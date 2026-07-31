Estos son los 10 pueblos de Asturias perfectos para ver el eclipse solar total: casas de colores, Monumentos Naturales y un Patrimonio Munida de la Unesco

El Principado se encuentra íntegramente dentro de la franja de totalidad del eclipse del 12 de agosto de 2026, según los datos del Instituto Geográfico Nacional, lo que significa que cualquier punto de su geografía, de la costa occidental a los Picos de Europa, presenciará el fenómeno en su versión más completa: el disco solar tapado del todo por la Luna, aunque sea durante poco más de un minuto y medio. Las mejores opciones son enclaves elevados o localidades costeras con vistas despejadas hacia el oeste, donde el mar sustituye a las montañas y permite seguir el eclipse hasta el último instante.

Adriana Fernández

La fase parcial del fenómeno arrancará poco antes de las 19:30 horas, mientras que la totalidad llegará alrededor de las 20:30 horas, con pequeñas variaciones según el lugar de observación. De entre todas las capitales de provincia españolas, será Oviedo donde la magnitud y la duración de la fase de totalidad (1 minuto y 48 segundos) serán mayores. Pero más allá de la capital asturiana, hemos recopilado algunos de los rincones más recomendables para vivir una jornada que no volverá a repetirse en décadas.

Qué es un eclipse solar Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna se interpone completamente entre la Tierra y el Sol, ocultando su disco durante unos instantes. En ese breve intervalo, el día se transforma de manera sorprendente: la luz se atenúa como si anocheciera, la temperatura desciende algunos grados, aparecen los planetas y las estrellas más brillantes y la corona solar, normalmente invisible, rodea al Sol formando una imagen que muchos consideran uno de los mayores espectáculos de la naturaleza.

Eclipse total de Sol / Istock

De hecho, el Gobierno del Principado ya trabaja con universidades, ayuntamientos y asociaciones astronómicas en un dispositivo especial de movilidad y observación. "Nuestro reto como patronal es mostrar las excelencias de Asturias como destino turístico", resume Fernando Corral, vicepresidente de la patronal hostelera OTEA, consciente de que el fenómeno atraerá a miles de visitantes que normalmente no habrían elegido la región.

Los 10 pueblos perfectos para ver el eclipse total en Asturias

Cudillero (Cudillero)

Su anfiteatro de casas de colores añade un atractivo extra a un eclipse que podrá seguirse desde el espectacular cabo Vidio, cuyos acantilados, de más de 80 metros de altura, proporcionan una vista completamente despejada hacia el oeste. Este pueblo registrará una totalidad de aproximadamente un minuto y 49 segundos, según el visualizador oficial del IGN. También su ruta de miradores (la Garita, la Atalaya, el Pico) garantiza buenas vistas.

Cudillero, Asturias / Istock / LUNAMARINA

Navia (Navia)

Esta villa marinera del occidente, con casi 6.000 habitantes, figura entre los enclaves con mayor duración de totalidad de la comunidad. Su paseo marítimo junto a la ría y la playa de Frejulfe, declarada Monumento Natural, son buenos puntos de observación. El mirador de San Esteban figura también entre las mejores alternativas.

Luanco (Gozón)

Es el punto más septentrional del Principado. Desde este impresionante balcón natural, rodeado de acantilados, el eclipse podrá contemplarse con un horizonte completamente limpio. Para aquellos que buscan algo más durante los días previos al eclipse, el faro de Peñas y su centro de interpretación del medio marino, o el casco histórico con la Torre del Reloj, son parada obligatoria.

Luanco (Asturias) / Istock / MEDITERRANEAN

Luarca (Valdés)

La villa blanca de la costa verde, cuna del Nobel Severo Ochoa, es el lugar de la España continental donde más durará el eclipse: en torno a un minuto y 50 segundos. El mirador de El Chano, sobre el antiguo barrio de La Pescadería, ofrece una panorámica completa. ¡Ojo! Antes o después del eclipse, merece la pena perderse por su casco histórico y su reconocido cementerio junto al mar.

Ribadesella (Ribadesella)

A los pies de los Picos de Europa, destaca por su playa de casas indianas y un tesoro bajo tierra: la Cueva de Tito Bustillo, Patrimonio Mundial de la Unesco por su arte rupestre paleolítico. El paseo marítimo de Santa Marina es un buen mirador. También la ermita de la Guía, situada sobre el puerto, ofrece una de las mejores miradas de toda la costa oriental.

Ribadesella (Asturias) / Istock / FedevPhoto

Cangas de Onís (Cangas de Onís)

Es la antigua capital de la Monarquía Asturiana, se encuentra en la franja de totalidad. El Puente Romano, con la Cruz de la Victoria colgando sobre el río Sella, es su símbolo más fotografiado. A pocos kilómetros, los Lagos de Covadonga completan una excursión de altura.

Niembro-Torimbia (Llanes)

La playa de Torimbia es una de las más fotografiadas de Asturias por su forma de concha entre acantilados y ofrece una vista marina ideal para el instante de oscuridad total.

Salas (Salas)

En pleno interior asturiano, esta villa medieval del Camino de Santiago Primitivo estaría entre los puntos con mayor duración de la región. Su Torre de los Valdés, del siglo XIV, y la Colegiata de Santa María la Mayor, con el mausoleo del inquisidor Fernando de Valdés, son uno de los puntos más visitados de los viajeros más allá de este evento natural.

Tapia de Casariego (Tapia de Casariego)

En el extremo occidental de Asturias, esta villa pegada a la costa, de playas surferas como Anguileiro, combina horizontes despejados hacia el mar con un casco histórico repleto de palacetes. Su faro, situado sobre una isla unida a tierra por un espigón, es uno de los rincones más singulares para vivir el instante de la naturaleza.

El fato de Tapia de Casariego (Asturias) / Istock / soniabonet

Candás (Carreño)

Un pequeño pueblo de tradición conservera y ballenera, muy próximo al Cabo de Peñas. El Faro de San Antonio, que se encuentra sobre un acantilado de cuarenta metros, promete vistas abiertas al Cantábrico ideales para ver el fenómeno en su máximo esplendor. Pero más allá, el Museo Antón y su parque escultórico al aire libre son un gran atractivo cultural.

El faro de Candás (Asturias) / Istock / JLGutierrez

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