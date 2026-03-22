El viaje en tren más largo del mundo: dura 21 días, atraviesa 13 países y va del Algarve portugués hasta Singapur

Uno de los tramos que define este viaje es el paso por Rusia a través del Ferrocarril Transiberiano. Este recorrido conecta Moscú con Vladivostok a lo largo de más de 9.000 kilómetros y, por sí solo, ya supone varios días de viaje. Lo dicho: no es un viaje para todo el mundo, pero sí una experiencia inolvidable para cualquiera que la pruebe.