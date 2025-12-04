Este viajero ha visitado casi todos los países del mundo, pero tan sólo hay uno al que siempre volvería: "Cada experiencia es increíble, te hacen sentir como uno más”

Son infinitas las experiencias de Binsky ha vivido en este país insular del sudeste asiático: ha pescado con arpón junto con una de las tribus indígenas del país, ha degustado algunos de los platos más bizarros del mundo, e incluso se ha hecho un tatuaje con una mujer de 107 años. “Cada experiencia en Filipinas es increíble”, declaraba en un vídeo de más de dos horas que le dedicó al país.