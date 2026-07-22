De dos de las siete Maravillas del Mundo Moderno a los mares turquesa: la guía definitiva para organizar un viaje combinando por Perú y México

Cada vez son más los viajeros que deciden combinar dos destinos diferentes en unas mismas vacaciones, y el combo Perú-México se posiciona entre los favoritos. Pasar de contemplar el amanecer andino a sumergirse en cenotes ocultos por la selva de Yucatán o a recorrer magnéticas ciudades coloniales, es crear recuerdos diversos e inolvidables.

Sin embargo, al empezar a diseñar el itinerario es necesario tener en cuenta las distancias, los cambios de climatología y la protección frente a imprevistos. A continuación te traemos varios consejos para que planifiques tu viaje de la mejor forma posible.

Ciudad de México, un tesoro colonial / Unsplash / Bhargava Marripati

Cuánto tiempo necesitas para un viaje por Perú y México

Le primera recomendación a la hora de organizar un viaje por dos países tan diferentes y distantes como Perú y México es contar con tiempo suficiente para recorrerlos con calma y no ir saltando de un lugar a otro con la lengua fuera. Un mínimo de dos semanas y media o tres serían imprescindibles para que esta ruta no se convierta en una carrera a contrarreloj.

La Montaña Arcoíris de Cusco, en Perú / Unsplash / Gabriel Silva Suares

Cómo organizar un viaje combinado: paradas imprescindibles de Perú

Una buena idea es empezar en las altitudes andinas de Perú, para aclimatarse al cambio durante los primeros días, y terminar el viaje relajándose en las playas de México.

Lima es la puerta de entrada en Perú. Además de degustar su excelente gastronomía, es aconsejable dedicar uno o dos días a perderse por sus distintos barrios, entre los que destacan Barranco y Miraflores. Desde allí, un vuelo de poco más de una hora conecta con Cuzco, la antigua capital del Imperio inca y punto de partida para descubrir enclaves tan impresionantes como el Valle Sagrado, las salinas de Maras, las terrazas de Moray y el esperado Machu Picchu. En los Andes, la altitud supera los 3.300 metros, por lo que se recomienda tomar todas las precauciones necesarias para no sucumbir al temido mal de altura, como por ejemplo tomar mate de coca a todas horas.

La belleza natural del Machu Picchu, una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno / Unsplash / Eduardo Flores

Muchos viajeros desconocen que la mayoría de los seguros no cubren las incidencias relacionadas con la altitud ni ciertos tipos de rutas. Informarse de todos los detalles a la hora de reservar un seguro será fundamental para un viaje de este tipo. En caso de que la ruta incluya senderismo, actividades en altura o travesías de varios días, hay que contratar una póliza específica para este tipo de experiencias.

En este sentido, IATI Mochilero o IATI Estrella están especialmente pensados para viajeros independientes que buscan opciones activas y flexibles, gracias a sus coberturas frente al mal de altura hasta los 5.400 metros y a posibles rescates en montaña.

Tulum, en México, ofrece una combinación espectacular de arqueología y paisaje / Unsplash / Anna Sullivan

Cómo organizar un viaje combinado: paradas imprescindibles de México

Después de unos días visitando la gran cantidad de atractivos peruanos, México ofrece una fusión entre ciudades coloniales y naturaleza presidida por playas de postal donde descansar los últimos días de las vacaciones.

Darse un chapuzón en los cenotes encabeza la lista de propuestas que realizar en la península de Yucatán. Estas piscinas naturales, excavadas en roca caliza, eran consideradas lugares sagrados por los mayas. A la hora de nadar, practicar esnórquel o buceo en sus aguas también es necesario disponer de un seguro adecuado que contemple deportes acuáticos.

Tampoco hay que olvidarse de yacimientos arqueológicos como Chichén Itzá o Tulum, y de las kilométricas playas de arena blanca que terminan de completar el imaginario paradisiaco en las islas de Holbox o Cozumel.

El Chichen Itza, otra de las Siete Maravillas del Mundo Moderno / Unsplash / Alex Azabache

Con tantas paradas en el itinerario y desplazamientos terrestres, también hay que considerar posibles retrasos en vuelos, incidencias en las conexiones o pérdidas de equipaje. Todo ello sin olvidarse, por supuesto, de la cobertura médica, especialmente en algunos países en los que la sanidad privada puede tener costes desorbitados. Una de las ventajas de IATI es que, en caso de emergencia médica, gestiona directamente los gastos con el centro sanitario, siempre que sea posible, para evitar que el viajero tenga que adelantar pagos elevados.

Si estás pensando en emprender un viaje como este, prepara todo al detalle y no dejes la protección al azar. Puedes calcular el presupuesto para tu seguro y beneficiarte de un 10% de descuento disponible para los lectores de VIAJAR antes de comenzar tu aventura. Porque la mejor forma de disfrutar de unas vacaciones es hacerlo con la tranquilidad de saber que cualquier imprevisto tendrá solución.