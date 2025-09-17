Los 10 aeropuertos más bonitos del mundo, según los "Oscar" de la arquitectura

Desde 2015 se entregan en la sede de la Unesco en París los Prix Versailles, un conjunto de galardones de arquitectura que destacan “los mejores logros contemporáneos en todo el mundo”. Hay premios para estaciones de tren, museos, hoteles, restaurantes… y también para aeropuertos. Se otorgan a aquellos que son más innovadores, creativos, que reflejan el patrimonio local, la eficiencia ecológica. En su última edición, el primer premio se lo llevó el Aeropuerto Internacional Zayed de Abu Dabi.