Zúrich, el secreto mejor guardado del verano europeo

La ciudad suiza de Zúrich es un peculiar destino que sorprende visitar en verano. Su estructura y organización la hacen ideal para una escapada de tres o cuatro días en cualquier momento del año. Pero en verano, la vida gira en torno a su lago de aguas azules, donde suelen acudir muchos de sus habitantes para hacer un picnic en la orilla, pasear, navegar... ¡y bañarse!

Aquí nadar en plena ciudad, en aguas limpias y cuidadas, no es una rareza, sino un plan imprescindible. Las famosas badis —las zonas de baño urbanas— convierten el viaje en algo distinto. Lugares junto al río Limmat permiten darse un chapuzón en el corazón de la ciudad, con ambiente relajado, gente joven y energía veraniega.

Ese contraste entre ciudad y naturaleza es, precisamente, lo que hace que una escapada a Zúrich funcione tan bien. Puedes empezar el día paseando por el casco antiguo, entre calles empedradas, fachadas históricas y rincones llenos de encanto, y terminarlo flotando en el río o contemplando el atardecer junto al lago.

Balneario Seebad Enge. / D.R.

Unos días para callejear

El centro histórico conserva una esencia medieval que invita a callejear, entrar en pequeñas tiendas y sentarse en una terraza a tomar algo. De hecho, hay un lugar que confirma que Zúrich va mucho más allá de los iconos clásicos: Zürich-West.

El antiguo distrito industrial es hoy una de las zonas más vivas y creativas de la ciudad. Donde antes había fábricas, ahora hay diseño, arquitectura contemporánea, bares, restaurantes, galerías y una escena cultural que conecta muy bien con el viajero que busca una ciudad moderna, abierta y con personalidad.

Acercarse a lo natural

Y cuando la ciudad quiere enseñar su lado más panorámico, ahí aparece el monte Uetliberg. Es la montaña de Zúrich, su balcón natural, y uno de esos lugares que justifican por sí solos quedarse una noche más. Desde arriba, la vista abarca la ciudad, el lago y, en días despejados, hasta los Alpes.

Lo mejor es que no hace falta organizar una gran excursión: se puede llegar fácilmente y convertir la subida en un plan perfecto para mezclar aire libre, senderismo suave y fotos memorables. Esa cercanía de la montaña resume muy bien la esencia del destino: en Zúrich nunca sientes que tienes que elegir entre cultura urbana y naturaleza, porque ambas conviven de forma natural.

Cultura, museos y gastronomía

Otro de los grandes argumentos para visitar Zúrich es su vida cultural. La ciudad reúne museos, galerías y espacios expositivos, como el Kunsthaus o el Landesmuseum, que conviven con propuestas mucho más abiertas y contemporáneas.

Lo interesante es que la cultura aquí no se queda encerrada entre cuatro paredes. En verano, el ambiente se desplaza al exterior con planes como el cine al aire libre junto al lago. A eso se suman rooftops y bares de verano que ayudan a mirar Zúrich desde otra perspectiva, con ambiente relajado.

Zurich, Suiza. / Cemil Erkoc

La gastronomía termina de redondear la experiencia. Quien busque dónde comer en Zúrich encontrará una ciudad diversa, con especialidades muy ligadas al territorio y una escena culinaria que combina tradición y modernidad.

Apetece sentarse sin prisa y probar platos locales, como las zürcher geschnetzeltes de ternera, el rösti de patata o una buena fondue de queso. Más allá de sus recetas más reconocibles, lo interesante es la forma en que Zúrich mezcla producto local, propuestas internacionales y restaurantes con vistas al lago o escondidos en barrios llenos de vida.

Rincones a pocos kilómetros

Además se pueden orquestar salidas a paraísos cercanos, como el encanto medieval de Rapperswil. O las cataratas del Rin, que impresionan por la fuerza del agua y que son una de las escapadas naturales más impactantes de la zona. Lo mejor es que, después de la excursión, siempre apetece volver a Zúrich para cenar junto al agua o dar un último paseo por sus callejuelas.

Por todo eso, Zúrich merece mirarse con otros ojos. Es una ciudad para quien quiere cultura, pero también descanso; para quien busca naturaleza sin renunciar al ambiente urbano; para quien sueña con un verano europeo diferente, limpio, elegante y nada masificado.

Noticias relacionadas

Así que, cuando empieces a pensar en tu próxima escapada, recuerda que la Zúrich que te plantea B travel puede convertirse en ese destino que lo tiene todo: agua, paisaje, cultura, gastronomía y una manera de vivir el verano que conquista desde el primer paseo.