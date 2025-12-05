Hacer un safari en la jungla y terminar en una isla de arena blanca y agua turquesa: este itinerario lo tiene todo

En la visita al país también hay espacio para la naturaleza: desde la preservada, como la que se encuentra en el Royal Botanical Garden de Peradeniya, con 60 hectáreas y 4000 especies de plantas; la del orfanato de elefantes de Pinnawala; o la de los balcones de la plantación de té de Nuwara Eliya; hasta la que aún tiene un aroma salvaje, que descubrimos en el Parque Nacional de Yala. Aquí leopardos, jabalíes, cocordilos, elefantes, hipopótamos y aves esperan que los descubramos durante un safari.