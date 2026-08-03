Zahi Hawass, el arqueólogo más mediático del mundo, lleva 30 años desmontando el mito más famoso de Egipto: “Quienes las construyeron no eran esclavos”

Uno de los más grandes misterios de la historia de la humanidad es la construcción de las emblemáticas pirámides de Egipto que, imponentes, monumentales y estudiadas hasta la saciedad, siguen escondiendo muchos de los secretos de los ojos del hombre. Una de las personas que ha dedicado su vida y carrera profesional a intentar desentrañar estos enigmas es Zahi Hawass, el célebre egiptólogo responsable de grandes descubrimientos arqueológicos en las pirámides.

Un barco navegando por el Nilo, con las pirámides al fondo / Istock / Anton Aleksenko

Durante su carrera, Hawass a publicado diversos libros en los que expone los descubrimientos y teorías que él y su equipo han ido haciendo a lo largo de los años. Si bien la mayoría de estas teorías han estado bien recibidas por el mundo de la arqueología, algunas de ellas han generado controversia, llegando a ser rechazadas y desacreditadas por los expertos en la materia. Pero, a pesar de esto, Zahi Hawass se ha mantenido siempre fiel en sus convicciones.

VIAJAR

Una construcción envuelta en misterio

Según las teorías de la conspiración, las pirámides de Egipto nunca fueron construidas por el hombre, sino que en realidad fueron los alienígenas. Hablando claro, estas teorías no son más que pamplinas, pues si algo ha quedado claro a lo largo de la historia, es que el ser humano es capaz de construir auténticas maravillas arquitectónicas. Una vez desacreditada esta especulación infundada, entra la cuestión de quién fue que estuvo realmente al cargo de la construcción de las pirámides, algo en lo que los egiptólogos no consiguen ponerse de acuerdo.

Las pirámides son una de las grandes maravillas del mundo antiguo / Istock / sculpies

La teoría más difundida, y que ha quedado reforzada en el imaginario colectivo debido al mundo del cine, es que fueron esclavos quienes construyeron las pirámides. Aquí entra Hawass, que en su libro Las montañas de los faraones. La historia jamás contada de los constructores de las pirámides, publicado por primera vez en 2007, refutaba esta especulación y reivindicaba el carácter no esclavista de los que construyeron las pirámides. Según Hawass, en realidad se trataba de comunidades organizadas, con conocimientos técnicos avanzados y una clara conciencia de participación en una empresa sagrada.

Dejando a un lado los esfuerzos de Zahi Hawass, que lleva cerca de tres décadas trabajando para que su teoría sea aceptada por el resto de expertos en el campo de la egiptología, algo en lo que sí podemos estar todos de acuerdo es que, fueran quienes fueran los que construyeron las pirámides, hicieron un trabajo tan estupendo que todavía hoy, más de 4.000 años después, seguimos quedando maravillados con sus creaciones.

La maravilla de las pirámides

Una de las culturas y civilizaciones más interesantes y enigmáticas de toda la historia, el Antiguo Egipto dejó tras de sí auténticas maravillas de las que todavía hoy podemos disfrutar. El monumento más significativo, sin ningún lugar a dudas, es el conjunto de la necrópolis de Guiza, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y compuesto por las pirámides de Keops, Kefrén y Micerino y las denominadas pirámides de las reinas, entre otras construcciones. También forma parte de la Necrópolis la Gran Esfinge, la escultura monumental más famosa del mundo. Cerca del complejo se encuentra el Gran Museo Egipcio, inaugurado el pasado noviembre y considerado el museo más grande del mundo dedicado a una sola civilización.

El magnífico Templo de Luxor / Istock / Oleh_Slobodeniuk

Ya lejos de la ciudad del Cairo, algunos de los lugares más interesantes para visitar en todo Egipto son las ruinas de la moderna ciudad de Luxor, donde se encuentra el impresionante Templo de Luxor, o el recinto de Karnak, conformado por templos, obeliscos, estatuas y un enorme lago sagrado; ambos complejos están unidos por la emblemática Avenida de las Esfinges, que a lo largo de sus 3 kilómetros guarda más de 1.000 esfinges.