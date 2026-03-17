Vivir Indonesia, la fusión de los cuatro elementos

De ese crisol de islas, hay una que guarda uno de los encuentros más sorprendentes con la vida salvaje en el planeta: Borneo. En su parte indonesia, es el hogar de los llamados hombres del bosque, que no son otros que los orangutanes, los primates más grandes y singulares que habitan el planeta. Se les llama así porque los antiguos pobladores los confundían con un orang (hombre) utang (bosque) —hombre del bosque—. Se encuentran en el Parque Nacional Tanjung Puting, al que se llega en klotok, la embarcación típica de la zona. Para este encuentro tan especial, el río Sekonyer se convierte en la vía de acceso, además de fuente de vida. El paisaje cambia a medida que la embarcación se adentra por canales estrechos donde la jungla empieza a envolverlo todo; hay tramos en los que la vegetación parece que está al alcance de la mano. Es entonces cuando se puede ver, en lo alto de algún árbol, a los monos narigudos —llamados así por su peculiar nariz— saltando entre ramas o despidiendo el día a orillas del Sekonyer. Con suerte, aparecerá un cálao; si no, al menos se escuchará su canto profundo resonando en el corazón del bosque. Por la noche, el espectáculo lo ponen miles de diminutas luces parpadeantes que rompen la enigmática oscuridad. Son luciérnagas macho exhibiéndose para atraer a una hembra.