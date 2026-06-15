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Más de 1.000 kilómetros de costa dulce y declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco: la región extremeña que guarda una "montaña mágica" flotante en medio de un mar interior

Por la presencia constante de agua en el paisaje, a esta zona de España se la conoce como la Finlandia mediterránea.

Un precioso paisaje extremeño que te dejará con la boca abierta: bienvenidos a La Siberia.

Un precioso paisaje extremeño que te dejará con la boca abierta: bienvenidos a La Siberia. / Istock

Noelia Santos

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Olvida lo que crees que sabes de Extremadura, porque lejos de ser una comunidad seca y árida, presume de grandes masas de agua y kilómetros de costa… de costa interior, se entiende. De hecho, es la región que concentra la mayor cantidad de agua dulce de toda España. Y eso es una sorpresa. 

La región que concentra la mayor cantidad de agua dulce de toda España.

La región que concentra la mayor cantidad de agua dulce de toda España. / Istock / Andreas Bauer

Cáceres y Badajoz juntas representan solo el 8% del territorio español, pero su capacidad hídrica es mucho más amplia, sumando entre las dos más de una cuarta parte del agua embalsada de todo el país, gracias a los sistemas del Guadiana y del Tajo. Y la mayor concentración se encuentra en una región de Badajoz de nombre más que curioso: La Siberia

Es el embalse más grande de España y el tercero de Europa: sus 14.000 hectáreas de agua cambiaron para siempre el paisaje de Extremadura

Es el embalse más grande de España y el tercero de Europa: sus 14.000 hectáreas de agua cambiaron para siempre el paisaje de Extremadura

Adriana Fernández

La Finlandia mediterránea

A pesar de su nombre, La Siberia extremeña no es una tierra fría al estilo de la región rusa: el apodo se popularizó históricamente por su aislamiento relativo y su baja densidad de población. Sin embargo, hoy esa sensación de territorio remoto es precisamente parte de su atractivo.

Es Reserva de la Biosfera de la Unesco.

Es Reserva de la Biosfera de la Unesco. / Istock / LORENZO LOPEZ PHOTOGRAPHY

Es una región interesante porque ofrece una mezcla poco común de naturaleza bien conservada, embalses gigantes, cielos oscuros, biodiversidad y cultura rural en un territorio aún relativamente desconocido. Por todo ello ha sido recientemente reconocida por la UNESCO como Reserva de la Biosfera.

Y el tema del agua es uno de sus rasgos diferenciadores. Tanto es así, que hay quien describe a La Siberia extremeña como "la Finlandia mediterránea", no precisamente por el clima, sino por la presencia constante del agua en el paisaje. 

Se la conoce como la Finlandia extremeña por la cantidad de agua que la rodea.

Se la conoce como la Finlandia extremeña por la cantidad de agua que la rodea. / Istock / Jose Moreno Garcia

La comarca se encuentra en el noreste de la provincia de Badajoz, entre los ríos Guadiana y Zújar, cuyos caudales riegan la gran parte de la comarca y generan los paisajes más diversos y poco habituales en el interior de la península: enormes horizontes de agua, playas continentales, puertos deportivos y cientos de kilómetros de orillas, algo que en muchas provincias costeras españolas ni siquiera existe en el interior.

Más de mil kilómetros de agua dulce

Sumando las orillas de sus grandes embalses (Cíjara, García de Sola, Orellana y Zújar, principalmente), la comarca de La Siberia concentra alrededor de 1000 km de costa dulce interior. Y eso solo en la comarca; porque si se suman los embalses del resto de la provincia (La Serena, Alange y otros fuera de La Siberia), la cifra aumentaría considerablemente. 

Entre las comarcas de La Siberia y La Serena se encuentra uno de los grandes símbolos paisajísticos de Extremadura. Algo tan singular y curioso que, si no te dicen que es España, enseguida lo relacionarías con un lugar remoto del norte de Europa. Pero no. 

Esta montaña es una rareza, y uno de los grandes símbolos paisajísticos de Extremadura.

Esta montaña es una rareza, y uno de los grandes símbolos paisajísticos de Extremadura. / Istock / 5

Se trata de un cerro que parece flotar en medio de las aguas del embalse de La Serena, como una isla rodeada completamente de las aguas de este mar interior. Es el cerro Masatrigo, la ‘montaña mágica’ de Extremadura, cuya forma cónica casi perfecta recuerda a la de un volcán. Una rareza muy poco frecuente en la geografía española declarada Monumento Natural de Extremadura.

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Eso hace que en Badajoz, considerada por muchos geógrafos y organismos turísticos como la provincia española con mayor desarrollo de costa interior de agua dulce, donde se pueden practicar actividades naúticas como navegación, kayak, pesca y rutas en barco. Y, dicho sea de paso, es la que alberga mayor número de Banderas Azules en sus playas de interior. Y eso tampoco lo habías visto venir. 

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