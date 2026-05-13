En este país puedes revivir en primera persona la Ruta de la Seda: madrasas, minaretes y desiertos que explican la identidad uzbeka

Uzbekistán conserva una de las huellas más poderosas de la Ruta de la Seda en Asia Central. En un viaje a Uzbekistán, el viajero encuentra cúpulas azules, madrasas monumentales, bazares llenos de vida y una cultura que ha hecho de la hospitalidad una seña de identidad.

La historia está muy presente, aunque nunca queda detenida. Cada ciudad, cada plato y cada gesto cotidiano hablan de un territorio que fue cruce de comerciantes, sabios, artesanos y caravanas durante siglos.

Uzbekistán, leyendas de seda. / Gonzalo Azumendi

Qué tiene de fascinante Uzbekistán y por qué sigue sorprendiendo a quienes lo recorren

Lo fascinante está en su mezcla de memoria y rutina. Los grandes monumentos no funcionan como decorado: siguen integrados en ciudades donde se compra pan, se conversa en torno al té y se camina entre patios, minaretes y mercados.

Para el viajero actual, el país suma otra sorpresa: resulta más cómodo y sereno de lo que muchos imaginan. Las conexiones entre ciudades han mejorado, los principales núcleos históricos se recorren con facilidad y el ambiente transmite una tranquilidad poco habitual en destinos con tanta carga patrimonial.

¿La clave? Mantiene su carácter sin convertirse en una postal plana.

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Samarcanda, Bujará y Jiva: tres ciudades donde la historia sigue viva

Samarcanda concentra el gran icono visual del país. La plaza del Registán, con sus tres madrasas cubiertas de azulejos, resume la ambición artística de la época timúrida. Cerca de allí, la mezquita Bibi-Khanum y el conjunto de Shah-i-Zinda muestran hasta qué punto la arquitectura podía expresar poder, fe y belleza.

En Bujará, el ritmo cambia. Su casco histórico invita a caminar despacio entre madrasas, cúpulas comerciales y patios interiores. El minarete Kalon, la fortaleza Ark y los bazares abovedados recuerdan su papel como centro espiritual e intelectual de Asia Central.

Jiva, encerrada tras las murallas de Itchan Kala, ofrece una imagen casi intacta de la ciudad caravanera. Calles de adobe, mezquitas y torres acercan el pasado de una forma casi física.

Ciudad de Samarcanda, en Uzbekistán. / Istock / Alexander Hafemann

Cómo la Ruta de la Seda cambió para siempre la identidad uzbeka

La Ruta de la Seda dejó en esta tierra mucho más que arquitectura. Durante siglos, por sus caminos circularon mercancías, religiones, lenguas, técnicas artesanales e ideas científicas. De ese movimiento nació una identidad abierta, práctica y profundamente orgullosa de sus raíces.

Esa mezcla aparece en los mosaicos, en la cerámica, en los tejidos y en la importancia de los bazares como espacios de encuentro. El suzani, bordado tradicional uzbeko, lo resume muy bien: motivos florales y solares que conectan influencias persas, nómadas y centroasiáticas.

Esta riqueza cultural encaja con el espíritu de Club VIAJAR y PANGEA: mirar los destinos con contexto, curiosidad y respeto por lo que los hace únicos.

Los mosaicos de Uzbekistán son puro amor / Istock / Konstik

El desierto de Kyzylkum y los paisajes que muestran el otro lado de Uzbekistán

Fuera de las ciudades monumentales aparece otro paisaje: abierto, seco y silencioso. El desierto de Kyzylkum, cuyo nombre significa “arena roja”, ocupa una enorme extensión entre los ríos Amu Daria y Sir Daria.

Dunas, llanuras arcillosas, montañas aisladas y especies adaptadas a condiciones extremas componen un territorio mucho más rico de lo que sugiere una primera mirada. Aquí todo depende del agua, de la orientación y de una relación muy precisa con el entorno.

Dormir en una yurta, mirar un cielo limpio de luces o acercarse a las antiguas fortalezas del desierto revela la dureza y la belleza de esta parte del país. ¿No cambia la mirada cuando el paisaje también cuenta la historia?

Kyzyl Kum / helovi / ISTOCK

Tradiciones, sabores y hospitalidad: cómo se entiende la vida en Uzbekistán

En la cultura uzbeka, la mesa, el respeto a los mayores y la bienvenida al invitado ocupan un lugar central. La hospitalidad, conocida como mehmon-navozlik, marca buena parte de las relaciones cotidianas.

El té acompaña muchas conversaciones. Se sirve con calma, junto a pan tradicional, frutos secos o dulces. Ese pan tiene un fuerte valor simbólico: se trata con cuidado y nunca se desperdicia.

En la cocina destaca el plov, preparado con arroz, zanahoria, carne, especias y, en muchas ocasiones, ajo o garbanzos. Es un plato de celebración, de comunidad y de reunión. A su lado aparecen los samsa, horneados en tandoor, y la shurpa, un caldo contundente muy presente en la mesa familiar.

Dishes of Uzbek cuisine. / Istock / ALICE KOROLEVICH

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La Ruta de la Seda permanece en sus ciudades, en sus desiertos y en la manera de recibir a quien llega. El país deja esa certeza poco a poco: su identidad sigue viva en los gestos diarios, en los mercados y en el orgullo tranquilo de sus tradiciones.

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