10 pueblos preciosos que debes visitar después de los 65 años: son cómodos de recorrer, tienen mucho patrimonio y restaurantes donde se come espectacular

Jubilarse no implica quedarse en casa, ni mucho menos. Cumplir 65 años o más puede significar tener tiempo para hacer todos esos viajes que llevas años retrasando. Pueden ser grandes viajes fuera de nuestro país, pero también es momento de hacer una escapada a todos esos pueblos de España que siguen en tu lista de lugares que visitar de nuestra geografía.

Tal vez ahora la visita sea más calmada que cuanto eras joven, y tal vez priorices la comodidad y el comer bien, pero la suerte es que España está llena de lugares que ofrecen todo eso y más. Piensa en destinos donde acabar el día en una terraza tranquila, con buena comida en una plaza histórica desde la que volver caminando a un pequeño hotel. La clave es no dejar de viajar, que aún queda muchísimo por descubrir.

Adriana Fernández

Los diez pueblos que hay que visitar en España después de los 65 años

Santillana del Mar

La Colegiata de Santa Juliana, en Santillana del Mar / Istock

Pocas localidades españolas pueden presumir de un conjunto histórico tan reconocible como Santillana del Mar. Las calles empedradas, las casonas montañesas y la Colegiata de Santa Juliana convierten el pueblo en uno de los grandes referentes históricos del norte de España.

Además del patrimonio, la localidad permite disfrutar de cocina cántabra tradicional (se nos hace la boca agua pensando en un cocido montañés) y acceder fácilmente a otros lugares cercanos como las Cuevas de Altamira o la costa cantábrica.

Aínsa

La Iglesia de Santa María de Aínsa data del siglo XII / Istock / v

En pleno Pirineo aragonés, Aínsa conserva una de las plazas medievales más bonitas de España. El pueblo combina además patrimonio histórico, paisaje de montaña y un tamaño bastante cómodo para recorrerlo caminando.

Su ubicación junto al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido lo convierte también en una base muy interesante para quienes buscan naturaleza sin necesidad de realizar grandes esfuerzos.

Frigiliana

El pueblo de Frigiliana en la Costa del Sol malagueña / Istock / Jacek_Sopotnicki

Las fachadas blancas y las calles estrechas llenas de flores han convertido a Frigiliana en uno de los pueblos más fotografiados de Málaga. Cada rincón de este pueblo podría ser perfectamente una postal, al igual que las vistas desde la localidad a la Costa del Sol. No vas a dejar la cámara tranquila.

Además, el poder disfrutar de un clima suave durante gran parte del año hace que mucha gente prefiera visitarlo fuera del verano, cuando han desaparecido las aglomeraciones.

Calatañazor

Castillo de Calatañazor / Istock / Sergio Ferreira Ruiz

En Calatañazor es donde alcanzarás la cumbre de la calma y el buen comer. Las calles de piedra, las casas tradicionales de pieda y madera y las ruinas del castillo forman una de las estampas más conocidas de la provincia de Soria.

Pero si a eso le añades que la parada para la comida va a ser de los mejores puntos de tu visita... Poco más queda para convencerte de que este tiene que ser uno de los pueblos que tienes que visitar pronto. Sus torreznos, la infinita variedad de platos de setas y asados tradicionales harán que quieras volver una y mil veces.

Comillas

Caco antiguo de Comillas / Istock / 5

El interés por Comillas viene por su cercanía al mar, la arquitectura modernista y su ambiente señorial, todo en un formato bastante cómodo para recorrer durante varios días.

La localidad cuenta con edificios tan conocidos como el Capricho de Gaudí, el Palacio de Sobrellano o la antigua universidad pontificia, además de una gastronomía muy ligada a la cocina cántabra y al pescado del Cantábrico. Si cuentas con poco tiempo, es fácil realizar una visita corta de un día porque las distancias son cortas y los principales puntos de interés están relativamente próximos entre sí.

Mogarraz

Calles en Mogarraz, Salamanca. / Istock / Shootdiem

En plena Sierra de Francia, Mogarraz destaca por los más de 800 retratos de vecinos que han vivido en el pueblo en las últimas décadas y que decoran muchas de las fachadas de sus casas.

El pueblo mantiene además una arquitectura serrana muy bien conservada y una gastronomía donde sobresalen los embutidos ibéricos y distintos platos tradicionales de la montaña salmantina. Lo mejor es que puedes disfrutar de este peculiar rincón salmantino alejado del turismo masivo.

Peñíscola

Vista aérea de Peñíscola / Istock / t

El casco histórico amurallado de Peñíscola se levanta directamente sobre el Mediterráneo y está coronado por el Castillo del Papa Luna, una de las fortalezas costeras más famosas e inconfundibles de España. Bien es cierto que hay algo de pendiente por el tipo de relieve sobre el que se asienta, pero prometemos que el esfuerzo se verá recompensado con algunos puntos en los que tendrás una vista directa al mar.

Como combina patrimonio, paseos marítimos y gastronomía, Peñíscola funciona especialmente bien para viajes largos y escapadas fuera de temporada alta.

Besalú

Besalú en Gerona / Istock / Eloi_Omella

El puente medieval sobre el río Fluvià convierte a Besalú en una de las imágenes históricas más reconocibles de Cataluña y también en uno de los pueblos medievales mejor conservados de España.

Los amantes de la arquitectura medieval van a encontrar aquí su paraíso y además, buena parte del pueblo puede recorrerse fácilmente a pie.

Hondarribia

Hondarribia ofrece historia, gastronomía y vistas incomparables / Istock / MEDITERRANEAN

Entre el mar Cantábrico y la frontera francesa, Hondarribia combina uno de los cascos históricos mejor conservados del País Vasco con una oferta gastronómica especialmente potente.

La Parte Vieja amurallada, el barrio marinero y los restaurantes especializados en pescado y cocina vasca tradicional ayudan a que el pueblo sea una opción ideal para escapadas tranquilas de varios días.

Ronda

El Puente Nuevo, en Ronda / Istock / Sean Pavone

El desfiladero del Tajo hace de Ronda uno de los pueblos más espectaculares de Andalucía. El famoso Puente Nuevo conecta además las dos partes históricas de la ciudad sobre más de 90 metros de altura. ¡Es impactante!

Más allá de las vistas, Ronda puede presumir de estar entre los pueblos más bonitos y que merecen la pena visitar de nuestro país por su patrimonio árabe, las plazas históricas, las bodegas cercanas y una gastronomía muy ligada a la serranía malagueña.