Whitby, nos adentramos en el paraíso vampírico de Europa 

Al noroeste de Inglaterra existe un precioso pueblo recóndito bañado por las gélidas aguas del mar del Norte y donde el viento sopla con tanta fuerza que es imposible de catalogar. Uno de esos lugares a los que jamás te acercarías pero que esconden en su interior la belleza de lo singular. Pero tras la barrera de su belleza se esconde uno de los lugares más extraños cuando llega abril y octubre... pues aquí se reúnen miles de vampiros llegados de todo el mundo, llamados por la 'Whitby Goth Weekend'.

Llegar a este pintoresco pueblo es hacerlo a los inicios de la novela del vampiro más famoso del mundo. Y es que mires por donde mires encontrarás alusiones a Drácula, cuya historia comienza con una gran tormenta que hace encallar a una goleta el puerto de este pueblo.

Los tripulantes de este barco, como narra la novela, terminan todos muertos menos un inquietante perro negro que salta del barco cuando los lugareños se acercan a socorrer a los posibles supervivientes. Este, sin embargo, resulta ser el Conde Drácula que no duda en sembrar el terror por todo el pueblo.

Unas líneas escritas por Bram Stoker que les ha valido para crear una amplia ruta turística que recorre todos los lugares que el autor mencionó en su afamado libro, que recientemente ha cumplido su 125 aniversario.

Lo que no sabía Bram Stoker es que más de 100 años después de la publicación de su novela este inhóspito pueblito se convertiría en la sede mundial de los vampiros con un epicentro: la Abadía de Santa María, ahora en ruinas.

Este espacio, al que se llega tras la ardua tarea de subir 199 escalones, es el lugar que cada año reúne a miles de personas disfrazadas de vampiro con capas negras y afilados caninos. Tantos, que es el lugar donde se batió el récord Guinness en mayo de 2022 de la mayor concentración de personas vestidas de vampiro de todo el planeta.

We’ve just broken the GUINNESS WORLD RECORD™ for the Largest Gathering of People Dressed as Vampires with 1369 vampires! 🎉🏅



We’d like to say a BIG thank you to everyone who has come along to Whitby Abbey to help make this happen - you all looked fang-tastic! 🧛🧛‍♀️@GWR pic.twitter.com/0rjjAFVnUa