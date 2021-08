Volver a París: 50 planes para hacerlo por la puerta grande

Luminosas tentaciones: decía sabiamente el poeta y novelista Jean Cocteau que “en París todo el mundo quiere ser un actor pues nadie se contenta con ser mero espectador”. Y es que la mundialmente conocida como Ville Lumière o la ciudad de la luz, esa que Elizabeth Taylor comparaba con el brillo de un diamante, no es solo la capital francesa. París es romance, magia, tiranía, vivencias, bullicio, arte, leyenda o gastronomía en constante evolución. estos 50 planes para volver a ella así lo demuestran.

Reclamo de trotamundos, aventureros, insiders y viajeros que repiten una y otra vez para probar suerte y conocer la verdadera personalidad de una ciudad que juega a transformarse en cada una de las visitas. Con tantas caras como las de los 40 millones de turistas que la visitan cada año. Seguirle la pista a la vida de esta ciudad tornadiza y versátil no es tarea fácil, y menos aún tras una pandemia, pero entre los infinitos planes de la ciudad hemos osado a capturar aquellos más inéditos y representativos: restaurantes secretos, visitas privadas, tiendas de moda y lugares emblemáticos.

GASTRONOMÍA

1. EL PICASSO DE LA REPOSTERÍA

Si no has oído hablar aún de Cédric Grolet, te diremos que es actualmente el pastelero francés considerado mejor del mundo. Por lo que no puede visitar París sin probar alguna de sus exquisiteces. Este artista que regenta la pastelería del hoel Le Meurice reinterpreta postres franceses tradicionales, pero sobre todo, elabora de forma artesanal frutas hiperrealistas con ingredientes dulces que son auténticas obras de arte para el paladar y engaño para la vista. cedric-grolet.com.

2. LOS CLÁSICOS PASTELEROS

Le hemos hablado de vanguardia pastelera, pero no podemos dejar atrás los éclairs,macarons, galettes, tarta-tatin o baba au rhum. Ladurée es uno de los grandes blasones dulces de la ciudad en los Campos Elíseos, sin desmerecer a los dulces de Pierre Hermé y su pequeña tienda situada en el 72 de la Rue Bonaparte. Las colas de parisinos se acumulan para comprar sus famosos macarons. laduree.fr y pierreherme.com

3. EL RESTAURANTE SOLIDARIO

En pleno bullicio del barrio Le Marais se encuentra un lugar donde degustar cocina de bistrot contemporáneo por un precio de 20 euros apoyando un proyecto social y solidario. En Le Reflect, de los 12 empleados, ocho tienen síndrome de Down. paris.restaurantlereflet.fr

4. LA MEJOR ‘BAGUETTE’ DE PARÍS

En número 13 de la Rue Pierre Demours huele a pan recién hecho. Taieb Sahal elabora este bien preciado que ha entrado en el palmarés por elaborar la mejor baguette 2021 de la ciudad en la panadería Maison Julien, Les saveurs de Pierre Demours, según acredita su diploma expuesto por su horneado, sabor, olor, textura y aspecto. El pan es más que un alimento en París, es cuestión de cultura.

5. VISITA A LA TOUR D’ARGENT

Dice el dicho que en la vida hay que hacer tres cosas: tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. A lo que nosotros añadimos que es cenar en este restaurante en el Quai de la Tournelle emblema del auténtico savoir-faire de la cocina francesa e inspiración de la película de Pixar Ratatouille. Con su soberbia vista sobre Notre-Dame y más de cinco siglos a sus espaldas, se dice que era frecuentado por Enrique IV. No en vano, celebridades por aire, mar y tierra han viajado específicamente para degustar y llevarse la numeración específica del pato prensado à la sang y en cinco pasos, la gran especialidad proveniente de su propia granja. tourdargent.com

6. DE RUTA POR LOS CAFÉS

Cualquier visitante que se precie de la ciudad debe acercarse al café de Flore en el Boulevard Saint-Germain del Barrio Latino. Era uno de los favoritos de Picasso, así como Les Deux Magots en la plaza de Saint-Germain des Près y La Rotonde en el Boulevard de Montparnasse, frecuentados por Camus y Jean-Paul Sartre. Magia en el ambiente y memoria de tantos artistas y escritores que simbolizan el París más auténtico.

7. VIVIR COMO UN PARISINO

Siempre será caro tomar un café en París, pero bien lo vale si se degusta en alguna de las cafeterías más frecuentadas por los propios parisinos. En Le Fumoir podrá saborear alguno de sus tés o excelente coctelería acompañados de una merienda con vistas al Museo del Louvre. Otra buena opción es el Café Marly, situado dentro del propio Louvre, magnífico después de una sesión de arte donde degustar un delicioso café o su chocolate caliente con dulces. lefumoir.com

8. EL GASTRONÓMICO DE MODA

Otra de las grandes bondades de París es que su nivel de aperturas gastronómicas nunca para. Uno de los restaurantes más de moda que ha reabierto tras meses de parón por la pandemia es La Scène con la chef Stéphanie Le Quellec a la cabeza y que se ha posicionado con dos estrellas en la Guía Michelin. Propone un solo menú gastronómico (250 euros por persona, sin bebida) con platos de autor donde degustar lo mejor de la french cuisine. la-scene.paris

9. RESTAURANTES CLANDESTINOS

Desde que se prohibiesen en la Ley Seca, estos establecimientos invisibles para el que creía observar librerías o floristerías retoman el espíritu que los vio nacer y son ahora discretos restaurantes con mucha alma. Tome nota de Les Provinces (20, rue d’Aligre), en el que elegir la propia carne del pirado en un loft del SoHo, y el Maison by Sota Atsumi (3, rue Saint-Hubert), que recuerda a una casa de campo.

10. LAS MEJORES OSTRAS DE PARÍS

En un pequeño restaurante llamado Société se pueden degustar las ostras más exquisitas de París, pan con mantequilla y vinos blancos del valle del Loira, no hace falta más. Está situado en el 4 de la Place de Saint-Germain des Près.

restaurantlasociete.com.

11. LABORATORIO GOURMAND

En el 80 de la Rue des Tournelles se ubica un restaurante con una mesa corrida que cada semana confía sus fogones a jóvenes chefs que tienen el deseo de abrir su propio restaurante. Previamente, han debido cocinar en una decena de hoteles para poder participar en la iniciativa ¿Por qué no disfrutar de la cocina de un joven talento, y además, a muy buen precio? fortheloveoffood.paris

12. PASTELERO POR UN DÍA

Un plan alternativo que te permitirá sumergirte en el mundo de la patisserie como un verdadero parisino. Le Chef en box l'Atelier es un espacio situado en el distrito 11 que propone diversas clases magistrales de dos horas donde aprender a elaborar los grandes clásicos de los escaparates más dulces de la ciudad, empezando por el croissant. Toda la información en lechefenboxlatelier.com.

13. ENCUENTRO DE AMIGOS

En el espacio Au Rendez-vous des Amis se reúnen los jóvenes más creativos de la ciudad. Se puede tomar un café a media tarde, si bien cuando está más animado es por la noche para tomar una copa de vino o cenar alguno de los platos de su menú. Muy parisino, con cocina propia de bistrot, lleno de fotos y con terraza para el verano. aurendezvousdesamis.com/es

14. BRUNCH EN UNA CAMA

París fue una de las primeras ciudades en adaptar el brunch como estilo de vida. Los fines de semana proponen esta fórmula Le BigLove Caffè, Le Loir dans la Théière y Le Derrière, inspirado en una casa antigua donde tomarse el brunch en cada una de las habitaciones, ¡incluido el dormitorio! bigmammagroup.com/fr/trattorias/biglove-caffe, leloirdanslatheiere.com/en y derriere-resto.com.

15. UN TOQUE JAPONÉS

¿Por qué no degustar algo de cocina japonesa? Si buscas un asiático, le recomendamos el Trois Fois plus de Piment, con una amplia carta en el que la especialidad son los noodles, considerados los mejores de Francia. Y además, a un precio bastante asequible. troisfoisplusdepiment.fr.

16. EL BURGER JOINT DE PARÍS

Comer barato en París no es nada fácil, pero en este establecimiento ubicado en el 22 de la Rue Rambuteau encontrarás las mejores hamburguesas al más puro estilo de la reconocida hamburguesería de Nueva York. Además, ensaladas y postres clásicos durante todo el día, y a un precio muy razonable.

leruisseauburger.com

MODA

17. LAS GRANDES GALERÍAS

Además de las reconocidas Galeries Lafayette o los almacenes Printemps, Le Bon Marché, situado en el Boulevard Grenelle, ofrece sensacionales oportunidades y colecciones de ropa únicas. No lejos de aquí, en el 173 del Boulevard Saint-Germain, está la tienda de Ralph Lauren, otro templo de la moda, así como la tienda de Hermès, reconocida por haber sido habilitada sobre una piscina. Si el bolsillo no lo permite, asomarse por la puerta puede valer la visita.

18. PASEO POR LES HALLES

Hasta 1963, Les Halles era el mercado central de París, ahora sustituido por un moderno complejo con una galería comercial subterránea. Su calle Montorgueil en Châtelet merece un buen paseo. Muchas tiendas continúan abiertas, y ahora los locales de copas han cogido el relevo, por lo que el ambiente está asegurado.

19. LA ZAPATERÍA DE AUTOR

El célebre zapatero considerado el artesano del calzado por excelencia, Manolo Blahnik, inauguró en julio de 2019 un espacio impresionante bajo las arcadas del Palacio Real. La tienda recoge la colección de este genio y una sala en la primera planta que recuerda a un club inglés con propuesta también para los hombres.

20. VISITA UN ATELIER

Amélie Viaene ha sido reconocida ya como la artesana de las joyas de París. Sus modelos son fabricados según las técnicas tradicionales de la joyería, con la sobriedad y originalidad de una creadora que utiliza el método de la fundición de cera esculpiendo las joyas en una sola pieza. amelieviaene.com

21. RUE SAINT-HONORÉ: LA CALLE DE ALTA ALCURNIA

La calle con más tiendas de lujo por metro cuadrado de París. No hay tienda de alta costura o joyería que se le resista, y recientemente ha visto llegar marcas nuevas. De casi dos kilómetros de largo, se pueden admirar muchos de los principales monumentos de París: el Musée du Louvre o el Palais-Royal, y entre la Place Vendôme y la Place de la Madeleine, las tiendas más exclusivas como Lanvin o Hermès.

22. UNA SOMBRERERÍA 'CHIC'

La sombrerera, que no modista, más famosa de París se llama Pauline Brosset. Esta artista toma moldes de las cabezas de sus clientes para tres días después proponerle un modelo de uso diario, impermeable y único en el mundo. Si bien sus piezas superan los 300 euros la unidad, se trata de joyas únicas. paulinechapeliere.com

23. EN UN CONCEPT STORE

Colette fue durante muchos años un lugar de peregrinación de gente cool y amantes de las tendencias como tienda pionera de los concept store, o lo que es lo mismo, tiendas que además de moda, proponían una experiencia: DJ en vivo o cafetería. Le siguió la tienda de Saint Laurent Rive Droite, que abrió sus puertas ofreciendo incluso una pequeña biblioteca, una colección de música, fotografía, arte y piezas vintage firmadas por YSL. La tienda MERCI es otro de los must de las tiendas multifuncionales de París. merci-merci.com

OCIO

24. PARADA PARA UN MASAJE

¿Darte un masaje con concentrado de agua de mar a dos pasos de los Campos Elíseos? Todo es posible en París. Sauna japonesa, productos marinos o criptoterapia son algunas de las propuestas del Spa Phytomer, una burbuja de relax en medio del corazón de la ciudad. phytomerspaetoile.com

25. BARRIO A BARRIO

Son muchos los núcleos de la ciudad donde se vive el París más auténtico de la gente joven y las tendencias, especialmente dos: Le Marais y el Barrio Latino. El primero, considerado el barrio gay y moderno, es estupendo para pasearlo y disfrutar de escaparates y pequeños establecimientos donde tomarse un café au lait. Respecto al segundo, es actualmente una de las zonas más animadas de la capital entorno a una de sus principales arterias, la calle Huchette.

26. SUMERGIRSE EN UNA PISCINA

En el discreto hotel de cinco estrellas De Aubusson se esconde una piscina de 20 metros y un spa de 400 metros cuadrados con una decoración muy contemporánea que hará los gustos de cualquier viajero. ¿Por qué no parar y dedicarse un poco de tiempo para coger fuerzas y seguir con la visita a la ciudad? hoteldaubusson.com

27. HOTEL BOHEMIO

Disfrutar asimismo de alguno de los hoteles con más encanto de la ciudad no tiene precio. El hotel Le Pigalle, que sin duda es la más perfecta imagen de un hotel boutique, se ubica alrededor de un jardín secreto, e incluye además de un café bar, una galería para jóvenes artistas. En definitiva, mucho más que un hotel cuatro estrellas. lepigalle.paris

28. UN HOTEL DE PELI DE MIEDO

Una de las recientes aperturas de moda en París en el barrio de Le Marais ha sido el hotel The Sinner (116, Rue du Temple). Más propio de una película de terror, este establecimiento que comparte los códigos de un alojamiento de lujo, aúna herencia, glamour y misterio a partes iguales. Si bien su restaurante merece una visita, será su cripta interior la que no le deje indiferente. sinnerparis.com

29. UN HOTEL DONDE NO DORMIR

El hotel Amour es uno de esos sitios donde todo parisino se tiene que dejar ver al menos una vez. Su bar y restaurante, pero especialmente su cotizada terraza en verano, asequible y ambientada, es el lugar que te recomendarían si preguntases a un autóctono por un sitio para ir a tomar algo informal en la capital. Ambiente muy romántico, como no podía ser de otra manera, cada habitación posee un decorado propio con fotografías y objetos de arte escogidos por artistas de renombre. hotelamourparis.fr

30. L’AMOUR À PARIS

El imponente Hotel The Peninsula de París, que es visita obligada, propone una experiencia para dos que incluye un paseo en Rolls-Royce Phantom con un chófer privado por los lugares más románticos de la capital: la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo… terminando en el hotel con una copa de champagne. peninsula.com/es/paris

31. LIBRERÍA CENTENARIA

Abierta en 1708, la librería Delamain es la más antigua de la ciudad y seguramente la mejor situada, enfrente del Palais-Royal. Desde la época en que Colette o Jean Cocteau la frecuentaban, nada ha cambiado, ni siquiera el olor a madera y a papel antiguo de sus cerca de cinco mil libros. librairie-delamain.com.

32. PARÍS 'LA NUIT'

Disfrutar de la noche parisina tampoco es mala opción en alguno de sus actuales epicentros de moda. En la vía Georges Pompidou se encuentra Le Scilicet, que cuenta con terraza climatizada, y el Cabaret Sauvage está en el Boulevard Macdonald, otro de los grandes clásicos reabiertos donde salir a bailar. scilicet.fr y cabaretsauvage.com

33. ARTE URBANO (Y GRATUITO)

Desde 2015, el barrio 13 no para de vibrar gracias al desfile de los más grandes artistas urbanos que se dan cita con sus creaciones en los muros del quartier. Esta galería de arte natural ha ido tomando forma y se ha convertido en un museo a cielo abierto en el Boulevard Paris 13.

MONUMENTOS y PARQUES

34. REAPERTURAS

El impresionante espacio de la Bourse de Commerce ofrece un maravilloso marco cultural en París. Ha sido el arquitecto japonés Tadao Ando el responsable de renovar su antigua sala del mercado de trigo y reconvertirla en un museo para acoger colecciones de arte. Asimismo, el Hôtel de la Marine, situado en la Place de la Concorde, abrió de nuevo sus puertas con un vasto programa cultural de exposiciones, tiendas y restaurantes.

35. VISITA A LA ÓPERA

Las dos óperas de París merecen visita, especialmente la ópera Garnier, por su grandiosidad reconocida como una de las mejores del mundo. En cada visita a París, es bueno chequear la web operadeparis.fr y revisar los espectáculos de danza y baile que cada temporada ofrecen tanto la más clásica Garnier como su moderna y avant-garde ópera Bastilla.

36. MUSEO DE LA VIDA ROMÁNTICA

Más allá de los museos de siempre que ya conoces como el Museo de Orsay o el Louvre, ya solo por su arquitectura y diseño merece la pena visitar este espacio que respira todo el encanto de la vida parisienne en el 16 de la Rue Chaptal. Además, hay un café adyacente especialmente agradable, lo que permite al viajero salir de la ruta habitual de los grandes museos de París. museevieromantique.paris.fr

37. VISITA ACUÁTICA

Los famosos barquitos o Bateaux Mouches que recorren el río Sena son un atractivo para aquellos turistas más clásicos. Proponen románticas cenas en su recorrido y permiten a los viajeros hacer un estupendo viaje admirando los puentes y monumentos. No podían faltar en esta lista de planes más clásicos de la ciudad de la luz.

38. UN PASEO POR MONTMARTRE

Obligado es recorrer este bello lugar en el distrito 18 que ofrece las mejores vistas de París. Sus calles estrechas y su arquitectura brindan toda una experiencia. Sentarse en sus escaleras a disfrutar de los espectáculos callejeros y subir los 130 metros de altura paseando entre las callejuelas hasta la Basílica del Sagrado Corazón es obligado.

39. LA CALLE MÁS ESTRECHA

Es la Rue du Chat-qui-Pêche, una delicia, siempre llena de gente y con un encanto insuperable. Tiene 1,80 metros de ancho y se encuentra en el distrito 5, en la rive gauche del Sena.

40. EL JARDÍN NELSON MANDELA

El Jardín Nelson Mandela se encuentra en pleno centro de Les Halles. Deambular por él permite descubrir la Bourse de Commerce o la iglesia Saint-Eustache, una obra maestra del estilo gótico tardío. En este terreno de 2.500 metros cuadrados se ubica un parque infantil enorme que incluye instalaciones deportivas y ha sido decorado por el artista callejero Romain Froquet.

41. VISITA AL PARQUE MONCEAU

Conocido como La locura de Chartres por las extravagancias del duque que lo mandó construir al incluir réplicas a pequeña escala de algunas de las construcciones más características de otras culturas, como una pagoda, un minarete y hasta una pirámide. La avenida Hoche, una de las que nacen en l'Étoile, conduce directamente a dicho parque, uno de los rincones más bellos de París situado en el distrito 8.

42. MERCADO DE LAS FLORES

En el antiguo barrio judío del siglo XII el Marché aux Fleurs (situado en la place Louis Lépine, entre la catedral Notre-Dame de Paris y la Sainte-Chapelle), junto con el Marché aux Oiseaux, es un lugar único en la capital, donde disfrutar del paso del tiempo escuchando el canto de los petirrojos entre el perfume de las mimosas. el parque-cementerio Si bien los parisinos lo consideran un parque, el cementerio de Père Lachaise es el más grande de París. Está situado en el número 16 de la Rue du Repos y su nombre proviene en recuerdo del confesor del rey Luis XIV. Por sus verdes caminos el viandante pasará frente a las sepulturas de hombres y mujeres de renombre: Honoré de Balzac, Chopin, Colette, Molière, Édith Piaf, Jim Morrison y Oscar Wilde.

43. EL ARCO SIEMPRE DE MODA

Un total de 30 años se tardó en construir el Arco del Triunfo, el monumento imprescindible junto a la Torre Eiffel. Bajo él se encuentra la Tumba del Soldado Desconocido, un monumento del año 1921 que con una llama siempre encendida representa a todos los franceses que murieron en la Primera Guerra Mundial y que nunca fueron identificados. Sus vistas impresionantes y su rotonda adyacente, la más peligrosa del mundo, lo convierte más si cabe en un monumento que visitar una y otra vez.

44. LAS CATACUMBAS

No aptas para visitantes aprensivos. Dicen que cerca de seis millones de personas pueden estar enterradas en los más de 300 kilómetros de túneles que se suceden por el París subterráneo y a los que se entra desde la Avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy, 1. Y aunque la visita no es barata y las colas, interminables, los miles y miles de huesos de todas las edades repartidos por sus túneles no dejarán indiferente a ninguno de sus visitantes.

45. UN PARÍS DE PELÍCULA

Con un poco de investigación previa, podrás sentirte como una verdadera estrella de cine visitando los lugares famosos donde se rodaron películas de siempre: pasea por la ribera del Sena y recuerda la película de Woody Allen en Midnight in Paris (Medianoche en París), la iglesia de Saint-Sulpice de El código Da Vinci o el café Des Deux Moulins de la genial Amélie.

46. PARÍS PARA NIÑOS

Dedicar algún día de la visita a acercarse al parque temático más representativo de Europa, Disneyland Paris, que reabrió sus puertas tras la pandemia el pasado mes de junio, es buena opción si se viaja con los más pequeños. Sus dos parques temáticos, musicales o actividades, sumado a la facilidad de acceso a través de la red de tren, sin duda llenarán de magia un viaje con los más pequeños. Además, acaban de inaugurar también el primer hotel del mundo dedicado íntegramente al universo Marvel, el Disney's Hotel New York-The Art of Marvel. Se trata de un hotel de cuatro estrellas diseñado como una galería de arte neoyorquina.

47. UN PALACIO DE LOS DE VERDAD +

El Palacio de Versalles, considerado uno de los más bellos del mundo y siempre abarrotado de gente, es destino solo para aquellos que visitan la ciudad durante varios días. Sus aposentos, pero especialmente sus estatuas de mármol, estanques y fuentes del jardín forman parte de la gran riqueza artística y natural de este impresionante lugar, a unos 30 minutos en coche de París. También se acaba de abrir en su interior un hotel de lujo.

48. INCENDIO DE NOTRE-DAME

Hace dos años la catedral más representativa del catolicismo ardía en llamas. Era un 15 de abril de 2019, día en que el tejado del edificio comenzó a arder, sufriendo daños considerables. Desde entonces, si bien ya era un monumento obligatorio en la visita a la ciudad, se ha convertido en epicentro de curiosos que se acercan a la Île de la Cité a lamentar los daños ocasionados por el fuego y a curiosear cómo van las obras de reconstrucción y que pueden indicar cómo será el nuevo aspecto de la catedral.

49. CONSEJOS EN LA TORRE EIFFEL

Como última recomendación, sería baladí proponerle visitar el emblema nacional francés y monumento más visitado del mundo, la Torre Eiffel. Sin embargo, le damos un par de recomendaciones. Por un lado, visitarla a primera hora, cuando aún no se han formado interminables colas, o bien al anochecer, cuando centellea en la oscuridad. Asimismo, su restaurante Jules Verne situado a 125 metros de altura ofrece también una vista inigualable de los Campos de Marte, y donde además, se come pero que muy bien.

50. PARQUES SIN TURISTAS

No son tan famosos y son los pre­fe­ri­dos por los parisinos, precisamente, para evitar las masificaciones de foráneos: los parques An­dré Citroën, Montsouris y But­tes Chaumon. Si te llevas unas bolas de petanca, te integrarás con los locales al 100%.