Tiene menos de 1.800 habitantes, pero recibió más de 200.000 turistas en un año: el pueblo de Huelva que se ha convertido en una de las grandes escapadas de Andalucía

En la Sierra de Huelva, en los límites del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, se encuentra Almonaster la Real, integrado dentro de la Reserva de la Biosfera de Dehesas de Sierra Morena. Este pequeño pueblo con menos de 1800 habitantes que se ha convertido en una de las grandes escapadas de Andalucía y que actualmente alberga la única mezquita del siglo X que se conserva prácticamente intacta en España en un entorno rural, la mezquita de Almonaster la Real.

Adriana Fernández

Ubicada a solo 20 kilómetros de Aracena, a 100 de la capital onubense y a 40 de la frontera con Portugal, este pueblo tiene uno de los patrimonios monumentales más importantes de Huelva, reconocido como Conjunto Histórico-Artístico en 1982, convirtiéndolo en un excelente destino para escaparse, recibiendo cada año miles y miles de turistas. En 2025, la cifra que se recogió fue de hasta 200.000 turistas los que pasaron por estas tierras andaluzas.

Pintoresco pueblo andaluz de Almonaster La Real / Istock / ABBPhoto

Un paseo por el Al-Ándalus serrano

Almonaster la Real, es de esos pueblos que cuentan con una gran cantidad de monumentos gracias a su riquísima historia, ya que fue habitada por romanos, visigodos, musulmanes y finalmente castellanos tras el periodo reconquistador de la península. Sin duda, una de las primeras opciones que no puedes perderte es la Mezquita de Nuestra Señora de la Concepción, la joya indiscutible del pueblo. Se trata de un oratorio islámico rural del siglo X edificado durante el Califato de Córdoba sobre los restos de una antigua basílica visigoda.

El Dato Tras la reconquista cristiana, se transformó en ermita sin acabar con su estructura califal original, siendo una pieza intacta y única en todo el territorio español.

Muy cerca se encuentra el castillo de Almonaster la Real, una fortaleza del siglo IX declarado Bien de Interés Cultural, que rodea el cerro más alto del pueblo, además, algo que pocos saben es que, en su interior se resguardan tanto la Mezquita como su plaza de toros de 1821. En las afueras del pueblo, se encuentra la ermita de Santa Eulalia de Mérida, construida sobre los cimientos de un templo romano y conservando vestigios arqueológicos de un valor histórico incalculable.

Castillo y mezquita en Almonaster La Real. Huelva / Istock / ABBPhoto

El núcleo urbano de la villa fue declarado Conjunto Artístico- Histórico, caminar por sus calles te llevará a apreciar una rica arquitectura popular serrana muy cuidada, donde destaca La plaza de la Constitución, la Capilla de la Trinidad, caracterizada por un estilo barroco tardío y la Fuente del Concejo del siglo XVIII, un bellísimo conjunto neoclásico con lavadero público integrado.

El Dato No te puedes perder sus rutas de senderismo dentro de castaños, encinas y alcornoques en pleno parque natural. Su ruta más famosa es el Sendero SL-A 127 de Subida al Cerro de San Cristóbal, una ruta circular a 917 metros de altitud y un recorrido de 7,5 kilómetros en total.

Fiestas, Cultura y Gran Gastronomía

En octubre, concretamente del 9 al 12, llegan al pueblo sus famosas Jornadas de Cultura Islámica, el evento más importante del municipio. Durante estos días, la localidad se transforma por completo en un zoco medieval repleto de música, gastronomía, conferencias y talleres que conmemoran su pasado andalusí. Además, su rica historia no acaba ahí, la Romería de Santa Eulalia es una de las más antiguas documentadas de España, celebrada de forma ininterrumpida desde 1606. Y como en toda buena fiesta no puede faltar la gastronomía, como buen pueblo de la Sierra de Huelva, su cocina gira en torno al cerdo ibérico de bellota, sus jamones, paletas y chacinas.

En invierno, es todo un clásico sus exquisitas sopas, como la Sopa de Olores, elaborada con un caldo espeso y muy aromático enriquecido con hierbas, verduras y carnes locales, sus guisos tradicionales, como el Guiso Verde, a base de verduras frescas de las huertas del municipio. Todo esto acompañado siempre por sus ricos productos de temporada, entre los que destacan sus setas silvestres.