La ruta del vino más fascinante de Sudamérica recorre montañas, viñedos y pueblos tranquilos donde todavía se respira autenticidad

Hay viajes que se recuerdan por lo que se ve y otros por lo que se prueba. Esta ruta pertenece a las dos categorías. Mendoza concentra la mayor parte de la producción vitivinícola del país y es la base natural para empezar, pero el viaje gana dimensión cuando se entiende que no todo sabe ni se vive igual: cambian los paisajes, las altitudes, las bodegas y hasta la forma de sentarse a la mesa.

Descubrir Argentina a través de sus vinos es también recorrer escenarios muy distintos entre sí. Para quienes buscan viajar a Argentina y descubrir la ruta del vino entre bodegas, gastronomía y paisajes andinos, el itinerario puede empezar entre viñedos y cordillera en Mendoza, subir hasta Cafayate para cambiar de registro con los vinos de altura y terminar en Patagonia, donde el paisaje se abre y el vino se vuelve más fresco.

La Ruta del Vino en Argentina recorre principalmente la zona andina, destacando Mendoza, Salta/Tucumán y San Juan, ofreciendo catas en bodegas, gastronomía y paisajes de montaña. / Istock / patrickds

"Una buena ruta del vino no se construye acumulando bodegas, sino equilibrando bien las etapas", explica Gisela Durán, embajadora de Argentina en PANGEA. Mendoza, Valle de Uco, Cafayate y Patagonia funcionan especialmente bien cuando cada parada aporta algo distinto: una comida entre viñas, una carretera escénica, un hotel donde quedarse más tiempo o una región donde el vino cambia claramente de estilo.

Mendoza: el lugar donde la ruta del vino empieza de verdad

Mendoza es la gran puerta de entrada y la región vitivinícola más reconocible del país. Luján de Cuyo, Maipú y Valle de Uco permiten moverse entre perfiles muy distintos en pocos días: bodegas históricas, proyectos más contemporáneos y restaurantes de alto nivel frente a los Andes. Argentina’s official tourism board destaca precisamente estas zonas como las más representativas de la experiencia enológica mendocina.

Mendoza es el corazón vitivinícola de Argentina, produciendo más del 70% de los vinos del país / Istock / Edsel Querini

Aquí lo importante es cómo se disfruta cada parada. En Mendoza puedes hacer una ruta en bicicleta entre bodegas en Maipú, almorzar en una terraza con vistas a la cordillera o reservar una comida larga con maridaje en una bodega de Luján de Cuyo. Algunas de las experiencias más valoradas del país se concentran aquí, donde la gastronomía ya forma parte inseparable del viaje entre viñedos.

Valle de Uco: vinos de altura y bodegas para quedarse más tiempo

Si hay una zona que explica la evolución del vino argentino, esa es el Valle de Uco. Paraje Altamira, Los Chacayes o Gualtallary han convertido esta región en uno de los grandes polos del vino premium, con bodegas que han ganado peso internacional tanto por sus vinos como por su arquitectura y sus restaurantes. Zuccardi Valle de Uco y Salentein aparecen con frecuencia entre las referencias más destacadas del destino.

El Valle de Uco se ha convertido en el epicentro de los vinos de alta gama en Argentina / Istock / Edsel Querini

Lo mejor del Valle de Uco es que invita a bajar el ritmo. No se trata solo de llegar, catar e irse, sino de pasear entre viñedos, alargar la sobremesa y mirar cómo cambia la luz sobre la montaña. Desde Club VIAJAR y PANGEA recomiendan dedicar al menos una noche a esta zona porque es ahí donde la ruta gana profundidad: desayunar con los Andes al fondo o cenar en una bodega después de una cata cambia por completo la experiencia del viaje.

¿Quieres viajar a Argentina? Diseñamos tu viaje a medida / PANGEA The Travel Store

Cafayate: cuando el vino cambia al ritmo del desierto

En el norte, Cafayate introduce otro paisaje y otra manera de entender la ruta. El viaje hasta allí ya tiene fuerza propia: la Quebrada de las Conchas, con sus formaciones rojizas y sus curvas entre paredones, prepara muy bien el cambio de escenario. Una vez en Cafayate, el viñedo aparece en un contexto mucho más árido y luminoso, en pleno corazón de los Valles Calchaquíes.

Cafayate, en Salta, Argentina, es el corazón de los vinos de altura (1.500-3.000 msnm) / Istock / Cristian Martin

Aquí el gran protagonista es el Torrontés, y eso también cambia la experiencia. Las catas se hacen en un paisaje seco, de altura, con cielos amplios y una luz muy distinta a la mendocina, marcada además por los más de 300 días de sol al año en Cafayate. Ese contraste es uno de los grandes aciertos de la ruta: no solo cambian las uvas, cambian la atmósfera, la cocina y la sensación del viaje. Un lugar donde el vino se entiende casi siempre con el paisaje delante.

Patagonia: una ruta del vino más tranquila y menos obvia

Patagonia aporta una cara menos conocida del vino argentino y, precisamente por eso, una de las más interesantes. En regiones como Neuquén o Río Negro, los viñedos aparecen entre mesetas, horizontes abiertos y una luz mucho más limpia. El tono del viaje cambia: hay menos monumentalidad andina inmediata y más sensación de espacio, calma y descubrimiento.

Navegando por el lago Frías desde Puerto Alegre hasta Puerto Frías, provincia de Río Negro, Patagonia, Argentina. / Istock / 2228659952

Desde Club VIAJAR y PANGEA recomiendan incluir Patagonia cuando se quiere ampliar la ruta y salir del recorrido más clásico. Aquí los almuerzos entre viñedos tienen otro tempo, las bodegas suelen estar menos transitadas y el paisaje acompaña de una forma más silenciosa. Es una etapa que funciona muy bien para quienes buscan un final de viaje más pausado, con vinos frescos y una gastronomía muy ligada al sur.

Dormir entre viñedos: cuando el alojamiento también forma parte de la experiencia

En una ruta así, elegir bien dónde dormir cambia por completo la experiencia. En zonas como Luján de Cuyo o el Valle de Uco, muchas bodegas han desarrollado pequeños hoteles y wine lodges integrados en el viñedo, donde la estancia va mucho más allá de la habitación. Aquí es habitual llegar por la tarde, pasear entre las cepas antes de la cena y terminar el día con una copa de vino frente a la cordillera iluminada al atardecer.

Luján de Cuyo es conocida como la "Tierra del Malbec" y ofrece paisajes icónicos que combinan viñedos interminables con la cordillera de los Andes como telón de fondo / Istock / Edsel Querini

En el Valle de Uco, por ejemplo, puedes despertarte con vistas directas a los Andes, desayunar en terrazas abiertas al viñedo y enlazar sin desplazamientos una cata, un almuerzo gastronómico y una cena en la propia bodega. Esa continuidad hace que el viaje tenga otro ritmo: no hay prisa por irse, porque todo ocurre en el mismo lugar.

Haz realidad los viajes que siempre has leído en VIAJAR

Pensar en un viaje así invita a imaginar bodegas, paisajes y sobremesas largas, pero organizarlo bien es otra cosa. Decidir qué regiones encajan mejor, cuántos días dedicar a cada una o cómo combinar Mendoza, Cafayate o Patagonia sin perder el ritmo del viaje cambia por completo la experiencia. Por eso, Club VIAJAR se ha unido con PANGEA para ayudarte a convertir esa idea en un itinerario bien diseñado y hecho a tu medida.

Las bodegas de Cafayate se distinguen por combinar la tradición colonial con la modernidad técnica, siempre rodeadas de un paisaje árido y montañoso / Istock / Adrian Wojcik

La ventaja de un viaje personalizado está precisamente ahí: en poder adaptar el recorrido a tus intereses, a las experiencias que buscas o al equilibrio entre paisaje, bodegas y descanso. Porque en un destino así las opciones son infinitas, y la clave está en diseñar un viaje que tenga sentido de principio a fin.

¿Estás pensando en viajar a Argentina y quieres diseñar un viaje a tu medida? Entra en PANGEA y haz realidad los viajes que siempre has leído en VIAJAR.