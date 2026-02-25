5 viajes legendarios que todo viajero debería hacer una vez en la vida: son el culmen de la belleza de nuestro mundo

De hecho, muchos de los sitios que se pueden visitar en Nueva Zelanda fueron escenarios de esta icónica trilogía. Para los más fans (como es mi caso), es imprescindible una escapada al mágico lugar de Hobbiton, donde sentirse como un Bolsón más. Pero volviendo a la naturaleza, algunos de los sitios que tienes que visitar sí o sí si alguna vez visitas Nueva Zelanda son el Parque Nacional de Tongariro, con sus cráteres volcánicos y lagos azules; la región de Coromandel, donde se encuentra la imponente Cathedral Cove (popular por su aparición en Las Crónicas de Narnia); o la población de Kaikoura, un popular centro turístico famoso por el avistamiento de cachalotes o lobos marinos.