El viaje en tren más bonito del mundo cuesta solo 35 euros: una ruta nocturna bajo auroras boreales que cruza el Círculo Polar Ártico
Por si estás buscando una excusa barata para viajar hasta la Laponia finlandesa este invierno.
Quienes las han visto lo saben: las auroras boreales son uno de los fenómenos meteorológicos más mágicos e increíbles que se pueden apreciar a simple vista. Quizá por eso son tan difíciles y caras de ver, dicho en el sentido más explícito posible.
Y si hay un lugar idóneo para intentar cazarlas, es el norte de Europa. Los países escandinavos son el destino perfecto y, más exactamente, las regiones situadas más al norte, en Laponia, justo encima del Círculo Polar Ártico. En ese punto estratégico donde coinciden las fronteras de sus tres países: Noruega, Finlandia y Suecia.
Moverse por los tres en busca de las auroras puede ser un sueño, pero (siendo honestos) quizá también demasiado costoso. Y eso en Finlandia lo saben. Por eso han puesto en marcha un tren nocturno que conecta Helsinki, en el sur, con el norte del país.
Un viaje nocturno durante unas 15 horas de viaje
Se trata de una ruta en tren que tarda unas 15 horas en realizar todo el trayecto. Si se tratara de otro tipo de desplazamiento este tiempo nos parecería excesivo, pero teniendo en cuenta que en este viaje lo importante es lo que sucede por el camino, puede que se quede corto.
Las posibilidades de ver auroras aumentan cuanto más de noche es (las horas de sol en invierno son prácticamente inexistentes en este lado del planeta) y cuanto mayor es el tiempo de observación, tan sencillo como eso. Por eso precisamente se trata de un tren nocturno, porque las auroras son un fenómeno que se produce por los vientos solares y que solo pueden verse, con suerte, cuando la oscuridad es total.
La ruta en tren más bonita para hacer en Finlandia
La ruta para ver las auroras boreales comienza en la capital, Helsinki, a orillas del mar Báltico. De ahí sale este tren que, por razones obvias, solo viaja por la noche; en caso de que alguien decida echar una cabezadita se perderá el paisaje finlandés por la ventanilla y la posibilidad de cazar alguna aurora antes de llegar a la última parada: Kolari (en la frontera son Suecia) o Kemijärvi (en el interior de Finlandia).
Si eso sucede, siempre puede conformarse con el premio de consolación que está justo una parada antes de llegar al final del camino: la casa de Papá Noel, el de verdad. Porque el Santa Claus Express, que así se llama este tren, hace una parada en Rovaniemi, el pueblo original de Santa Claus y donde tiene su residencia habitual.
Cuánto cuesta el tren de las auroras y Papá Noel
El Santa Claus Express tiene un precio más que barato, sobre todo si se elige asiento, cuyo precio oscila desde los 5 hasta los 32,70 euros. Las cabinas con cama doble, una de las opciones más aconsejables, cuestan entre 39 y 150 euros; y por muy poquito más, entre 39 y 160 euros, cabina con cama doble y baño privado.
Síguele la pista
Lo último