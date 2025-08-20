6 viajes épicos que deberías hacer una vez en la vida: paisajes imposibles, culturas únicas y aventuras extremas

A más de 350 kilómetros de la costa de Yemen, Socotra es un lugar que parece sacado de una novela de ciencia ficción. Sus árboles de sangre de dragón, con copas en forma de paraguas, no crecen en ningún otro sitio del mundo. Las playas son vírgenes, las montañas esconden cuevas milenarias y la biodiversidad es tan única que la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad. Llegar no es fácil, pues solo hay vuelos limitados desde algunos aeropuertos del Golfo, pero precisamente eso la mantiene fuera de las rutas turísticas. Caminar por Socotra es sentirse en otro planeta, con un pie en África y otro en Arabia.