Zambia, Zimbabue y Botsuana: el rugido de la vida

Unas chozas circulares con techos de paja anuncian que hemos dejado atrás la frontera del parque. Varios niños corren tras el jeep agitando sus manos a modo de saludo para luego seguir su trayecto hacia la escuela. Las aulas acogen a 291 alumnos. En ellas, los profesores, a veces acompañados por guardabosques del Parque Hwange, les enseñan a reconocer las huellas de los animales o a comprender el equilibrio del ecosistema. “Muchos caminan más de 12 kilómetros diarios para llegar desde sus poblados”, explica el director. Me acerco al patio, donde unas chicas lavan sus tarteras. Sin dudarlo, entablan conversación conmigo en perfecto inglés. Pregunto curiosa qué animales han visto de camino al colegio y cuál es su favorito o si temen a alguno. Las respuestas son tan dispares como sorprendentes. Para ellas, la fauna es parte del paisaje cotidiano. Me fijo en sus recipientes y les pregunto qué han comido hoy. “Puede que tengan una única comida al día”, se adelanta el director. La pesadumbre me invade. Sí, África se muestra salvaje, natural, sin filtros. No obstante, en Ngamo hay visos de esperanza, ya que es una de las comunidades apoyadas por los programas de desarrollo que lleva a cabo Wilderness. La empresa, líder en ecoturismo y safaris, entiende que la conservación depende de la prosperidad de la zona. A dos calles, me espera en su casa Mr. Johnson, el jefe del poblado. A su lado, sus cinco nietas explican la importancia de las mujeres para esta cultura. “Yo pagué siete vacas por mi esposa”, asegura. “Antes nos dedicábamos a la caza, pero ahora estamos más enfocados en la conservación, sobre todo para atraer al turismo”. Ese cambio permite que más niños sean escolarizados y que la comunidad esté orgullosa de proteger el territorio. Los sonidos del poblado son los de la sabana cercana. La fauna es vecina, parte de su identidad.