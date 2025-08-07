Visitamos el pueblecito en la costa de Cornualles donde veraneaba Virginia Woolf: un faro que inspiró toda su trayectoria
Allí donde rompe el mar, nació una forma nueva de mirar el mundo.
Antes de que existieran las novelas de flujo de conciencia, antes de que la literatura inglesa fuese atravesada por el relámpago de su estilo, Virginia Woolf fue una niña que miraba el mar. La bahía de St. Ives, en Cornualles, era entonces su reino: la casa familiar de verano, llamada Talland House, se alzaba en una colina desde la que se veía el faro de Godrevy. Esa luz —intermitente, persistente— regresaría, años más tarde, convertida en símbolo, obsesión y estructura en Al faro (1927), su novela más autobiográfica.
Cada mañana en Cornualles era un descubrimiento: las algas como nervaduras, los charcos en la roca que brillaban como espejos cóncavos, los cambios del cielo, los juegos con sus hermanos. La costa no era un decorado, sino una forma de pensamiento: ritmo, profundidad, pausa. En ese paisaje de acantilados suaves y viento salobre aprendió a observar. Más tarde escribiría: “Los lugares permanecen en la mente mucho después de que las personas se han ido”.
Cuando murió su madre, Julia Stephen, Virginia tenía apenas trece años. Fue el primero de los duelos que marcarían su vida. Volver a Cornualles sin ella ya no era posible. Nunca volvió a Talland House, pero la llevó consigo siempre. La playa de Porthminster, las barcas, el sonido del oleaje: todo eso aparece, transfigurado, en su obra. El faro de Godrevy, que tantas veces contempló desde la ventana del dormitorio, se convierte en To the Lighthouse en un símbolo del deseo inalcanzable, del tiempo suspendido, de la persistencia de la memoria.
Cornualles fue su escuela sensorial. Le enseñó a mirar el mundo como quien nada entre capas de agua: lo visible, lo que se intuye, lo que se hunde. Allí descubrió que el tiempo no es lineal, sino líquido. Como la memoria. Como la escritura.
Hoy puede visitarse el faro de Godrevy. A lo lejos, sobre una isla de roca, sigue enviando su mensaje de luz. Es fácil imaginarla allí, de niña, recogiendo conchas. O más tarde, escribiendo de pie frente a una ventana, tratando de atrapar con palabras ese resplandor cambiante. “Pensé en el faro, en el sonido del mar, en el paso de las estaciones. Y todo eso se convirtió en forma”, dijo una vez. Es difícil saber dónde acaba la mujer y empieza el mar. O si alguna vez dejaron de ser cosas distintas.
Síguele la pista
Lo último