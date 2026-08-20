Uno de los viajes en pareja más completos del mundo está en este pequeño país: volcanes, selva, playas salvajes y noches bajo las estrellas

Una mañana puede empezar caminando sobre antiguas coladas de lava frente al volcán Arenal y terminar con el vapor de unas aguas termales elevándose entre la vegetación. Otro día toca cruzar el bosque nuboso de Monteverde a varios metros del suelo, escuchar la selva desde un lodge junto al Pacuare o despertarse en la Península de Osa con guacamayos volando sobre los árboles.

Esa variedad convierte un viaje de novios a Costa Rica en una oportunidad para compartir experiencias muy diferentes en pocos días. La mañana puede empezar junto a un volcán, continuar entre puentes suspendidos o senderos de selva y dar paso, al final de la ruta, a varias noches frente al Pacífico. La clave está en combinar aventura, fauna y alojamientos especiales con tiempo suficiente para disfrutarlos juntos, sin llenar cada jornada de actividades.

El quetzal resplandeciente en Costa Rica habita principalmente en los bosques nubosos de alta montaña. Los mejores lugares para verlo son San Gerardo de Dota, el Parque Nacional Los Quetzales y la reserva de Monteverde. / Istock / Ondrej Prosicky

Arenal: caminar junto al volcán y terminar el día en unas termas rodeadas de selva

El perfil del Arenal empieza a aparecer mucho antes de llegar a La Fortuna, siempre que las nubes den permiso. A sus pies, los senderos atraviesan bosque y antiguas coladas de lava que recuerdan la intensa actividad que tuvo el volcán durante décadas. Una mañana puede dedicarse a caminar, cruzar puentes suspendidos o bajar hasta la cascada de La Fortuna.

Después llega uno de esos planes que funcionan especialmente bien en pareja: dejar las botas en el hotel y pasar la tarde entre piscinas termales, algunas escondidas entre jardines tropicales. Hay alojamientos que incorporan sus propias zonas de aguas termales y opciones de mayor privacidad. Combinar una mañana activa con una tarde de termas permite disfrutar del Arenal sin convertir cada jornada en una sucesión de excursiones.

Vistas del Volcán Arenal y Lago Arenal, Costa Rica / Istock

Pacuare: llegar al alojamiento haciendo rafting convierte el traslado en una aventura por la selva

Aquí el traslado empieza con casco, chaleco y remo. La balsa entra en el río Pacuare y la carretera desaparece: durante las siguientes horas se avanza entre rápidos, paredes cubiertas de vegetación y tramos en los que el agua se calma lo suficiente para mirar hacia arriba y descubrir la selva cerrándose sobre el cauce. En algunos puntos aparecen cascadas que caen directamente desde las laderas y, entre un rápido y otro, se escuchan aves y monos desde la orilla.

Al final del descenso espera el alojamiento, escondido entre la vegetación. Después de cambiarse de ropa, el resto de la tarde puede transcurrir caminando hasta una cascada, descansando en una terraza abierta a la selva o simplemente escuchando el río que unas horas antes servía como vía de entrada. Pacuare consigue algo poco habitual: convertir el camino hasta el hotel en una de las experiencias que más se recuerdan del viaje.

Río Pacuare, Costa Rica / Istock / Pavlo Sukharchuk

Monteverde: cruzar juntos el bosque nuboso a la altura de las copas de los árboles

La carretera gana altura y el paisaje cambia antes de llegar. Baja la temperatura, las nubes se quedan atrapadas entre las montañas y los troncos aparecen cubiertos de musgos y bromelias. Después, los puentes suspendidos permiten avanzar por encima del bosque y mirar hacia abajo, donde los senderos quedan casi ocultos bajo la vegetación.

Al caer la tarde, el bosque vuelve a cambiar. Un guía enciende la linterna y empieza a buscar movimiento entre hojas, ramas y troncos. Aparecen insectos, ranas y pequeños animales que durante el día pasan desapercibidos. Dormir en Monteverde permite descubrir dos bosques distintos: el que se recorre entre las nubes durante el día y el que despierta cuando cae la noche.

En el bosque nuboso de Monteverde, Costa Rica. / Istock / SimonDannhauer

Península de Osa: dormir en plena selva con Corcovado a las puertas del hotel

En Osa, despertarse temprano requiere poco esfuerzo. Primero empiezan las aves; después se escuchan monos entre las ramas y, cuando comienza la actividad en el lodge, la selva lleva horas despierta. Algunos alojamientos se encuentran en lugares remotos y llegar hasta ellos en avioneta o embarcación ya marca una diferencia respecto a otras etapas.

Desde allí se puede entrar con guía en el Parque Nacional Corcovado para buscar tapires, monos, coatíes y guacamayos rojos, o salir al Golfo Dulce para observar fauna marina. Aquí el lujo tiene mucho que ver con dormir rodeado de naturaleza y disponer de tiempo para explorarla con buenos guías. Es uno de los lugares que más personalidad puede aportar a una luna de miel por Costa Rica.

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El Pacífico: villas privadas, playas salvajes y una navegación al atardecer para bajar el ritmo

Después de volcanes, rafting y caminatas, merece la pena dejar varios días libres al final. Guanacaste y la Península de Papagayo ofrecen alojamientos especialmente adecuados para parejas, desde suites frente al océano hasta villas con piscina privada. Santa Teresa propone un ambiente diferente, con largas playas, surf y hoteles pequeños integrados entre vegetación.

El día puede empezar sin horarios, continuar en la playa y terminar embarcando para navegar al atardecer. Elegir la zona correcta depende de lo que se busque: Papagayo funciona mejor para quien prioriza servicio, privacidad y resorts; Santa Teresa encaja con parejas que prefieren un ambiente más relajado. Reservar al menos tres noches frente al Pacífico permite que el final del viaje tenga realmente espacio para descansar.

Las playas volcánicas aportan un paisaje singular al golfo de Papagayo. / Josep M. Palau Riberaygua

Río Celeste: caminar por la selva hasta encontrar una cascada de un azul casi imposible

El sendero entra en el Parque Nacional Volcán Tenorio rodeado de bosque tropical hasta que, entre los árboles, aparece una caída de agua de un azul intenso. No es un efecto creado para las fotografías: el característico color de Río Celeste está relacionado con un fenómeno óptico producido por partículas minerales presentes en el agua.

La visita continúa por senderos que permiten conocer otros puntos del sistema volcánico y entender el origen de ese color. Conviene ir preparado para barro y lluvia, habituales en esta zona, y saber que las precipitaciones intensas pueden modificar temporalmente el aspecto del río. Río Celeste introduce en el viaje una de esas imágenes que cuesta asociar con un paisaje real: una cascada azul rodeada por una pared de vegetación tropical.

Cascada en el Río Celeste / Istock

¿Dónde terminar una luna de miel en Costa Rica? Papagayo y Santa Teresa ofrecen dos experiencias muy diferentes

Después de varios días caminando junto al Arenal, cruzando el bosque de Monteverde o explorando la selva de Osa, las últimas noches pueden cambiar completamente de registro. Y aquí elegir bien importa. Península de Papagayo y Santa Teresa son dos buenas opciones para terminar un viaje de novios, aunque ofrecen formas muy distintas de vivir el Pacífico costarricense.

Papagayo encaja con parejas que buscan privacidad, hoteles de alta gama y varios días con pocos planes: villas con piscina, spa, pequeñas playas y salidas privadas en barco para navegar al atardecer. Santa Teresa tiene otro carácter. Sus largas playas atraen a surfistas, hay hoteles boutique entre la vegetación y el día puede alternar una clase de surf, un paseo por la playa y una cena en alguno de sus restaurantes. Elegir entre ambas depende del final que queráis para el viaje: más privacidad y servicio en Papagayo; un ambiente más informal, activo y conectado con la playa en Santa Teresa.

Isla Cabeza de Mono, en el golfo de Papagayo, donde una formación rocosa esculpida por el viento y las mareas recuerda el perfil de un simio. / Josep M. Palau Riberaygua

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Imaginar una luna de miel así es fácil; lo complicado suele ser darle forma. Decidir cuánto tiempo dedicar a la aventura y cuánto al descanso, qué zonas combinar, qué alojamientos merecen realmente la pena o cómo evitar demasiados traslados son algunas de las decisiones que pueden cambiar por completo el viaje. Contar con expertos que conocen el destino permite convertir esa idea inicial en un recorrido coherente y adaptado a cada pareja. Por eso, Club VIAJAR se ha unido con PANGEA para ayudarte a dar ese paso y empezar a viajar a tu manera.

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Un viaje a medida permite decidir dónde merece la pena apostar por un alojamiento especial, qué experiencias queréis compartir y qué ritmo tendrá cada etapa. Desde unas termas privadas frente al Arenal hasta un lodge rodeado de selva o las últimas noches en una villa frente al Pacífico, el itinerario se diseña pensando en cómo queréis vivir vuestro viaje de novios, con un equipo que acompaña antes, durante y después.

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