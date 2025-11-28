10 Pueblos Mágicos donde vivir una Navidad auténtica, llena de tradiciones, luminosa y sin prisas

Puerta natural de los Picos de Europa, Cangas de Onís inaugura la Navidad con el encendido de luces junto al Puente Romano, uno de los símbolos más bellos de Asturias. El pueblo organiza cada año belenes, conciertos y actividades familiares, además de la tradicional ruta al belén del Pico Moro, una experiencia que une naturaleza y espiritualidad.