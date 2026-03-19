El viaje más fascinante del mundo sigue la antigua Ruta del té: te lleva por montañas sagradas, monasterios y culturas milenarias

Cuando pensamos en China solemos imaginar ciudades futuristas, la Gran Muralla o templos imperiales. Sin embargo, existe una ruta histórica que atraviesa algunos de los paisajes más remotos y espirituales del continente: la antigua Ruta del Té y los Caballos. Durante siglos, esta red de caminos conectó las regiones del sur de China con el Tíbet, transportando té, telas, caballos y mercancías a través de gargantas, montañas y pueblos aislados. Dentro de las diferentes opciones de viajes a China, recorrer este itinerario es una de las formas más profundas de entender la diversidad cultural del país y su vínculo con el mundo tibetano. ¿Te imaginas seguir los pasos de aquellas caravanas que atravesaban Asia entre montañas y monasterios?