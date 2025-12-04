Este viajero ha visitado casi todos los países del mundo, pero tan sólo hay uno al que siempre volvería: "Cada experiencia es increíble, te hacen sentir como uno más”
Son más de 70 las veces que este experimentado viajero ha visitado su país favorito del mundo.
Para aquellos que viajan a menudo, descubriendo rincones repletos de belleza repartidos alrededor del mundo, elegir un destino favorito no es una tarea fácil.
Cada país y territorio tiene su propia personalidad y belleza característica, rasgos que los hacen diferentes al resto: los hay más metropolitanos o rurales, cubiertos en su gran mayoría por espesa vegetación o con terrenos áridos, ricos en historia antigua o de fundación más moderna, …
La elección se hace más sencilla cuando los países que hemos visitado no son demasiados, pues el abanico de opciones es menor; pero para aquellos que han viajado a la gran mayoría de países, la elección puede ser mucho más difícil.
Este no es el caso de Drew Binsky, el estadounidense que ha visitado todos los países del mundo, y que comparte sus aventuras alrededor del globo con sus más de 6 millones de suscriptores en su canal de YouTube.
Una y otra vez
Hace unos años, Binsky publicó su top 10 de países, entre los que se encontraban Turquía, Venezuela, Namibia o Irán. Pero ninguno de estos fue el número uno. Para este viajero, el mejor país del mundo es Filipinas, un destino al que ha ido en más de 75 ocasiones desde su primera visita en 2014.
Son infinitas las experiencias de Binsky ha vivido en este país insular del sudeste asiático: ha pescado con arpón junto con una de las tribus indígenas del país, ha degustado algunos de los platos más bizarros del mundo, e incluso se ha hecho un tatuaje con una mujer de 107 años. “Cada experiencia en Filipinas es increíble”, declaraba en un vídeo de más de dos horas que le dedicó al país.
“No es solo por la naturaleza deslumbrante, la fauna y paisajes del lugar”, decía Binsky -son más de 7.500 las islas que conforman este país, muchas de ellas prácticamente vírgenes-, “es por sus gentes. Desde el momento en que pisas el país te hacen sentir como uno más.”
Aventuras infinitas
Algunas de las islas favoritas de este viajero son Siargao, Bohol y, como no, Luzón, isla donde se encuentra la ciudad de Manila. Binsky destaca también la belleza deslumbrante de la islas de Siquijor y Romblon, la isla de Batanes -que a Binsky le recuerda un poco a Nueva Zelanda-, así como Mindanao, donde se encuentra la ecléctica ciudad de Zamboanga.
Es en la isla de Bohol donde se erigen las llamadas Colinas de Chocolate, un conjunto de más de mil colinas de forma cónica cuya altura ronda los 50 metros, y que en los meses de invierno se tiñen de marrón, lo que hace que parezca un gran mar de bombones de chocolate.
Binsky destaca también las gran cantidad de cascadas y cataratas que hay repartidas a lo largo y ancho del país, todas de una belleza excepcional: algunas de estas son las Kawasan Falls, las Tumalog, o las Lugnason Falls. Aparte, Filipinas cuenta con cantidad de volcanes, 20 de los cuales están catalogados como activos, y los cuales crean paisajes de película.
Experiencias personales
Si hay algo de Filipinas que realmente ha enamorado a Binsky es su gastronomía. Plato emblemático de la cultura filipina, el sinigang es una especie de estofado de carne (generalmente cerdo o pescado) característico por su sabor agrio, el cual se obtiene a través de frutas diversas como el kamias y el tamarindo.
Para un toque dulce, el halo-halo es postre tradicional elaborado a partir de ingredientes refrescantes, perfecto para combatir el calor.
Filipinas es un país muy asequible a nivel económico, perfecto para todos los bolsillos. Los vuelos domésticos, por ejemplo, rondan los 20€, y se puede comer por menos de 5€. A pesar de esto, si nos trasladamos a determinados distritos de Manila, como Makati o Taguig, los precios pueden subir.
Además de ser una sociedad tremendamente hospitalaria, tal y como destaca Binsky, gran parte de la población de Filipinas habla inglés, por lo que la comunicación a la hora de descubrir su entorno tampoco es un problema.
