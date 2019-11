Nueva York para principiantes

A veces damos por hecho que todo el mundo conoce Nueva York. Y bien es cierto que se trata de una de las urbes más visitadas del mundo, pero ¿qué pasa si todavía no has viajado hasta allí? Parece un viaje fácil, pero necesitarás tiempo y esfuerzo para poder comprimir todo lo que puedes hacer en la ciudad de los rascacielos. Así que hemos pensado en darte pequeños trucos y consejos para que tu primera vez sea inolvidable. ¡Toma nota de todos!

El poder verlo todo al alcance de tu mano y por menos dinero

Llegar a Nueva York puede resultar apabullante. De repente, has aterrizado en una ciudad que hace que solo quieras mirar hacia arriba y maravillarte con sus espectaculares construcciones. Luces, taxis, gente de aquí para allá... Es una ciudad vibrante como ninguna, con opciones para todos. Pero, ¿por dónde empezar?

Seguramente hayas aterrizado en Nueva York y tu cuerpo esté un poco desubicado. El cambio horario y el cansancio de las horas de avión, estarán más que presentes. Pero, ¿cómo vas a meterte en el hotel nada más pisar esta gran ciudad? El primer bofetón -en el buen sentido de la palabra- que te dará esta ciudad es en uno de sus puntos calientes y uno de los más conocidos del planeta, Times Square. Luces de neón, anuncios en pantallas gigantes, los teatros de Broadway...

Después de haber descansado un poco, es el momento de explorar la ciudad. Arrancando en la zona de Midtown, tienes que acercarte al Rockefeller Center, donde instalan su pista de patinaje en invierno y sobre el que se alza el Top of the Rock, uno de los miradores más espectaculares de la ciudad. A pocos pasos de allí se encuentra el icónico Empire State, que además acaba de estrenar un nuevo observatorio en el piso 102. Para hacer un alto en el camino, coge un café y tómalo en Bryant Park, para seguir hacia Grand Central, el edificio Chrysler y el Flatiron.

En el Downtown te esperan el monumento a aquel fatídico día en la historia de la ciudad, el 11 de septiembre y la impresionante estación de metro de Calatrava, así como un museo imprescindible, el dedicado al 11/9. Si quieres empaparte del ambiente más genuino de la ciudad, pasea por el Soho y sus barrios aledaños, los pintorescos Chinatown y Little Italy.

En Nueva York también hay espacio para lo nuevo. Si te acercas a Hudson Yards, el nuevo barrio de la ciudad, podrás admirar The Vessel o The Shed, dos nuevos edificios impresionantes. Desde allí, tienes que recorrer el High Line, una antigua vía de tren que lleva hasta Chelsea Market, dejando a su paso un recorrido por la ciudad de lo más apetecible. Y por supuesto, guarda un hueco para pasear por el pulmón de la ciudad, el maravilloso Central Park rodeado de rascacielos.

¿Cómo podemos aglutinarlo todo y poder hacerlo a un precio reducido? Con The New York Sightseeing Pass. Este pase especial, incluye la entrada en más de 100 atracciones icónicas de la ciudad: miradores, museos, parques y jardines y tours en crucero o autobús. Por ejemplo, podrás entrar cuantas veces quieras en el One World Observatory, en el museo Memorial 9/11, en el Madame Tussauds, el MoMa o el Top of the Rock. Tienen pases desde 1 hasta 10 días, lo que te permitirá ahorrar visitando todo lo más interesante.

El puente de Brooklyn, mejor al atardecer

Cruzar el puente de Brooklyn tiene que estar entre tus planes sí o sí. Pero aquí es donde nos surge la duda. ¿A qué hora es mejor hacerlo? ¿En qué sentido? Nuestra recomendación es que cojas un metro a Brooklyn, aproveches para visitar DUMBO y sus vistas, te acerques a Main Street Park para disfrutar del espectacular skyline de Manhattan y sus puentes y, cuando empiece a apagarse el día, cruces el puente en sentido de Brooklyn de vuelta hasta Manhattan. A tu izquierda aparecerá al fondo la icónica Estatua de la Libertad y verás cómo el cielo se va tornando de mil tonos de amarillos, naranjas y rosas y cómo se encienden las luces de los rascacielos. El espectáculo quedará grabado en tu memoria para siempre.

Shopping en la Gran Manzana

No puedes volver de Nueva York sin haber hecho alguna que otra compra. Aquí, muchas de las marcas estadounidenses, están mucho más baratas que en España. No hace falta ir a la Quinta Avenida y soñar ante las carísimas joyas de Tiffany's, Manhattan está llena de opciones para comprar a buen precio.

Prueba de ello son almacenes como Century 21, Nordstrom o las propias tiendas de marcas como Converse, Levi's o DKNY. Además, desde el pasado mayo, Nueva York tiene un outlet más cercano que otros que se encuentran en Nueva Jersey. Se llama Empire Outlets, se encuentra muy cercano al ferry de Staten Island y cuenta con más de 100 tiendas y restaurantes.

Nueva York, ciudad de contrastes

Muchos de los que viajan a Nueva York no salen de Manhattan. Error. La urbe ofrece contrapuntos muy interesantes y uno de planes más demandados es precisamente alrededor de ello. Civitatis, empresa líder de visitas guiadas y actividades en todo el mundo, ofrece a todo aquel que viaje a Nueva York su célebre Tour de contrastes. Durante más cuatro horas, visitarás zonas a las que quizás no irías solo. El tour arranca en Manhattan, dejando atrás sus rascacielos y llegando a Harlem, cuna del jazz. A continuación te llevarán al Bronx, uno de los barrios más polémicos de la ciudad. Aquí nació Jennifer López y es el hogar de famosos deportistas, pero a la vez, es uno de los vecindarios más peligrosos, donde operan bandas y pandilleros callejeros.

Visitarás el estadio de los Yankees, Fuerte Apache, la comisaría donde se rodó la película de Paul Newman, numerosos grafittis importantes, en honor a los fallecidos en las reyertas y el famoso mural de I love The Bronx. La siguiente parada será Queens, todo un contraste de mansiones a pocas calles de las más comprometidas. El tour se despide visitando Williamsburg, una de las comunidades judías ultraortodoxas más grandes del mundo, para después cruzar el puente de Manhattan y terminar en Chinatown. En apenas unas horas habrás podido apreciar todo lo que la ciudad tiene para ofrecerte y disfrutado de multitud de sensaciones.

Saborea los platos más genuinos de la ciudad

Habrás soñado con todos los platos que ves en series de televisión o películas. Porque Nueva York es un gran plató de cine, que ha servido como escenario para numerosas súper producciones. ¿Qué probar entonces? El mítico sándwich de pastrami de Katz's, los cupcakes de Magnolia Bakery, las suculentas pizzas de Roberta's o las de Champion Pizza, con varias localizaciones por la ciudad, las hamburguesas de Wendy´s, Burger Joint o Shake and Shack, probar sus bagels con huevo para desayunar o un pretzel de cualquiera de los puestos ambulantes que encontrarás por la ciudad.

Y si quieres estar cerca de todo...

Nueva York es una gran ciudad, pero hay muchas distancias que pueden salvarse a pie. Para ello necesitarás estar cerca de todo. ¿Una buena opción y a buen precio? El hotel Moxy Times Square. A tan solo unos pasos del bullicio neoyorquino, se encuentra este hotel que no es como los demás.

Por ejemplo, en el mismo edificio tiene una barbería, un estudio de tatuajes y hasta una máquina expendedora de helados. Suena bien, ¿verdad? Además cuenta con diferentes tipos de habitaciones, adaptándose a con quién y cuántas personas viajes, siempre con el toque moderno que caracteriza a esta marca millenial de Marriot y a un precio más que asequible. ¡Incluso son pet friendly!

El hotel también tiene espacios comunes, como la brasserie marinera Legasea, The Pickup, un espacio para comprar platos preparados, Egghead, un corner de sándwiches centrados en el huevo o Magic Hour, un espectacular rooftop en el que despedir el día -o recibirlo- con impresionantes vistas sobre la ciudad y el Empire State.

Y por supuesto, para tener muchísima más información, dirígente a NYC & Company, la oficina de turismo de Nueva York, que cuenta con todo sobre el turismo en la ciudad.