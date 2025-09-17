Entre viñedos y trufas: el otoño más idílico se vive en la región suiza de Yverdon

La Région d’Yverdon-les-Bains, también conocida como le Nord Vaudois, condensa en un territorio compacto lo que muchos viajeros identifican como “la esencia de Suiza”: viñedos, senderos entre montañas y una gastronomía marcada por la trufa y los productos de proximidad. Situada entre el lago de Neuchâtel y las cumbres del Jura, este destino sorprende por su autenticidad y por la facilidad con la que se llega desde Ginebra o Zúrich. En otoño, la estación se tiñe de colores cálidos y se convierte en el momento ideal para descubrirla; la visita a la región se convierte en una experiencia única, capaz de alejarte de las preocupaciones rutinarias mientras te acerca a la naturaleza más auténtica.