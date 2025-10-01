El yacimiento arqueológico de la Península Ibérica que está fascinando al mundo: lo llaman la 'Ciudad Muerta' de Portugal y está a 400 metros de altura

Para conocer más sobre la historia de este lugar, uno de los asentamientos más importantes de la península Ibérica, basta con acercarse hasta el Centro de Interpretación que hay en las proximidades del yacimiento. Sin duda, la mejor manera de conocer el castro, la historia de sus habitantes y entender mejor el contexto histórico del lugar, así como su vida cotidiana, sus actividades defensivas y la evolución que tuvo el castro en la historia.