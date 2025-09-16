Vive el presente en la isla de Hoy, la atractiva isla escocesa del Viejo Hombre

La geografía de Hoy se diferencia de la de otras islas orcadianas por su relieve abrupto, en el que encontramos los acantilados más pronunciados de todo el Reino Unido. Mientras las vecinas presentan colinas suaves y llanuras verdes, Hoy sorprende con elevaciones, turberas y acantilados que se precipitan al mar desde alturas considerables. El punto más alto, Ward Hill, se eleva 481 metros sobre el nivel del mar, ofreciendo vistas panorámicas que alcanzan, en días despejados, hasta la isla de Mainland y más allá.