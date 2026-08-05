Los 10 pueblos de Castilla y León perfectos para ver el eclipse total de agosto: la comunidad con más provincias dentro de la franja

Este 12 de agosto apuntaros en vuestro calendario presenciar con vuestros propios ojos, uno de los fenómenos astronómicos más importantes de los últimos años, el mayor eclipse solar total de todos los tiempos acompañado de una lluvia de estrellas. Es el primero que se puede presenciar desde muchas comunidades autónomas de España, así que ya sabes, no puedes perderte este gran evento del que todo el mundo habla.

Adriana Fernández

De todas las Comunidades autónomas que hay en la Península Ibérica, Castilla y León se lleva el premio de ser la comunidad con más provincias dentro de la franja donde podrás ver el eclipse perfectamente desde los mejores puntos y sin ningún tipo de inconveniente. Por eso en VIAJAR te traemos el top 10 pueblos perfectos para poder disfrutarlo y que se convierta en una de las mejores experiencias que puedas compartir con tus familiares y amigos.

Vista aérea del castillo de Peñafiel en Valladolid / Istock / AndresGarciaM

Castilla y León: los mejores 10 pueblos para disfrutar del eclipse total

Arévalo en Ávila

Arevalo en Castilla y León / Istock / Cristian Baitg Schreiweis

Hablamos de una villa histórica situada en la confluencia de los ríos Arevalillo y Adaja, rodeada por la llanura del norte de Ávila. Este pueblo es ideal para poder verlo porque sus campos abiertos permiten poder encontrar horizontes amplios a su alrededor, además encontrarás muchos aparcamientos y accesos fáciles para poder acceder a la aldea sin ningún problema Aparte, podrás aprovechar para darte una vuelta por su castillo e importante conjunto mudéjar.

Poza de la Sal en Burgos

Castillo de Poza de la Sal es un antiguo pueblo de la provincia de Burgos, en Castilla y León, España / Istock / Miguel Habano

Es uno de los pueblos mejor situados para ver el eclipse total este 12 de agosto porque cuenta con una ubicación clave donde están los mejores miradores y su famoso Castillo de los Rojas, que garantiza una vista perfecta hacia el oeste, ese punto exacto donde el sol roza el horizonte. La climatología para este tipo de fenómenos es esencial y sin duda, el clima despejado y seco del verano burgalés es perfecto para ver oscurecer por completo el cielo sobre sus salinas y arquitectura medieval.

Sabero y la Camperona en León

Para seguir el eclipse desde la provincia de León, el entorno del Valle de Sabero y el alto de La Camperona es una apuesta segura. Esta zona de montaña supera los 1.500 metros de altura, ofreciendo una panorámica abierta en 360 grados sobre los Picos de Europa. El espectáculo de la sombra lunar cubriendo la Cordillera Cantábrica será inolvidable, no puedes perdértelo.

Saldaña en Palencia

Ruinas del castillo medieval de Saldaña / Istock / Francisco

Si la idea es ver el eclipse desde Palencia, la villa de Saldaña es una muy buena opción. Su ubicación en la comarca de Vega-Valdavia, caracterizada por sus amplias llanuras y los suaves cabezos del valle del Carrión, garantiza una perspectiva panorámica y vistas despejadas hacia el oeste fundamental para este fenómeno astronómico.

Saucelle en Salamanca

El río Duero, que fluye por el valle de Saucelle con viñedos / Istock / Gabriel Galgoczy

Si tu idea es ver el eclipse desde la provincia de Salamanca, Saucelle es un acierto total. Se encuentra en pleno Parque Natural de los Arribes del Duero, este pueblo no solo ofrece unos cañones y unas vistas al río que te dejarán con la boca abierta, sino que sus miradores son un auténtico "palco VIP" para cuando el Sol empiece a caer.

Riaza en Segovia

Plaza Mayor de Riaza / Istock / Juan Carlos Cantero

Para ver el eclipse desde Segovia, la villa de Riaza es un planazo que no puedes perderte. Justo en la Sierra de Ayllón y a más de mil metros de altura, sus campos abiertos y su famosa meseta que la rodea se convierten en un escenario perfecto orientado al oeste. Como el fenómeno pillará al Sol ya en el atardecer, la amplitud y su cero contaminación garantizará una panorámica perfecta.

Ágreda en Soria

Vista panorámica deAgreda, con categoría histórica de pueblo, localidad española en la provincia de Soria / Istock / KarSol

Este rincón de la provincia de Soria combina tres cosas clave para poder presenciar este fenómeno: altitud, cero contaminación lumínica y unas preciosas explanadas hacia el oeste que te dejarán con la boca abierta.

No encontrarás ni montañas ni torres traicioneras que tapen el sol, un lugar perfecto para plantar tu silla de playa en medio del campo, abrir un refresco, ponerte tus gafas especiales para poder disfrutar sin peligro del eclipse y ver como el cielo se va oscureciendo, observando uno de los fenómenos más espectaculares que no volverás a vivir en mucho tiempo.

Urueña en Valladolid

Imponente arco gótico de la villa, Puerta de la Muralla Medieval de Urueña / Istock / Nandi Estevez

Si buscas la fotografía perfecta o ver la corona solar sin distorsiones, Urueña es el sitio perfecto para ti. Y es que, ya sabéis que las condiciones atmosféricas pueden cambiar la experiencia por completo y este pueblo cuenta con una gran ventaja, respecto a esto, la estabilidad de su aire permite que se forme una atmósfera super limpia haciendo que los destellos del eclipse se vea con una gran nitidez justo antes de que se esconda en el horizonte.

Tiedra en Valladolid

Castillo de Tiedra, siglo XII, Bien de Interés Cultural español / Istock / Al Carrera

El epicentro astronómico de Valladolid es Tiedra, cuenta con su propio Observatorio Astronómico. Son muchos los vecinos y visitantes que se reunirán el próximo 12 de agosto en dos puntos del pueblo para observar el evento astronómico del año, en las prómidades de la ermita y desde el Castillo de Tiedra.

Toro en Zamora

Vista del río Duero a su paso por la ciudad de Toro en Zamora. España / Istock / siur

Aparte de sus famosos vinos y su patrimonio, la villa ofrece un "balcón natural" gigantesco con vistas directas al oeste. Ver el sol ponerse y oscurecerse por completo sobre la vega del Duero mientras la sombra avanza por los viñedos es el plan perfecto para despedir el día con una buena copa de vino en la mano.