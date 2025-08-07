Visitamos el pueblecito en la costa de Cornualles donde veraneaba Virginia Woolf: un faro que inspiró toda su trayectoria

Cuando murió su madre, Julia Stephen, Virginia tenía apenas trece años. Fue el primero de los duelos que marcarían su vida. Volver a Cornualles sin ella ya no era posible. Nunca volvió a Talland House, pero la llevó consigo siempre. La playa de Porthminster, las barcas, el sonido del oleaje: todo eso aparece, transfigurado, en su obra. El faro de Godrevy, que tantas veces contempló desde la ventana del dormitorio, se convierte en To the Lighthouse en un símbolo del deseo inalcanzable, del tiempo suspendido, de la persistencia de la memoria.