 segundos

: 41 segundos Tres Cantos : 36 segundos

: 36 segundos San Sebastián de los Reyes: 35 segundos

Somosierra, Buitrago del Lozoya y La Cabrera forman el podio que concentra buena parte del interés de estos días.

La diferencia entre el primero y el último no es casualidad ni margen de error: depende de lo cerca o lejos que quede cada municipio del centro exacto de la sombra de la Luna. Por eso Somosierra le saca casi un minuto entero a San Sebastián de los Reyes, y por eso, si el objetivo es apurar cada segundo de totalidad, la Sierra Norte —con Somosierra, Buitrago y La Cabrera concentrando el trío más largo— es la zona a la que hay que mirar. El Corredor del Henares, con Alcalá y Meco, ofrece una alternativa más cómoda para quien no quiera enfrentarse a la carretera de la sierra, aunque con una totalidad bastante más corta.

Si... en Madrid también ser verá el eclipse total de sol. / Istock / Javier Lizarazo Guerra

Gafas gratis, un festival en Riosequillo y una plaza que se agota

La Comunidad no ha dejado esto en un simple cartel con horarios. En los puntos oficiales de observación se repartirán gafas homologadas de forma gratuita, así que no hace falta comprarlas por internet a precios disparatados: solo hay que acercarse.

El plan más llamativo está en Buitrago del Lozoya. El Ayuntamiento ha montado el Festival del Eclipse en el área recreativa de las piscinas de Riosequillo, con música en directo, food trucks y ambiente de jornada de verano completa, pensado para que la espera hasta el momento clave se viva como un día de plan familiar y no como una simple cola. Es gratuito, pero el aforo tiene un límite, así que quien quiera entrar necesita conseguir su pase con antelación; los accesos se abrieron a finales de julio y conviene no dejarlo para el último momento.

Buitrago de Lozoya tiene uno de los eventos más interesantes de la comunidad para ver el eclipse. / Istock

Y luego está Somosierra, que es donde más se concentra la expectación por ser el punto con más duración de toda la región. Aquí el acceso no es libre: el Ayuntamiento, dentro del programa Pueblos con Vida, ha habilitado una zona junto al antiguo paso de montaña, con aparcamiento y aseos portátiles, pero el aforo está limitado a 400 personas y el acceso al recinto es solo a pie. La inscripción es obligatoria y gratuita, se hace a través del formulario oficial del Ayuntamiento, y con la cercanía del día es razonable pensar que las plazas se van agotando, así que quien tenga claro que quiere estar ahí, mejor que se apunte ya.

Cómo verlo sin dañarte la vista, y cómo llegar sin perder la tarde

Aquí no hay margen para la improvisación. Mirar el sol sin protección, aunque sea un segundo, puede quemar la retina, y ese daño no duele en el momento ni se nota hasta después, cuando ya es permanente. Las únicas gafas válidas son las que llevan el filtro solar certificado según la norma EN ISO 12312-2:2015; lo mismo aplica a quien quiera usar prismáticos, telescopio o cámara: necesitan un filtro solar homologado en el objetivo, no vale con oscurecer el visor. Quedan completamente descartadas las gafas de sol normales, los cristales ahumados, las radiografías reutilizadas de toda la vida o cualquier filtro casero, y tampoco se debe mirar a través de la pantalla del móvil o de una cámara sin filtro puesto.

Lo más importante: usa unas gafas certificadas para verlo. / Istock

Hay una única excepción, y solo dura lo que dura la totalidad: mientras el disco del sol queda completamente tapado por la Luna, esos 35, 55 o 89 segundos según el pueblo, sí se puede mirar directamente, sin gafas, porque en ese instante no llega luz directa. En cuanto vuelve a asomar el más mínimo brillo, hay que volver a ponerse la protección de inmediato, sin esperar.

Como el sol estará muy bajo sobre el horizonte —recuerda que el fenómeno ocurre pegado a la puesta de sol—, el punto de observación necesita un horizonte oeste completamente despejado, sin una sierra, un edificio o un árbol por delante que tape la vista en el último tramo. Lo más sensato es acercarse el día antes, a la misma hora, y comprobar desde el sitio elegido que el sol no se va a esconder detrás de nada antes de tiempo.

Es el fenómeno astronómico del año: el eclipse total de sol del 12 de agosto. / Istock

Y luego está la logística, que este verano pinta complicada. La Sierra Norte roza ya el lleno hotelero, con reservas hechas desde hace meses tanto por madrileños como por visitantes extranjeros que no suelen pisar la zona en agosto, así que quien no tenga alojamiento cerrado a estas alturas lo va a tener difícil y debería mirar bien las opciones antes de lanzarse a la carretera el mismo día 12. La previsión de afluencia hacia los once enclaves es alta, con la A-1 como principal vía de acceso a la sierra, así que conviene salir con margen y no confiar en llegar a última hora. Quien se quede en la capital tampoco se va a quedar sin nada que ver: el cielo se oscurecerá de forma notable, con más del 95% del sol cubierto, en lo que se sentirá como un atardecer adelantado y mucho más intenso de lo habitual, aunque sin llegar a la oscuridad total ni a esos segundos en los que se puede mirar sin gafas.

El eclipse dura poco más de un minuto en el mejor de los casos. Lo que queda después, en cambio, será la primera vez que buena parte de quienes lo vean puedan decir que estuvieron ahí cuando España se quedó a oscuras en pleno agosto.