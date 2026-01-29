Reabre tras casi 100 años el túnel secreto que construyó Bonaparte en Madrid: une la Casa de Campo con el Campo del Moro y es una joya de la historia de España que debes conocer

Tras la debida restauración gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con los fondos europeos Next Generation EU, los 44 metros del túnel gestionados por Patrimonio Nacional ya están abiertos al público con el mismo horario que los jardines del Campo del Moro, de 10:00 a 18:00 entre octubre y marzo y de 10:00 a 20:00 el resto de meses. Los 12 metros restantes de los 56 totales le competen al Ayuntamiento de Madrid, y todavía no están restaurados.