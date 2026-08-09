Los 10 mejores lugares de la Comunidad Valenciana para ver el eclipse total de Sol: fortalezas, playas y montañas para vivir uno de los grandes fenómenos del siglo

El 12 de agosto es desde hace mucho tiempo una fecha marcada en rojo para miles de aficionados a la astronomía y viajeros. Ese día, la Luna cubrirá completamente el Sol en buena parte de la Comunidad Valenciana, un fenómeno que no volverá a repetirse en estas condiciones durante décadas y que convertirá numerosos rincones del territorio en lugares privilegiados para contemplarlo.

La elección del punto desde el que observarlo es casi tan importante como el propio eclipse. Un horizonte despejado y poca contaminación lumínica pueden marcar la diferencia entre vivir una experiencia inolvidable o simplemente mirar al cielo unos minutos. Recuerda consultar la previsión meteorológica y utilizar gafas homologadas para disfrutar del espectáculo con seguridad.

Redacción Viajar

Los 10 mejores lugares de la Comunidad Valenciana para ver el eclipse total de Sol

Vilafranca del Cid (Castellón)

Situado a más de 1.100 metros de altitud, Vilafranca del Cid figura entre los puntos oficiales de observación previstos por la Generalitat Valenciana. La altura, el horizonte despejado y la escasa contaminación lumínica convierten este municipio del Maestrazgo en uno de los mejores lugares para seguir el eclipse.

Morella (Castellón)

Morella, el pueblo medieval más bonito de Castellón / Istock / t

Pocos escenarios son tan perfectos para la ocasión como Morella. Su castillo domina la comarca desde lo alto de un cerro y las murallas convierten el pueblo en uno de los conjuntos históricos más espectaculares de España.

El eclipse podrá contemplarse desde distintos puntos elevados del municipio, aunque el entorno del castillo ofrece una de las panorámicas más abiertas. Si decides pasar allí el día tendrás además la oportunidad de recorrer calles empedradas, visitar monumentos históricos y probar una de las gastronomías más reconocidas del interior castellonense.

Benassal (Castellón)

Además de una ubicación privilegiada dentro de la franja de totalidad, Benassal tiene naturaleza y patrimonio. En definitiva, una escapada perfecta para la semana del eclipse. Conocido por sus aguas mineromedicinales y por el entorno montañoso que lo rodea, te permitirá disfrutar del fenómeno lejos de grandes aglomeraciones y con amplias vistas del cielo.

Peñíscola (Castellón)

Castillo del Papa Luna, Peñíscola. / Istock

Pocas imágenes pueden resultar tan espectaculares como un eclipse total en Peñíscola con el castillo del Papa Luna dominando el Mediterráneo. La ciudad figura igualmente entre los puntos recomendados por la Generalitat y permite disfrutar del fenómeno desde diferentes zonas del paseo marítimo o desde las playas próximas al casco antiguo.

Les Useres (Castellón)

Este pequeño municipio del interior castellonense también forma parte de la red oficial de puntos de observación. Su posición elevada y el paisaje abierto facilitan la contemplación del eclipse. Si además te apetece una escapada rural, Les Useres es ideal porque su casco histórico conserva el carácter tradicional de los pueblos del interior de Castellón.

Castellón de la Plana

Playa de Gurugu en Grao de Castellón / Istock / TONO BALAGUER

Las playas del Gurugú, el Serradal o el entorno del Planetario son agunos de los espacios habilitados para seguir el eclipse. Al no haber obstáculos en el horizonte, la costa de Castellón de la Plana será uno de los mejores lugares para observar cómo el cielo cambia de luminosidad durante la totalidad.

Onda (Castellón)

El castillo de Onda, conocido como el "castillo de las 300 torres", añade a tu escapada asttronómica un atractivo patrimonial difícil de igualar. La fortaleza domina buena parte del paisaje y es además uno de los puntos más llamativos para contemplar el eclipse desde un entorno histórico. También forma parte de los espacios recomendados para la observación.

Cabanes (Castellón)

Cabanes figura entre los municipios recomendados para seguir el eclipse y, adeásde espacios abiertos para la observación, cuenta con mucho patrimonio. Si prefieres evitar las grandes aglomeraciones, encontrarás en los alrededores del casco urbano varios puntos desde los que observar el fenómeno con un horizonte despejado, además de que luego puedes acercarte al cercano Parque Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca, uno de los humedales mejor conservados de la costa mediterránea.

Burriana (Castellón)

Playa de Burriana, Castellón / LUNAMARINA / ISTOCK

Burriana es otra alternativa perfecta para quienes prefieran vivir el eclipse junto al mar. Las playas abiertas y el horizonte despejado te van a permitir seguir el fenómeno con comodidad, mientras que la ciudad cuenta con todos los servicios necesarios para recibir a un elevado número de visitantes. Es el lugar perfecto si no quieres complicarte mucho y seguir disfrutando de tus vacaciones en la playa.

Torreblanca (Castellón)

Torreblanca completa la lista como otra de las localidades incluidas entre los puntos oficiales de observación. Su proximidad al mar te permite contemplar el eclipse con un horizonte muy abierto, mientras que si quieres extender un poco la escapada, cuentas también con el entorno del Prat de Cabanes-Torreblanca, que añade un atractivo natural.