El viaje en tren más bonito del mundo cuesta solo 35 euros: una ruta nocturna bajo auroras boreales que cruza el Círculo Polar Ártico

Las posibilidades de ver auroras aumentan cuanto más de noche es (las horas de sol en invierno son prácticamente inexistentes en este lado del planeta) y cuanto mayor es el tiempo de observación, tan sencillo como eso. Por eso precisamente se trata de un tren nocturno, porque las auroras son un fenómeno que se produce por los vientos solares y que solo pueden verse, con suerte, cuando la oscuridad es total.