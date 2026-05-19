Las 10 catedrales desconocidas de España que superan en belleza a las grandes capitales: restos románicos excavados en roca, torres que desafían la gravedad y una historia cultural por contar

España es un país profundamente marcado por la presencia de sus catedrales. De norte a sur, estas construcciones han sido durante siglos mucho más que espacios religiosos: también han funcionado como símbolos de poder, centros artísticos y testigos privilegiados de la historia de cada ciudad. Pocas personas saben, sin embargo, que el país cuenta con 106 catedrales, de las cuales 74 siguen siendo catedrales actuales. Aun así, cuando se habla de ellas, casi siempre aparecen los mismos nombres: la catedral de Santiago de Compostela, la de Sevilla, la de Burgos, la de León o la Almudena, en Madrid. Pero más allá de estos grandes iconos existe un amplio patrimonio catedralicio menos conocido que merece ser descubierto.

Sin embargo, si echamos la vista más allá, veremos que hay muchas otras catedrales que nos aportan muchísima riqueza cultural y conservan misterios que muy pocas personas conocen. De ellas, 14 han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad, ya sea de forma individual o conjunta con otros edificios históricos, un reconocimiento que garantiza su conservación y aumenta su valor histórico y cultural.

Adriana Fernández

10 catedrales fuera del foco turístico

La mayoría de ellas son igual de importantes tanto para la cultura como para la sociedad española. Muchas combinan estilos como el románico, gótico, renacentista o barroco, lo que las hace únicas e inigualables. Además, es importante destacar que no son solo muros de piedra, son siglos de historia y de grandes cambios lo que reflejan entre sus muros y sus grandes columnas.

Catedral Mondoñedo en Lugo

Catedral Mondoñedo en Lugo (Galicia) / Istock / KarSol

La Catedral de Mondoñedo, conocida como la catedral "arrodillada" por su baja altura, es reconocida como Monumento Nacional y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta basíicaa gallega cuenta con varios secretos arquitectónicos; entre ellos, una fachada coronada por un impresionante rosetón de 5 metros de diámetros que ilumina el interior al templo.

Además, cuenta con un museo de arte sacro que conserva piezas como la famosa Cruz de San Rosendo (siglo X) y el relicario del siglo XIII. A pocos kilómetros de la ciudad, se encuentra la Basílica de San Martín de Mondoñedo, considerada la catedral más antigua de España.

Catedral Santa María de Tortosa

Catedral Santa María de Tortosa / Istock / JackF

Situada en el centro de la ciudad de Tarragona, la catedral Santa María de Tortosa se encuentra a escasos metros del río Ebro. Destaca por su impresionante unidad estilística, cuenta con tres naves sin crucero, diversas capillas laterales ubicadas entre contrafuertes y cubierta con vuelta de crucería.

El retablo mayor de Santa María o de la Estrella es uno de los muchos elementos que destacan y más admiran los visitantes que pasan por ella a diario. Las excavaciones han permitido documentar resto de construcciones anteriores como es el foro romano, una iglesia visigoda y una antigua mezquita árabe.

Catedral de la asunción en Jaén

catedral de la asunción en Jaén / Istock / quintanilla

La catedral de la Asunción ubicada en la plaza de Santa María fue diseñada por uno de los grandes nombres del Renacimiento español, Andrés de Vandelvira. Dedicada a la Asunción de la Virgen, pero su gran imán devocional es el Santo Rostro, la reliquia que la tradición identifica con el paño con el que la Verónica habría limpiado el rostro de Cristo camino del Calvario.

Ha aspirado a entrar en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO . Además, es uno de los edificios que mejor explican el peso de Jaén en el renacimiento Andaluz.

Catedral de Guadix en Granada

catedral de Guadix en Granada / Istock / Lux Blue

La Catedral de Guadix es una joya poco conocida, a pesar de ser uno de los principales atractivos de este municipio. Entre sus tesoros se encuentra una réplica perfecta de La Piedad de Miguel Ángel, cuyo origen es misterioso.

Quien haya tenido la suerte de pasear por el Mirador Padre Poveda lo nota enseguida, este paisaje parece un plató de cine. Y de hecho, lo es. Ya que Guadix cuenta con más de 300 rodajes. Pero una de las películas grabadas en Guadix más vistas y famosas es Indiana Jones y la última cruzada, donde aparece la estación de tren de Guadix junto a la mítica locomotora Badwil.

Otra de las curiosidades sobre Guadix a es que a pocos kilómetros de Benalúa se encuentra la aldea abandonada de San Torcuato, un rincón mágico formado por cuevas que según la tradición, fue martirizado uno de los primeros evangelizadores de Hispania.

Catedral de Murcia

Catedral de Murcia / Istock / Vladislav Zolotov

La catedral de Murcia es famosa principalmente por su espectacular fachada principal, considerada una obra maestra del barroco español, y por albergar la segunda torre de campanario más alta de España (93 metros), solo superada por la Giralda de Sevilla.

En su altar mayor se encuentra un sepulcro que guarda las entrañas y el corazón del rey Alfonso X el Sabio, quien tuvo una profunda vinculación con la ciudad, además un lateral de la catedral está decorado con unas gruesas cadenas de piedra que, según cuenta la leyenda murciana, servían para frenar la maldición de una antigua familia.

Catedral de San Sebastián

Catedral de San Sebastián / Istock / Vladislav Zolotov

Inaugurada en 1897 es considerada como una catedral joven , no medieval y una obra neogótica del arquitecto guipuzcoano Manuel Echave. No fue hasta 1953 que adquirió el rango de catedral. Uno de los elementos más visibles y destacados es su torre, cuya altura es de 75 metros de altura. Este espacio funciona como sacristía parroquial desde la reforma de 1949-1953, donde descansan los restos del primer párroco, Martín Lorenzo de Urizar.

Catedral de Santander

Catedral de Santander / Istock / tichr

Su mayor singularidad es que se encuentra dividida en dos iglesias superpuestas y se construyó sobre antiguos restos romanos. Está vinculada a los santos mártires Emeterio y Celedonio. La catedral tuvo que ser reconstruida parcialmente tras el gran incendio que arrasó buena parte del centro histórico de la ciudad.

Catedral de Valladolid

Catedral de Valladolid / Istock / Miguel Habano

Más conocida como "La Inconclusa", la catedral de Valladolid es considerada como una de las basílicas más grandes de Europa.

Una de sus tantas curiosidades, es que llegó a tener una torre construida a finales del siglo XVII, pero tras varios daños estructurales se desmontó en el año 1841.

Catedral de Coria (Cáceres)

Catedral de Coria / Istock / phbcz

La localidad de Coria, es junto a Cáceres, sede episcopal. Es el monumento más importante y especial , destacando por su alta torre y aspecto macizo.

Se encuentra situada sobre la parte norte de la muralla de la ciudad, a la vera del río Alagón. Fue construida sobre una antigua catedral románica de estilo gótico tardío. Además cuenta con una única nave de cinco tramos de bóveda de crucería. Que declarada Bien de Interés Cultural en 1931.

La catedral de San Antolín

La catedral de San Antolín / Istock / Alberfb

Más conocido como "La Bella desconocida". Es una de las joyas de la herencia Mudéjar en Aragón. De hecho, su torre, su techumbre y cimborrio forman parte de la Lista Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1986 por ser parte del Conjunto Mudéjar de Teruel.