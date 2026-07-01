Las 10 mejores playas de España para ir con tu perro: de arena dorada y bañadas por aguas cristalinas, son el lugar ideal para disfrutar de un día de verano con tu fiel compañero
Los perros también merecen un descanso durante los días más calurosos del verano. Por eso, te proponemos un listado con las mejores playas en las que son bienvenidos.
Con la llegada del verano, son muchos los hogares que pierden la oportunidad de visitar la playa por el simple hecho de que tienen perro. La gran mayoría de playas del territorio prohíben la entrada de estos fieles compañeros (ya sea por motivos higiénicos o de protección de la naturaleza, y con sanciones de hasta 2.000€), reduciendo de una manera abismal el número de playas a las que los perros pueden ir.
Por esto, las familias que tienen perro y quieren pasar sus vacaciones en la costa junto a su mascota deben pensar muy detalladamente cual será el destino que visitarán. Por suerte, con cada año que pasa son más las playas que admiten la entrada a los perros; actualmente, la cifra alcanza las 115 playas.
Bañarte en compañía de tu mejor amigo
Los perros, y sobre todo aquellos más peludos, también tienen el derecho de poder bañarse en el mar para poder refrescarse y tomar un respiro del calor. Es por esto que, a continuación, te proponemos 10 de las mejores playas alrededor de España que permiten el acceso a perros.
La Rubina
Pionera en el país, esta fue la primera playa para perros que abrió en toda España. En la localidad de Castelló d’Empúries, en Girona, su arena fina y dorada y sus aguas cristalinas la convierten en un imprescindible para las familias con perro. No cuenta con restricciones de horario y está abierta al público todos los días del año.
La Bassa de l’Arena
Una de las playas para perros favoritas de los usuarios, este maravilloso arenal se extiende a lo largo de 500 metros en la zona norte del Delta del Ebro, en la provincia de Tarragona. Abierta a los perros durante todo el año y sin restricciones de horario, sus aguas tranquilas presentan una zona de baño ideal tanto para perros como para niños.
El Barranquet
Situada en la localidad de Benicarló, en la provincia de Castelló, esta playa es la única de arena de las 7 que admiten perros en toda la provincia. Abierta a lo largo de todo el año y sin restricciones de horario, presenta una zona acotada de 300 metros de largo donde, siempre que estén bien vigilados, los perros pueden correr libremente.
El Castillo
Este gran arenal se sitúa en frente del complejo histórico-artístico del Castillo Sohail, en la localidad malagueña de Fuengirola. Esta playa cuenta con la ventaja de que, además de contar con numerosos servicios, no está demasiado frecuentada, por lo que presenta la oportunidad de pasar un día tranquilo junto a tu mascota.
El Espigón
Situada dentro del paraje natural de las Marismas del Odiel, cerca de la ciudad de Huelva, la zona habilitada para perros se extiende entre la 6ª pasarela y el Espigón. Su arena fina y dorada, bañada por las aguas del Atlántico por un lado y la desembocadura del Odiel por el otro, supone una zona de recreo perfecta para tu perro.
O Espiño
Junto al puerto deportivo de San Vicente do Grove, en Pontevedra, esta playa de arena fina y blanca permite disfrutar de un día de playa junto a tu perro. Goza de un oleaje moderado, por lo que el baño es de lo más tranquilo. Al lado de ésta se extiende la playa O Portiño, donde también se permite la entrada de perros.
Cambaredo
Con un acceso un tanto complicado, pues se extiende al final de una bajada de más de 100 escalones, esta playa de El Franco, en Asturias, es uno de los enclaves más agradables y tranquilos del entorno. Extendiéndose más de 200 metros, cuenta también con la ventaja de que el nivel de afluencia es más bien bajo, por lo que tu perro se lo pasará en grande corriendo de punta a punta.
El Jortín
De dimensiones chiquititas, este arenal de la pequeña localidad cántabra de Soto de la Marina parece un pedacito de cielo en la tierra. Perfecta para cuando baja la marea (con la marea alta queda prácticamente sumergida), el arenal está rodeado de áreas verdes donde podrás pasear con tu perro. Eso sí: del 15 de junio al 15 de septiembre, los perros sueltos solo están permitidos de las 20h a las 10h.
Llenaire
En el Port de Pollença, al norte de la isla de Mallorca, es uno de los arenales más frecuentados de la isla. De los 600 metros de extensión con que cuenta el arenal, la zona habilitada para perros es la que se sitúa más al final (no te preocupes, está señalizada). Al situarse más lejos del núcleo urbano, esta parte de la playa suele estar menos concurrida.
Bocabarranco
Pionera en el archipiélago canario, este arenal de más de 250 metros de longitud pertenece al pueblo de Telde, en la isla de Gran Canaria. Si bien los perros pueden acceder a este extenso arenal a cualquier hora todos los días del año, los fines de semana y festivos entre el 1 de julio y el 30 de septiembre sí que cuentan con unos horarios restringidos.
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