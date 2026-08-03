Los 10 pueblos de Galicia perfectos para ver el eclipse total del 12 de agosto: están dentro de la franja de totalidad y con un horizonte despejado que mira al mar
El último eclipse total de sol que se vió en España fue hace 121 años.
La cuenta atrás ya ha empezado. No queda casi nada para que suceda, por fin, el acontecimiento astronómico más importante que vivirá España en este siglo, sin exagerar. El eclipse de sol del próximo 12 de agosto que dejará sumida en la oscuridad a buena parte del centro y norte peninsular, es algo que no sucede desde hace 121 años: el último eclipse total que atravesó la España peninsular ocurrió el 30 de agosto de 1905.
Por lo que, para millones de personas, esta será la primera vez en su vida que puedan contemplar uno sin viajar al extranjero. Solo será visible en aquellos lugares que estén dentro de la franja de totalidad, y Galicia, especialmente la Costa da Morte, es uno de los más privilegiados. Te decimos cuáles son los diez mejores pueblos gallegos para contemplarlo.
Los diez pueblos de Galicia
Finisterre
Por su ubicación, a mar abierto, es el más espectacular de todos los pueblos de Galicia, sin duda. Ver la totalidad del eclipse sobre el Atlántico es una experiencia difícil de igualar. Si a eso le sumas el faro, tenemos la que probablemente será la imagen más icónica del eclipse.
Muxía
Parada obligada en la Costa de Morte, Muxía es conocida por el santuario da Barca, con sus grandes bloques de granito situado al borde del mar. Se prevé que la puesta de sol eclipsada será extraordinaria.
Camariñas
Otra de las joyas de la Costa da Morte, con una costa salvaje, dibujada por acantilados y con infinidad de miradores. Cuenta con una muy buena orientación hacia el oeste, lo que convierte a este lugar en uno de los mejores para obtener una foto ideal del eclipse.
Carnota
Entre el mar y la montaña, Carnota es el último pueblo de las Rías Baixas y el primero de la Costa da Morte. Lo que hace de este pequeño pueblo un lugar ideal para ver el eclipse es su inmensa playa abierta y orientada al oeste.
Betanzos
Considerada la capital del gótico gallego, es una de las joyas medievales de la Comunidad y uno de los pueblos más bonitos de Galicia. Si buscas patrimonio además del eclipse, esta es una opción excelente.
Pontedeume
De nuevo, un pueblo entre el mar y la montaña. Pontedeume se encuentra en la orilla de las Rías Altas y a los pies del monte Breamo, en la desembocadura del río Eume, justo antes de adentrarse en el océano Atlántico.
Ribadeo
Otro de los grandes candidatos para triunfar durante el eclipse de agosto es Ribadeo, situado en el extremo nororiental de Galicia, en la provincia de Lugo, casi en el límite con el Principado de Asturias. Está junto a la playa de las catedrales y su horizonte marítimo es excelente, ¿qué más se puede pedir?
Viveiro
Situada en la provincia de Lugo, en plena costa cantábrica, Viveiro es una ciudad marinera con mucho encanto. Tiene muy buenas opciones de miradores y playas cercanas, por lo que es más que recomendable para alargar la estancia y quedarse unos días de vacaciones tras el eclipse.
Foz
Situado a orillas del mar Cantábrico, Foz es un paraíso para los amantes de los deportes náuticos. Sus playas abiertas hacia el oeste va a convertirlo, sin duda, en una buena opción sin aglomeraciones frente a otros destinos más famosos de Galicia.
Monforte de Lemos
Está en el interior, lo sabemos, pero es una gran opción para ver el eclipse. Históricamente el interior lucense presenta menos nubosidad que la costa en agosto. Si a eso le sumas que la totalidad del eclipse dura ligeramente más que en la Costa da Morte, Monforte lo tiene todo para ser uno de los destinos favoritos.
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