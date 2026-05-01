Los 10 faros más bonitos de España están al lado de los paradores más espectaculares donde alojarse: un recorrido por las costas del Cantábrico al Mediterráneo

Los faros representan la luz que guía a los navíos perdidos en la noche, que hace que no se choquen al llegar a la costa, todo un símbolo de esperanza y guía en la oscuridad. Además, otorgan un toque más romántico al dibujo que hace el mar en el litoral, por lo que destacan con fuerza en los paisajes de lugares que ya de por sí son bonitos. Si a esto le sumas la posibilidad de dormir en un entorno único, la experiencia es sublime.

La red nacional de Paradores de España, reparte alojamientos exclusivos que se construyen sobre palacios renacentistas, castillos medievales o monasterios de una belleza apasionante. Da la casualidad de que la gran mayoría de estos faros se encuentran muy cerca de los paradores más espectaculares del país. Así que proponemos un recorrido por el país, desde Santander hasta Ceuta, para descubrir los faros y paradores más alucinantes de España.

Adriana Fernández

Los 10 faros más impresionantes de España

Faro de Cabo Mayor, Santander (Cantabria)

Inaugurado en 1839 -aunque ya en 1778 hubo un primer intento de edificar un faro-, se trata de un auténtico icono de la capital cántabra. Se ubica al extremo noreste de la ciudad y se alza sobre un acantilado conocido como atalayón de Cabo Mayor que eleva los 30 metros de su torre a 91 sobre el nivel del mar. A día de hoy, los edificios anexos albergan el Centro de Arte Faro de Cabo Mayor, con exposiciones dedicadas a los faros y al mar en general. A muy pocos kilómetros está el Parador de Santillana del Mar, una casona en el pueblo con más encanto.

Faro Cabo Mayor en Santander / Istock / saiko3p

Faro de Punta Nariga, Malpica (La Coruña, Galicia)

En el corazón de la Costa da Morte se alza este faro que ha ayudado a prevenir múltiples catástrofes marinas. Data de 1995 y se ubica en Malpica de Bergantiños. En el entorno se puede apreciar una escultura de César Portela que imita la proa de un barco. Además, las rocas cuentan con formas tan extrañas que resultará difícil no hacer cientos de fotografías. El Parador más cercano es el de Costa da Morte, que se encuentra en Muxía, siendo el punto ideal para hacer una ruta por los faros de la costa gallega.

Faro de Punta Nariga en Malpica / Istock / e55evu

Faro de Punta Caballo, Illa de Arousa (Pontevedra, Galicia)

Este faro se construyó en 1852 y, a lo largo de todos estos años, se ha ido reformando hasta acabar convirtiéndose en un restaurante a día de hoy. A unos pocos minutos, encontramos la playa de Sualaxe y la de Area da Secada, dos paraísos impresionantes en una de las zonas más bellas de Galicia. Puedes hacer noche en el Parador de Pontevedra, la capital de las Rías Baixas, en un palacio renacentista del siglo XVI que fue la residencia de los Condes de Maceda.

Faro de Illa de Arousa en Pontevedra / Istock / LE-gals Photography

Faro de Higuer, Hondarribia (Guipúzcoa, País Vasco)

En uno de los pueblos más bonitos de Guipúzcoa se ubica el faro neoclásico de Higuer, en el cabo homónimo. De esas aguas han salido numerosos restos arqueológicos, como las figuras de bronce de dioses romanos que se exponen en el Museo Romano Oiasso de Irún. Muy próximo está el castillo de San Telmo y también el Parador de Hondarribia, en una ubicación más que privilegiada: es el que fuera castillo de Carlos V, por lo que data del siglo X.

Faro de Higuer en Hondarribia / Istock / curtoicurto

Faro de Trafalgar, Barbate (Cádiz, Andalucía)

El Faro de Trafalgar se alza como si lo hiciera sobre las dunas de un desierto en Caños de Meca, en Barbate. Ya de lejos se observa la imponente silueta de 34 metros de altura, de un color blanco impoluto y entre playas vírgenes y repletas de vegetación. En el entorno se puede disfrutar de puntos como la cala del Varadero, la playa de Zahora, la del Palmar o la del propio Faro de Trafalgar. Muy próximos están los paradores de Arcos de la Frontera y Cádiz, para despertar con unas vistas al mar que nunca olvidarás.

Faro de Trafalgar en Cádiz / Istock / quintanilla

Faro de Porto Colom, Felanich (Mallorca, Islas Baleares)

Este impresionante faro de 25 metros de altura y 42 sobre el nivel del mar, se encuentra en el este de la isla. Data de 1863, aunque en 1925 se añadió el piso superior, pasando a tener tres plantas. En el mismo sitio está el mirador Josep A Grimalt Gomila, aunque lo más impresionante es avistar el faro desde otros puntos como Sa Cova Foradada. Casi al otro lado de la isla se encuentra el Parador Son Jans CAMPANET, que no forma parte de la red nacional, pero es un lugar idóneo para disfrutar de la calma y pureza mallorquina.

Faro de Portocolom en Mallorca / Istock / Tobias Helbig

Faro de la Mola, Formentera (Islas Baleares)

Este faro en lo alto de un acantilado en el punto más elevado de Formentera -a 192 metros sobre el mar-, se considera uno de los lugares más mágicos de la isla. Lo mejor son sus vistas al Mediterráneo y la belleza de las puestas de sol. Desde 2019 alberga un espacio cultural y de difusión del patrimonio marítimo de la zona. Pero lo más llamativo es que aparece en un libro de Julio Verne, en 'Héctor Servadac (viajes y aventuras a través del mundo solar)'.

Faro de la Mola en Formentera / Istock / David Marfil

Faro de Arinaga, Gran Canaria (Islas Canarias)

Al pensar en un faro tradicional se nos viene a la mente uno muy parecido al de Arinaga, de rayas blancas y rojas. Llegar hasta él encierra algo de aventura al imaginar las historias que se vivirían en aquellas aguas. Se levanta en la Punta de Arinaga, muy cerca de la playa de Cabrón, un reino marítimo con estrellas de mar, angelotes y caracolas gigantes. Además, está al lado del Parador de Cruz de Tejeda, en pleno centro de la isla.

Faro de Arinaga en Gran Canaria / Istock / Tommy Cahill

Faro de Maspalomas, Gran Canaria (Islas Canarias)

El faro de Maspalomas se convirtió en 2005 en Bien de Interés Cultural como monumento histórico y es una parte muy importante del paisaje de Gran Canaria. Está rodeado por las famosísimas dunas desde que se erigió en 1861. El edificio anexo se utilizaba como espacio de trabajo y vivienda, pero lo más llamativo es que recrea las típicas construcciones canarias. Hoy tan solo se utiliza como museo, aunque bañarse bajo su vigilancia es una auténtica gozada.

Faro de Maspalomas en Gran Canaria / Istock / RossHelen

Faro de Punta Almina, Ceuta

El faro ceutí se alza sobre el Cerro de los Mosqueros de la península de Almina, en el extremo oriental del Monte Hacho. El edificio es de mampostería y la torre cilíndrica de un blanco que destaca entre el verde de la zona. En el centro de la ciudad, en la plaza de África, se erige el Parador de Ceuta, en un edificio moderno adosado a las Murallas Reales. Un auténtico privilegio desde donde contemplar la panorámica más bonita del Mediterráneo desde el otro lado.

Faro Punta Almina en Ceuta / Wikicommons. Diego Delso

Lo cierto es que no hay una manera más original y única de descubrir el litoral español de punta a punta que a través de sus faros. Así que no dudes en embarcarte en una aventura como esta.