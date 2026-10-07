El viaje en tren de 7 horas que atraviesa los paisajes más salvajes del norte de Europa: pasa por fiordos, glaciares y la estación más alta de Escandinavia

"Se llega en tren, en bici o andando", la señal lo deja claro, por allí no pasan coches, ni se les espera, puesto que a esta estación de Noruega no llega ninguna carretera y solo espera un andén, un hotel pegado a las vías, y la nieve que, hasta junio, aguanta hasta el próximo invierno.

Sin embargo, lejos de parecer abandonado, el tren pasa recurrentemente cada día, única solución viable a una inmensa planicie que, si o sí, debía salvarse: entre las dos ciudades más grandes del país se extiende una meseta pelada que, a base de pendiente, hoy conecta esta vía ferroviaria, subiendo más de mil metros en apenas cien kilómetros. Es el Bergensbanen, y desde 1909 une en un trayecto de siete horas las ciudades de Bergen y Oslo.

Adriana Fernández

Un viaje inolvidable

Lo primero que hace es esconderse. Durante casi ocho kilómetros de túnel el tren se hunde bajo el monte Ulriken y, al salir, saluda la región de Arna. Desde ahí la vía sigue el trazo del agua, y los brazos de fiordo que se cuelan tierra adentro, que acompañan al viajero hasta Dale, donde vuelve a meterse en la roca por el túnel de Trollkona, durante otros ocho kilómetros, antes de avistar los lagos que anuncian la llegada a Voss.

El tren más impresionante de Noruega / Bergen Railway at Ustaoset: Øivind Haug / Vy

Tras él, el valle de Raundalen sube hasta Myrdal y los árboles se van quedando abajo mientras, sobre ellos, empieza la Hardangervidda, integrado en el Parque nacional en Ullensvang.

Pero la vista más impresionante llega con la visión del Hardangerjøkulen, un casquete glaciar que cubre la montaña por completo con 64 kilómetros de hielo. En Noruega, sin embargo, no sorprende, es el sexto del país. Su lengua más grande, Rembesdalskåka, lleva midiéndose desde 1917, y un estudio calculó que el casquete ha perdido el 37% de su superficie desde la Pequeña Edad de Hielo.

Es el viaje en tren más impresionante de Noruega. / isit Bergen / Casper Steinsland - visitBergen.com

Finse, 1.222 metros y ninguna carretera

Y después de la primera parte de esta odisea bajo cero, llegamos por fin a Finse, a 1.222 metros, la estación más alta de toda la red, y aquella que presentábamos al principio. Siendo honestos, la estación en sí no registra el punto más alto, este espera un poco más atrás, a 1.237 metros, pero no es perceptible, puesto que se pasa en el interior de un túnel.

Planifica tu escapada Antes de decidirte, recuerda que, en caso de que cancelen el tren no hay autobús que te recoja, puesto que no hay carreteras, y dada la altura y situación geográfica puede nevar en cualquier momento, por lo que el abrigo se hará imprescindible.

El hotel Finse 1222 espera, recordemos, en la vía, y en la estación adyacente, un pequeño museo dedicado a los obreros que construyeron la línea. Además, dependiendo de la época en la que viajes, se ofrece la posibilidad de alquilar bicicletas para recorrer la Rallarvegen y la vieja pista de los constructores, además de poder acercarte dando un paseo hacia el glaciar.

Es el viaje en tren más impresionante de Noruega. / Bergen Railway at Ustaoset: Øivind Haug / Vy

Desvíos clave, y la llegada

El tren abandona la meseta en Haugastøl y se encuentra con Geilo y el valle de Hallingdal, donde reaparecen los bosques y el paisaje suave y tupido hasta llegar a las afueras de Oslo.

Si buscas continuar la aventura, el desvío de Myrdal es la opción perfecta, donde podrás hacer un transbordo para tomar el Flåmsbana, uno de los trenes panorámicos más famosos del mundo, a través de montañas empinadas hasta llegar al pueblo de Flåm, al borde de un fiordo a los pies de la entrada del mar. Este es un punto clave, puesto que desde su muelle parten embarcaciones para navegar por el Nærøyfjord, un impresionante fiordo declarado Patrimonio de la Humanidad.

El toque gastro

Aquí los clásicos se reconocen en la sopa de pescado con nata, la bergensk fiskesuppe, que podrás probar en el mercado del puerto, mientras que en otras regiones como Voss, el clásico es el smalahove, basicamente cabeza de cordero ahumada.