Si solo puedes hacer un viaje en tu vida, que sea este: rascacielos de vértigo, museos referencia mundial y los barrios que aparecen en tus series favoritas

Nueva York es una ciudad que puedes no haber pisado nunca, pero conoces a la perfección. El Empire State Building, Central Park, Times Square, la Estatua de la Libertad y el puente de Brooklyn forman parte de un imaginario construido por películas, series y fotografías.

Sin embargo, viajar a Nueva Yorktambién significa alejarse de esas imágenes para recorrer los barrios de Queens, entrar en un deli del Lower East Side, asistir a un musical de Broadway o descubrir cómo cambia Manhattan cuando se observa desde el otro lado del río. No temas: también nos haremos fotos frente al edificio de Friends, que en este viaje hay tiempo para todo.

Los taxis amarilloso de Nueva York son uno de sus símbolos internacionales / Unsplash / Fabien Bazanegue

¿Dónde está Nueva York y cómo se distribuye la ciudad?

Nueva York está formada por cinco distritos: Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island. Aunque Manhattan concentra buena parte de los iconos, limitar el recorrido a sus avenidas deja fuera barrios, comunidades y paisajes urbanos que explican la verdadera dimensión de la ciudad.

Midtown reúne Times Square, el Empire State Building, la Quinta Avenida y el Rockefeller Center; el sur de Manhattan conduce hasta el distrito financiero y el puerto. Brooklyn amplía la ciudad al otro lado de sus puentes, Queens muestra su diversidad cultural, Harlem conserva una identidad ligada a la música y el Bronx ocupa un lugar fundamental en la historia del hip hop. Las distancias obligan a organizar cada jornada por zonas para no pasar buena parte del viaje dentro del metro.

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Qué ver en Nueva York: Central Park, la Estatua de la Libertad y sus grandes miradores

Manhattan suele ser el punto de partida de una primera visita. Times Square concentra pantallas, teatros y multitudes; la Quinta Avenida enlaza tiendas, edificios históricos y la catedral de San Patricio; y la Grand Central Terminal convierte una estación ferroviaria en una de las grandes piezas arquitectónicas de la ciudad. Muy cerca, el Rockefeller Center permite ascender hasta Top of the Rock.

Para disfrutar del skyline hay multitud de miradores (no en vano estamos en la ciudad de los rascacielos). El Empire State Building ofrece la postal clásica; Top of the Rock permite contemplar el propio Empire State y la extensión de Central Park; Edge se asoma sobre el oeste de Manhattan y Summit One Vanderbilt combina las vistas con cristales y reflejos. En lugar de acumularlos, conviene escoger uno para observar cómo cambia la ciudad desde las alturas. Pero, ojo, reserva con tiempo: muchos de ellos requieren sacar entrada con antelación.

Vistas de Nueva York y el Central Park / Unsplash / Jermaine EE

Después de los rascacielos, Central Park introduce lagos, senderos, puentes y grandes praderas en medio de Manhattan. Bethesda Terrace y Sheep Meadow son dos de sus espacios más reconocibles.

La Estatua de la Libertad y Ellis Island completan el mapa de los grandes símbolos imprescindibles. Ambas hablan de la llegada de millones de migrantes y de la construcción de la identidad neoyorquina.

La Estatua de la Libertad, símbolo de la tierra prometida para décadas de inmigrantes / Unsplash / Fernando Strabuli

¿Cuáles son los barrios imprescindibles de Nueva York?

El sur de Manhattan cambia de carácter en apenas unas calles. SoHo conserva edificios de hierro fundido, galerías y calles adoquinadas; Greenwich Village y West Village sustituyen los rascacielos por casas bajas, cafeterías y librerías; y el Lower East Side mantiene una historia estrechamente ligada a la inmigración y a los comercios que fueron ocupando el barrio.

Cruzar el puente de Brooklyn permite descubrir DUMBO, Brooklyn Heights y Williamsburg, tres formas distintas de mirar Manhattan desde la otra orilla. Para ampliar aún más el recorrido, Queens muestra la diversidad cultural de la ciudad a través de barrios como Jackson Heights y Flushing, mientras que Harlem y el Bronx conservan una identidad vinculada a la música, la cultura afroamericana y el nacimiento del hip hop, pero no se recomienda visitarlos sin compañía de alguien que conozca la zona.

La Gran Manzana, la ciudad de Nueva York / Unsplash / Denys Nevozhai

¿Qué museos y planes culturales merece la pena reservar?

La oferta cultural de Nueva York obliga a elegir según el tiempo y los intereses. El Metropolitan Museum of Art reúne arte egipcio, escultura clásica, pintura europea y colecciones estadounidenses; el MoMA concentra obras fundamentales del arte moderno y contemporáneo; y el Guggenheim interesa tanto por su colección como por el edificio en espiral diseñado por Frank Lloyd Wright.

El Museo de Historia Natural resulta especialmente recomendable para familias y viajeros interesados en fósiles, minerales y biodiversidad. Broadway añade las artes escénicas al recorrido, aunque, si quieres disfrutar de un musical, necesitarás reservarlo con bastante margen.

El puente de Brooklyn, parada imprescindible en Nueva York / Unsplash / Clay Banks

¿Qué comer en Nueva York?

La comida neoyorquina explica la historia migratoria de sus barrios. En el Lower East Side, los delis judíos todavía siguen ofreciendo clásicos como el bocadillo de pastrami y el bagel con salmón ahumado y queso crema. Katz’s Delicatessen y Russ & Daughters son dos de sus referencias más conocidas.

La pizza por porciones, fina y pensada para comer sobre la marcha, forma parte del ritmo cotidiano de la ciudad. También caben una hamburguesa clásica, un brunch en el Village, los restaurantes asiáticos de Queens y el cheesecake, un recorrido gastronómico que cambia casi tanto como los barrios.

El skyline de Nueva York es impresionante / Unsplash / Todd Quackenbush

Cómo organizar un viaje a Nueva York

Organizar un viaje a Nueva York por cuenta propia exige coordinar vuelos, alojamiento y traslados, pero la verdadera dificultad aparece al intentar ordenar una ciudad casi inabarcable. Hay que distribuir las visitas entre cinco distritos, reservar con antelación miradores, museos o espectáculos, calcular los desplazamientos en metro y decidir qué resulta realmente posible ver durante los días disponibles. También conviene contratar un seguro médico amplio, dado el elevado coste de la sanidad estadounidense, y planificar los visados. Este tipo de dificultades hacen que sea más que recomendable reservar el viaje con ayuda.

Club VIAJAR se ha unido con PANGEA para que, partiendo de la inspiración de los expertos de VIAJAR, puedas organizar viajes a tu medida con la atención excepcional de los asesores de PANGEA. Una ruta por los iconos de Manhattan puede combinarse con los barrios de Brooklyn, Queens, Harlem o el Bronx, grandes museos, musicales y experiencias gastronómicas, pero el itinerario final depende solo de ti. A través de la colaboración, los embajadores de PANGEA crearán un recorrido personalizado en función de tus intereses, tu presupuesto y tu disponibilidad.

Además y solo durante septiembre, hay disponible una oferta de viaje a Nueva York desde 1.454 euros durante 7 días. La propuesta incluye vuelos internacionales, tasas aéreas, alojamiento, traslados entre el aeropuerto y el hotel con asistencia de habla española, seguro básico de viaje y asistencia durante las 24 horas.

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Pasear por Nueva York es como recorrer un escenario cinematográfico / Unsplash / Jason Briscoe

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