Reabre tras casi 100 años el túnel secreto que construyó Bonaparte en Madrid: une la Casa de Campo con el Campo del Moro y es una joya de la historia de España que debes conocer
Es el lugar perfecto para ir de visita si te interesa la historia de España.
Tras las Abdicaciones de Bayona en 1808, Napoleón convirtió a su hermano José Bonaparte en rey de España, quien poco tiempo después mandaría construir al arquitecto Juan Villanueva un pasadizo que le permitiría moverse sin ser visto: el Túnel de Bonaparte, que conectaba la Casa de Campo con los jardines del Campo del Moro del Palacio Real.
Este pasadizo sirvió durante años a los Reyes de España. Mientras que no se sabe con certeza si Bonaparte llegó a usarlo ya que abandonó España en 1812, es verídico que los siguientes monarcas sí lo hicieron, siendo los últimos el rey Alfonso XIII y la reina Victoria, quienes lo utilizaron para huir tras la proclamación de la Segunda República.
Un túnel histórico
Con la monarquía fuera del mapa, la República decidió convertir Casa de Campo en un parque público y abrir el Túnel de Bonaparte para todos los madrileños que quisieran visitarlo. No obstante, con la llegada de la Guerra Civil su uso cambió, pues el pasadizo sirvió como depósito de municiones.
En décadas posteriores abrió para convertirse en un espacio asociado al Museo de Carruajes, una colección de vehículos históricos gestionada por Patrimonio Nacional. No obstante, seguía sin permitir el acceso general al público, y es actualmente cuando ha vuelto a abrir. Tras casi 100 años, el Túnel de Bonaparte vuelve a poder ser visitado.
Un pasadizo abierto al público
Tras la debida restauración gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con los fondos europeos Next Generation EU, los 44 metros del túnel gestionados por Patrimonio Nacional ya están abiertos al público con el mismo horario que los jardines del Campo del Moro, de 10:00 a 18:00 entre octubre y marzo y de 10:00 a 20:00 el resto de meses. Los 12 metros restantes de los 56 totales le competen al Ayuntamiento de Madrid, y todavía no están restaurados.
Este proyecto ha traído de vuelta el túnel original de Villanueva, intentando ser lo más preciso posible respecto a cómo era hace más de 200 años. No obstante, en 2026 el Túnel de Bonaparte ofrece una experiencia única a todo aquel que lo visite, con una iluminación adaptada al momento del día correspondiente y cartelería al comienzo de él.
Aunque todavía no está restaurado al completo, se espera que en el futuro lo esté y se pueda visitar. Mientras tanto, los 44 metros disponibles son una gran obra de arte y el lugar perfecto para todo aquel al que le apasiona la historia. Conocer este túnel ya no tan secreto es un plan imprescindible si vas a Madrid.
Síguele la pista
Lo último