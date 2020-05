Apunta, para cuando vuelvas a Irlanda: castillos que son visita obligada

A cualquiera de nosotros le encantaría pasar el confinamiento en cualquiera de estas fortalezas. Seis impresionantes castillos que no podemos perdernos en una futura visita a Irlanda.

Castillo de Dunluce, Condado de Antrim

Las extensas ruinas del castillo medieval asentadas en el borde de un acantilado son todo lo que queda de la fortaleza que alguna vez fue la sede de los condes de Antrim. Este impresionante castillo fue hogar de luchas y traiciones durante siglos, y se dice que inspiró a CS Lewis para crear Cair Paravel, la capital de Narnia, país ficticio que da nombre a la serie de novelas Las Crónicas de Narnia. En este castillo es posible que tengamos que compartir espacio con banshees (criaturas fantasmagóricas del folclore irlandés) que se dice que rondan por sus ruinas.

Castillo de Glenarm, Condado de Antrim

Desde 1636, el castillo de Glenarm ha sido un punto destacado de interés a lo largo de la espectacular Ruta Costera de la Calzada en Irlanda del Norte. En su interior podremos relajarnos en su salón suntuosamente decorado mientras miramos retratos que datan de principios del siglo XVII. También podremos pasear por su deslumbrante jardín amurallado y luego terminar el día con un sueño reparador en una cama con dosel que data del año 1754.

Castillo de Tullynally, Condado de Westmeath

Este castillo tiene vistas al lago donde los legendarios niños de Lir nadaron cuando se convirtieron en cisnes, según cuenta una de las más famosas leyendas de la mitología irlandesa. Tullynally es un hermoso castillo de estilo gótico con más de 120 habitaciones, incluido un magnífico Gran Salón y grandes espacios donde perdernos durante horas. En el exterior, sus terrenos incluyen una gruta, un jardín de flores amurallado, dos lagos ornamentales, e incluso un sorprendente prado en el que podemos observar llamas.

Castillo de Birr, condado de Offaly

Tanto sus interiores como exteriores muestran esplendor y majestuosidad. Las opulentas habitaciones del castillo de Birrse suman a un comedor victoriano y un salón gótico octogonal. Los jardines son algunos de los más impresionantes de Irlanda con flores exóticas, cascadas y lagos, y en el terreno se encuentra el fascinante telescopio Leviatán, que fue en su día fue conocido por ser el más grande del mundo.

Castillo de Blackrock Condado de Cork

Originalmente construido para proteger el puerto de Cork, el imponente Castillo de Blackrock, con sus torres y torretas, es hoy el hogar del centro de investigación astronómica del Cork Institute of Technology. El castillo ofrece espléndidas vistas sobre el agua y uno de sus mayores atractivos es la premiada exposición interactiva sobre Astronomía que alberga en su interior: “Cosmos at the Castle”.

Castillo de Ballynahinch, Condado de Galway

Este castillo de cuento de hadas con el hermoso telón de fondo de la cordillera “Twelve Bens” de Connemara ha sido hogar de algunas de las figuras más temidas de la historia irlandesa: entre ellas la reina pirata Grace O'Malley, y el feroz clan O'Flaherty'. Hoy en día, los extensos terrenos proporcionan un área ideal para caminar durante horas, y su gran chimenea nos invita a pasar la noche junto a su fuego recordando las increíbles historias que albergó en el pasado.