Los 10 aeropuertos más bonitos del mundo, según los "Oscar" de la arquitectura
Son destinos en sí mismos. En estos casos, uno desearía ser Tom Hanks en La Terminal.
Desde 2015 se entregan en la sede de la Unesco en París los Prix Versailles, un conjunto de galardones de arquitectura que destacan “los mejores logros contemporáneos en todo el mundo”. Hay premios para estaciones de tren, museos, hoteles, restaurantes… y también para aeropuertos. Se otorgan a aquellos que son más innovadores, creativos, que reflejan el patrimonio local, la eficiencia ecológica. En su última edición, el primer premio se lo llevó el Aeropuerto Internacional Zayed de Abu Dabi.
Su distintivo diseño en forma de equis, equipado para acoger hasta 11.000 viajeros por hora y 79 aviones simultáneamente, sin duda ha tenido algo que ver. También su mezcla de tecnología punta con elementos de la cultura emiratí. A los seis galardonados con estos premios unimos cuatro aeropuertos más, que también son habituales en las listas de los más bonitos e impresionantes del mundo.
Aeropuerto Internacional de Kansas City, Kansas City, Misuri (EE. UU.)
También premiado en los Prix Versailles, el estudio de arquitectura Skidmore, Owings and Merrill es el responsable de su nuevo aspecto. Inclusividad y accesibilidad fueron dos de sus máximas, pero también que fuera lo más acogedor posible.
Aeropuerto Internacional Logan, Boston (EE. UU.)
El arquitecto barcelonés Luis Vidal, al frente de luis vidal+arquitectos, es el responsable de la modernización de la Terminal E de este aeropuerto, también premiado con un Prix Versailles.
Aeropuerto Internacional Marrakech-Menara, Marrakech (Marruecos)
E2A Architects son los responsables de la ampliación de este aeropuerto en el que la luz toma el protagonismo al filtrarse por los arabescos que cubren las ventanas.
Aeropuerto Internacional Zayed, Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)
Su diseño incorpora patrones geométricos islámicos y está inspirado en la belleza natural de la ciudad. En él destaca la instalación artística Sana Al Nour, que dirige el aire y la luz para mejorar la eficiencia energética.
Aeropuerto Internacional de Pekín-DaxinG, Pekín (China)
La inigualable Zaha Hadid lo diseñó con forma de estrella de mar. Se inauguró en 2019, incluye robots, sistemas de reconocimiento facial, recupera el calor residual...
Aeropuerto Int. Suvarnabhumi, Bangkok (Tailandia)
The Midfield Satellite 1, una nueva extensión del aeropuerto, recibió también un Prix Versailles a su innovador diseño exterior. Su techo evoca los patrones de las telas de seda tailandesas.
Aeropuerto Internacional de Singapur, Changi (Singapur)
Un Prix Versailles especial por su bello interior se llevó la terminal 2 de este aeropuerto, en el que destaca The Wonderfall, su pantalla digital de 14 metros que representa una cascada en la sala de embarque.
Aeropuerto Internacional Chhatrapati Shivaji, Mumbai (India)
Además de ganar premios por la satisfacción de sus pasajeros, el diseño de su terminal 2 está inspirado en el pavo real, ave nacional de la India.
Aeropuerto Internacional Heydar Aliyev, Bakú (Azerbaiyán)
Lo más curioso del aeropuerto de Bakú son sin duda sus cocoons de madera, un total de 16, que albergan cafeterías, zonas de juegos infantiles, un spa...
Aeropuerto Int. Felipe Ángeles, Zumpango (México)
También galardonado en los Prix Versailles, en su decoración el AIFA rinde homenaje a la riqueza histórica y cultural de México y también incluye aisladores sísmicos de última generación.
