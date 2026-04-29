Los 10 pueblos del Cantábrico que debes visitar para poder decir que conoces la 'España Verde': representan los los lugares más fértiles y frondosos del país

El norte de España se está convirtiendo cada vez más en uno de los destinos preferidos tanto de los turistas nacionales como de los internacionales. Todo el que va allí queda prendado de su belleza, llena de inmensos paisajes verdes que nada tienen que envidiar a los que vemos en las películas en Escocia.

Uno de los pueblos que no te deberías perder este año / Istock / LUNAMARINA

Con además una costa maravillosa como es la del Cantábrico, el norte de España cuenta con pueblos impresionantes que merece la pena visitar al menos una vez en la vida. Con las temperaturas subiendo y el verano acercándose, la España Verde tiene algunos sitios perfectos para estos meses (y para todo el año).

Adriana Fernández

Entre el mar y la montaña

La España Verde incluye a todos los pueblos y ciudades del País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia. Si bien todos son maravillosos, es prácticamente imposible recorrerlos uno a uno. Por eso, te traemos 10 pueblos costeros que no dejan indiferente a nadie.

Uno de los pueblos que no te deberías perder / Istock / saiko3p

Hondarribia

Comenzando en Guipúzcoa nos encontramos con Hondarribia, un pueblo con un casco histórico impresionante con lugares como la Plaza de Armas, la Calle Mayor y el Castillo de Carlos V, convertido en Parador. Además, cuenta con el Barrio de la Marina, lleno de pintorescas casitas de colores y el lugar perfecto para comer unos ‘pintxos’.

Hondarribia, País Vasco / Istock / MEDITERRANEAN

Getxo

Situado en Vizcaya, cuenta con el Puente Bizkaia, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y una gran arquitectura palaciega especialmente en el barrio de Neguri y el Paseo de las Grandes Villas. Además, cuenta con la Galea, una zona costera con unos acantilados impresionantes y monumentos como el Fuerte o el Faro de la Galea.

Getxo, País Vasco / Istock / DoloresGiraldez

Bermeo

Establecida como la capital de Vizcaya hasta 1602, Bermeo es una de las villas marineras más importantes del País Vasco. Algunos de sus rincones más importantes son el Puerto Viejo, la Iglesia de Santa Eufemia o el Claustro de San Francisco, considerado el más antiguo de la provincia. Por si fuera poco, a pocos kilómetros se encuentra la ermita de San Juan de Gaztelugatxe, una de las más bonitas y reconocidas de España.

Ermita de San Juan de Gaztelugatxe / Istock / tacstef

Comillas

Está en Cantabria, y las calles empedradas de su casco histórico parecen sacadas de un cuento. Además, el pueblo cuenta con un patrimonio monumental impresionante visible con el Capricho de Gaudí, una de las pocas obras del arquitecto fuera de Cataluña, la Universidad Pontificia o el Palacio de Sobrellano, construido en el siglo XIX.

El Capricho de Gaudí, en Comillas / Istock / Iván Jesús Cruz Civieta

San Vicente de la Barquera

A pocos kilómetros se encuentra San Vicente de la Barquera, un pueblo atravesado por una ría fascinante. Cuenta con lugares como la Iglesia de Santa María de los Ángeles, una obra impresionante del gótico cántabro, o el Castillo del Rey, construido en el siglo XIII y desde donde tendrás unas vistas panorámicas del pueblo impresionantes.

San Vicente de la Barquera, Cantabria / Istock / MEDITERRANEAN

Llanes

Se encuentra en Asturias, y uno de sus reclamos más interesantes son los conocidos como Cubos de la Memoria, una obra de arte pública creada por el artista vasco Agustín Ibarrola. Otros de los lugares más bonitos del pueblo son la Basílica de Santa María, el Torreón o el Casino de Llanes, una obra arquitectónica preciosa. Además, en el concejo está la Playa de Gulpiyuri, una de las más pequeñas del mundo.

Llanes, Asturias / Istock / saiko3p

Cudillero

Situado también en Asturias, Cudillero es famoso por su impresionante anfiteatro de casas de colores. En él se encuentra la Plaza de la Marina, donde podrás comer un pescado riquísimo tras terminar la Ruta de los Miradores, con la que disfrutarás de las increíbles vistas de la localidad gracias a miradores como el de La Garita, el del Pico o el del Contorno.

Cudillero, Asturias / Istock / Perszing1982

Ribadeo

Se encuentra en Lugo y cuenta con la Playa de Las Catedrales, una de las playas más visitadas de Galicia con arcos de piedra de incluso 30 metros de altura. Además, cuenta con un paseo marítimo impresionante, con el Puerto de Porcillán, monumentos como la Torre de los Moreno y restaurantes en los que disfrutar de la gastronomía gallega.

Playa de las Catedrales, en Ribadeo / Istock / LUNAMARINA

Viveiro

También en Lugo se encuentra Viveiro, situado en plenas Rías Altas gallegas. Cuenta con un patrimonio monumental impresionante visible en monumentos como la Puerta de Carlos V, la Iglesia de Santa María de Viveiro o la Iglesia de San Francisco, pero es que su naturaleza está al mismo nivel. No puedes irte de la localidad sin subir al Mirador de San Roque y comprobarlo por ti mismo.

Viveiro, Galicia / Istock / percds

Redes

Nuestra última recomendación se sitúa en A Coruña, y es uno de los destinos más tranquilos de la lista. Su nombre proviene de las redes que los marineros secaban al sol, y ha sido escenario de producciones de directores como Pedro Almodóvar. No es sorpresa para nadie que sus casas de colores y su entorno natural en plena ría de Ares enamoren a todo el que lo visita.

Redes, Galicia / Wikicommons | Vanbasten 23

Estos pueblos del Cantábrico son 10 representantes de la impresionante España Verde, pero como no es lo mismo leerlo que vivirlo, es hora de que hagas las maletas y pongas rumbo al norte de España.